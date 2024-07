Pamela Franco se sincera con Giovanna Valcárcel: “Me hice mi cumpleaños porque puedo, pero van a creer lo que quieran creer”. (Video: Todo se filtra / Panamericana TV).

Pamela Franco rompió su silencio tras la controversia generada por la llegada de la camioneta de Christian Cueva a su cumpleaños, el comunicado del jugador anunciando que está separado de su esposa desde hace meses y los rumores de que ya habría empezado una nueva relación con el popular ‘Aladino’.

Giovanna Valcárcel, quien se encuentra conduciendo el programa ‘Todo se filtra’, de Panamericana Televisión, reveló que se comunicó con Pamela Franco de manera personal e informal, ya que hace un año la conoció luego que grabaron un piloto para un programa de conducción con Sofía Franco y Melissa Paredes.

“Yo le escribí a Pamela Franco, le he pedido permiso y ella me ha dicho que lo puedo poner, pero como me está hablando a mí, estamos hablando con ajos y cebollas. Ella me ha permitido poner el audio, no quiere hablar”, fue lo que comentó la también locutora de radio.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el escándalo con Christian Cueva?

Giovanna Valcárcel aseguró que Pamela Franco no quiere salir al frente en ningún canal de televisión para dar a conocer su versión de los hechos, ya que, asegura, por más que diga la verdad no le van a creer. La locutora la contactó de manera amical para saber qué ocurrió en el incidente y esto fue lo que Franco le respondió:

Pamela Franco: la llegada de la camioneta de Christian Cueva a su fiesta. (Video: Amor y Fuego / Willax TV).

“Amiga tú me caes recontra chévere, no nos conocemos un hue**, pero yo te juro que me río, no voy a decir nada, no voy a sentarme con un micro, no porque no tiene caso, tú sabes cómo es esto, así yo diga la verdad, porque no es mi verdad, es la verdad, van a creer lo que quieran creer”, aseguró la cantante de cumbia.

Valcárcel señaló que Franco le permitió difundir estos audios en el que explicaba su postura sobre el asunto. De esta manera, en el audio, Franco expresó que no está considerando entrevistas a los medios para aclarar los hechos. Además, la cantante también se pronunció sobre la realización de su fiesta de cumpleaños, el cual fue autofinanciada y expresó su satisfacción por cómo se desarrolló el evento.

“Lo único que sé es que me hice mi cumpleaños porque puedo, gracias a Dios hoy en día me saco la mier** trabajando, tengo trabajo y dije, después de tanta mier** que me ha pasado, que todo el Perú sabe, me lo merezco. La quise pasar bien y la pasé más que bien, la pasé recontra chévere. He chupado, he bailado, todo”, afirmó Pamela Franco.

Si bien el audio seguía, Giovanna Valcárcel señaló que solo iba a pasar ese extracto del audio.

Leysi Suárez afirma que Christian Cueva está enamorado de Pamela Franco: “Es el amor de su vida”. (Video: América Hoy / América TV).

¿Pamela Franco le tiró una cachetada a Christian Cueva?

Ric La Torre, influencer de espectáculos, proporcionó detalles sobre lo sucedido durante la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco, indicando que Cueva asistió en persona contra lo inicialmente pactado, lo que habría desatado una discusión e incluso una cachetada en el evento.

La Torre también sugirió que la relación entre Franco y Cueva no es reciente y que ya estaba consolidada desde hace un tiempo, afirmando textualmente que “la única que no se habría dado cuenta es la que hoy le gusta compartir versículos bíblicos”, refiriéndose a Pamela López.

“El trato habría sido que no vaya a la fiesta de cumpleaños, pero él igual habría ido, lo que habría desatado una peleita en ese momento que además, me dicen, habría incluido una cachetada”, comentó La Torre.

Christian Cueva y Pamela Franco habrían estado juntos este miércoles en depa de la cantante. (Captura: Magaly TV La Firme)

A pesar de la confrontación inicial, la supuesta pareja se reconcilió rápidamente. Según La Torre, Cueva y Franco se vieron al día siguiente y se observó el vehículo del futbolista en la casa de la cantante antes de que él anunciara la separación de su esposa.

Por otro lado, Magaly Medina, en su programa ‘Magaly TV La Firme’, expuso que Cueva y Franco tuvieron un encuentro privado. Aunque se desconocen los motivos precisos de la reunión, Medina afirmó que esta información es veraz y que no puede ser negada por los involucrados. “Cueva y Pamela, el día de hoy, no sé a qué hora anoche, no sé si en la mañana, pero hoy han estado juntos o están juntos en la casa de Pamela Franco”, declaró la periodista.