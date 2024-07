José Domingo Pérez sobre en cuánto tiempo dictarán sentencia contra Keiko Fujimori: “Espero que sea en menos de dos años”

El fiscal que sustenta la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, por el delito de lavado de activos, aseguró que dependerá de los magistrados que el juicio no dure muchos años. (Canal N)

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de mostrar las pruebas contra Keiko Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos, aseguró que los jueces podrían demorar menos de dos años para dictar sentencia contra la lideresa de Fuerza Popular.

En entrevista con Canal N, aclaró que este sería el periodo que tardaría mostrar las pruebas del delito que se le acusa a la hija de Alberto Fujimori, siempre y cuando los magistrados así lo quieran.

En esa línea, puso como ejemplo el caso del expresidente Ollanta Humala, en el que la exposición de las pruebas que buscan su condena culminaría a fines de 2024.

“Entendemos que si se sigue una dinámica similar y mejor, espero, creo que será en un tiempo menor a los dos años. Va a depender de la voluntad de los jueces que presiden la Corte de Justicia Nacional especializada, que les puedan dar aquellos mecanismos para que ellos puedan descargar su carga procesal y se puedan programar audiencias más continuas”, comentó Domingo Pérez.

El fiscal también negó la acusación de la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, sobre que él consideró pruebas descartadas para la etapa final del juicio. José Domingo Pérez explicó que todos los argumentos que expuso en la primera y segunda audiencia ya han sido previamente evaluados y aceptados por los jueces.

Indicó que la defensa legal de Fujimori tiende a realizar falsas o inexactas acusaciones para defender sus intereses.

“Todo lo que ha sido el control de la acusación y el control de la prueba ya ha sido superado en la etapa correspondiente e incluso evitaron que se instale el juicio el día de ayer planteando los mismos argumentos que ya fueron discutidos en audiencias pasadas. Los tres jueces del colegiado lo rechazaron”, puntualizó.

En otro momento, José Domingo Pérez opinó que espera que los acusados admitan su culpabilidad y tomó como ejemplo al abogado del acusado Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto Verástegui, quien admitió que el partido político recibió grandes sumas de dinero en efectivo en sobres.

“Yo esperaría mayor hidalguía. Tomando las palabras de otro abogado defensor en esta audiencia, me estoy refiriendo al abogado Humberto Abanto Verástegui, que el día de hoy ha reconocido en otro medio de comunicación digital que han recibido estos dineros que yo he señalado en la audiencia del día de hoy, haciendo la precisión que no fueron ni en mochilas, ni en maletines, ni en táperes, sino en sobres”, agregó.

Respecto a la acusación contra Keiko Fujimori, por el delito de lavado de activos, José Domingo Pérez explicó que la Fiscalía la acusa de haber recibido dinero de origen ilícito porque así lo aseguraron los representantes de las empresas que dieron esta plata en las campañas presidenciales de 2011 y de 2016.

“Con el testimonio de quienes han entregado este dinero, quienes han ocupado en cada una de estas entidades privadas, quienes van a señalar a los jueces y al país cómo es que retiraban estos millones de dólares sin observar las formalidades ni la legalidad tanto societaria, tributaria, contable, financiera”, indicó.

El fiscal cuestionó que los representantes de Fuerza Popular no conocieran que era ilegal recibir millones de soles en efectivo.

“Ni en el 2011, ni en el 2016, ni hoy en día creo que usted aceptaría 3 millones 600 mil dólares en efectivo. Se tiene conocimiento de que quienes han legislado en aquellos años tenían conocimiento de que recibir cantidades exhorbitantes. (...) no solamente no tributar, que no se utilice el sistema bancario, que no se utilice el sistema financiero, que tenían que canalizar cualquier aporte a través del sistema bancario, es por eso que usan el ‘pitufeo’, para evitar precisamente declarar cuál es la procedencia o el origen”, precisó.