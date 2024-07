Magaly Medina aclara fallo a favor de Jefferson Farfán, y niega derrota: “Es solo primera instancia”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En una nueva edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 1 de julio, la conductora Magaly Medina ha dado un contundente paso al frente junto a su abogado, Iván Paredes, tras el primer fallo judicial a favor de Jefferson Farfán, quien la acusó por el delito de violación a la intimidad agravada.

El incidente, que data de 2019, ha vuelto a la palestra pública con una sentencia de primera instancia que ha sido objeto de debate para la figura de ATv y su abogado Iván Paredes. Durante el segundo bloque de su programa, Medina abrió el fuego opinando sobre el fallo y desmitificando las percepciones de derrota que se han propagado en la prensa local.

Las declaraciones de Medina no se hicieron esperar: “El día viernes se dio una sentencia en primera instancia por uno de los tantos juicios que me tiene a mí Jefferson Farfán. Uno de los juicios que data de hace no sé cuántos años, que además ya pasó el tema porque estos temas son coyunturales. Las cosas son que en el momento pasan, pero este señor que tiene un abogado que parece fue en el 2019. Estamos 2024. Ósea ya cambiaron todas las fichas y ya cambiaron Este es solo el inicio”, aseguró la periodista, refiriéndose al proceso judicial que aún está en curso.

Magaly Medina aclara fallo a favor de Jefferson Farfán, y niega derrota: “Es solo primera instancia”. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Ahora tendríamos más bien que decirle al hombre que no protege y cuida su intimidad, cómo cree, cómo quiere que el resto se la cuide, es lo que yo digo. Y ahora todo porque en esa época él quería negar a todas luces que salía nuevamente con la persona que públicamente ya se sabía le había sido infiel, Yahaira Plasencia. Empezó a salir con ella y por supuesto no quería, perdón, no quería que nadie se entere”, acotó Magaly.

“Y nosotros lo descubrimos. Y lo descubrimos cómo. Porque pasabas por su edificio y de abajo podías levantar la vista y ver en la terraza a la gente en su departamento, divirtiéndose. Nosotros lo tomamos con nuestra cámara. Por supuesto, no de abajo, porque de lo contrario nos iba a ver. Y nosotros nos escondimos cruzando el puente hacia el otro lado y de ahí enfocamos lo que a simple vista se podía ver”, agregó.

La discusión se centró en la interpretación legal sobre la inviolabilidad del domicilio y la presunta violación de intimidad, temas que Medina y Paredes aclararon con vehemencia. “Una juez de primera instancia dice que eso es violación de intimidad, pero no solamente eso, hay otras cosas legales con las que no entiendo”, señaló Medina.

Magaly Medina aclara fallo a favor de Jefferson Farfán, y niega derrota: “Es solo primera instancia”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina revela como obtuvo las imágenes de la casa de Jefferson Farfán

El abogado Iván Paredes, por su parte, explicó detalladamente la estrategia legal que seguirán: “Primero, confirmar lo que tú has dicho, hemos presentado recursos de apelación en este caso, por lo tanto, la sentencia no se ejecuta hasta que quede consentida o quede cosa juzgada”, dijo.

“O sea, eso queda en suspenso como tú lo has dicho. Segundo, la jueza alude a un principio de que se ha violado o se ha vulnerado la inviolabilidad de domicilio, que es un derecho fundamental. Eso es totalmente falso, porque para empezar, en ninguna parte, en ningún momento en el proceso se tocó el tema de la inviolabilidad de domicilio”, manifestó, el letrado.

Magaly también defendió el método de trabajo de su equipo, destacando cómo obtuvieron las imágenes en cuestión: “Lo que se hizo, ¿qué fue? Tomar imágenes de más de 100 metros con una cámara. Eso fue lo que se hizo. Ya y eso lo puede ser cualquier persona que tenga un celular.”

Magaly Medina aclara fallo a favor de Jefferson Farfán, y niega derrota: “Es solo primera instancia”. (Captura: Magaly TV La Firme)