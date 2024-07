Christian Cueva aclara su situación sentimental con Pamela López: “Estamos separados y no compartimos hogar”

Christian Cueva aclara su situación sentimental con Pamela López.

Christian Cueva y Pamela López están en el ojo público luego de su aparente reconciliación, tras darse a conocer la infidelidad del deportista a la madre de sus hijos con la cumbiambera Pamela Franco. Y es que pese a que la influencer mencionaba que quería un ‘amor bonito’ y aseguraba que no volvería a tener un romance con su expareja, poco tiempo pasó para que lo perdone.

En marzo de este año, el programa ‘Magaly TV La Firme’ mostró un informe en el que se veía a Christian Cueva pidiendo perdón a López por sus infidelidades y asegurándole que ahora estarían más juntos que nunca, pero esto solo habría durado un tiempo.

Además, se les vio a ambos compartiendo un día familiar en un conocido centro de esparcimiento en Lima, espacio a donde llegaron junto a sus hijos para disfrutar de sus atracciones. Con esto, se esperaba confirmar que la pareja se había vuelto a consolidar; sin embargo, volvió a derrumbarse.

Christian Cueva y Pamela López se lucen juntos en paseo familiar tras reconciliación.

A raíz de todas estas idas y vueltas, finalmente Christian Cueva se pronunció. Y es que la pareja no se había dejado ver junta hasta el momento en sus redes sociales y solo eran imágenes de los programas de espectáculos. Por eso, el seleccionado peruano compartió un mensaje en el que aclara que no es más pareja de Pamela López y que están, definitivamente, separados.

“Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa de común acuerdo, sin compartir hogar”, menciona en un inicio.

Seguido, explica que ambos están trabajando en llevar todo de manera tranquila y asegura que aún existe cariño entre ambos, pero prevalecerá el amor por sus hijos. “Estamos intentando vivir esta etapa con tranquilidad basada en el respeto mutuo, el cariño existente y el amor por nuestros menores hijos”, agrega el escrito.

Christian Cueva publica comunicado anunciando su separación de su esposa Pamela López. Instagram.

Finalmente, hace hincapié en pedir respeto por la privacidad de su familia, por lo que también advierte que no ahondarán en este tema y se dirige a los medios de comunicación para que también hagan lo propio.

“Por tal razón, en defensa de la integridad y salud de nuestros hijos, agradeceremos se respete nuestra privacidad y su tranquilidad. No nos referiremos más a este tema y pedimos a todos, especialmente a los medios de comunicación, el respeto a la intimidad de la familia”, finaliza.

El perdón que le pidió Christian Cueva a Pamela López

Luego de tener un retiro espiritual de una iglesia por un fin de semana, Christian Cueva salió, aparentemente, convertido y dispuesto a luchar por el perdón de Pamela López. Por ello, ante toda la gente que asistió a esta reunión, el futbolista le dedicó unas palabras a la madre de sus hijos, asegurando que la amaba e implorándole perdón.

“Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo”, comentó al inicio.

Christian Cueva rogó perdón a Pamela López y se justificó de infidelidad: "Te amo, no era yo". (Captura: Magaly TV La Firme)

Tras ello, mencionó que todos los años juntos han sido suficientes para darse cuenta de que no debió cometer tantos errores. “Nunca pensé pararme frente a tanta gente, solo pensé hacerlo a través del fútbol. Estoy aquí venciendo muchas cosas en la vida, sobre todo el estar cerca de Dios. He pasado tantas cosas en estos 13 años de mi vida, al lado de mi esposa, la mujer que amo, a la que elegí para mi vida, y cometí tantos errores, de verdad de todo corazón, no se lo deseo a nadie, es duro, pero sé que con Dios las cosas cambian”, finalizó en su discurso.