Magaly Medina cuestiona sentencia tras perder juicio con Jefferson Farfán: “Es una locura, ni en casos de homicidios”

Magaly Medina habló con Infobae Perú después de haber perdido juicio contra Jefferson Farfán.

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, habló con Infobae Perú después de ser encontrada culpable por el Poder Judicial del delito de violación de la intimidad contra el exfutbolista Jefferson Farfán. La sentencia impuesta fue de dos años y ocho meses de prisión, conmutada a servicios comunitarios, y una reparación civil de 500 mil soles.

En un principio, la figura de ATV expresó su desacuerdo con el fallo y señaló que ha apelado la sentencia, por lo que volverá a enfrentarse a Jefferson Farfán en los tribunales. “No he perdido todavía, esto se apeló en el momento”, mencionó la periodista a este medio.

Acto seguido, Magaly Medina cuestionó duramente la resolución del Poder Judicial, calificándolas de desproporcionada. “Han dictado horas comunitarias de trabajo y 500 mil soles de reparación civil. Es una locura, ni en casos de homicidios, ni en casos de negligencia médica se da una multa tan alta”, afirmó.

Magaly Medina apeló la sentencia tras perder el juicio contra Jefferson Farfán en primera instancia.

“Mi abogado y yo consideramos que esto es una violación a los derechos como periodista, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Él [por Jefferson] considera que se ha violado su intimidad por estar en la terraza luciéndose con una novia que decía que no era su novia, por Yahaira. Me parece que es atentatorio contra los derechos fundamentales de los periodistas”, añadió enfáticamente.

Magaly Medina dijo que esta situación podría repetirse con otros profesionales de la comunicación. “Si esto me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Todo porque un señor no quería que se supiera que salía con la enamorada de turno, con la que había vuelto después de que, públicamente, se sabía le había sido infiel con otro futbolista de segunda división”, puntualizó.

Magaly Medina fue encontrada culpable por el delito de violación de la intimidad.

Magaly Medina rechazó el uso de drones

Por otro lado, Magaly Medina informó que, aparentemente, Jefferson Farfán ganó el juicio en primera instancia porque argumentó que su programa de espectáculos usó drones para grabar el interior de su departamento, ubicado en el piso 17 de un edificio de Miraflores. En diálogo con Infobae Perú, la periodista rechazó tajantemente haber recurrido a estas aeronaves.

“No fue así, no usamos drones, ninguno de mis chicos sabe usar un dron. No usamos eso, nos parece demasiado invasivo, creo que yo no lo permitiría. El dron se usa para hacer fiestas o para tu vida personal. Yo no utilizaría en mi trabajo, por lo menos ahora no ha sido necesario utilizarlo en ningún momento. El canal no cuenta con un dron, ninguno de los programas de noticia tampoco”, resaltó la figura de ATV.

El Poder Judicial encontró culpable a Medina de violar la intimidad del exfutbolista, imponiendo una pena que la periodista cuestiona duramente.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aclaró que, antes de la sentencia, sus camarógrafos realizaron las comprobaciones legales necesarias para demostrar que no se utilizaron drones. Por ello, le resulta extraño haber sido encontrada culpable. “Me parece terrible, me parece bien ligera esta sentencia”, finalizó.

¿Por qué Jefferson Farfán denunció a Magaly Medina?

En 2020, Jefferson Farfán interpuso una demanda contra la periodista Magaly Medina ante el 40° Juzgado Penal de Lima, alegando que la conductora de TV violó su intimidad al grabar y difundir imágenes de los eventos sociales que realizó en su hogar, situado en un edificio de Miraflores.

El conflicto se inició el 31 de julio de 2019, cuando Medina transmitió un reportaje titulado “¡Ampay! Farfán hace fiesta para Yaha”, en el que sus reporteros captaron a Yahaira Plasencia en el departamento de Farfán. Estas imágenes sirvieron para que la ‘Urraca’ especulara sobre una posible reconciliación entre el exfutbolista y la cantante.

En el 2019, Magaly Medina especuló que Jefferson Farfán regresó con Yahaira Plasencia, luego que la salsera fuera vista en su inmueble miraflorino. Magaly TV La Firme / ATV

El segundo reportaje que Jefferson Farfán consideró una invasión a su privacidad fue emitido el 19 de diciembre de 2019 bajo el título “Yahaira, la patrona del malecón”. En este informe, se mostraban imágenes de Yahaira Plasencia bailando y consumiendo bebidas alcohólicas, mientras Jefferson Farfán también participaba en la reunión social.

El exjugador de Alianza Lima sostuvo que ambos reportajes comprometieron su intimidad al capturar y distribuir momentos privados sin su consentimiento, lo que condujo a la demanda legal contra Medina.