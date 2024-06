Michelle Soifer revela la razón de su ruptura con Erick Sabater: “Se fue cuando perdí la voz”

Michelle Soifer dio a conocer los detalles de su ruptura con Erick Sabater. (Foto: Captura de IG)

En una reciente entrevista, la popular cantante y figura pública Michelle Soifer se sinceró sobre sus experiencias amorosas pasadas, especialmente sobre su vínculo con Erick Sabater, con quien tuvo un romance por varios años. Ella reflexionó sobre sus relaciones anteriores y confesó cómo estás han moldeado su perspectiva actual sobre el amor y la autoestima.

La integrante de ‘Esto es Guerrero’ admitió haberse equivocado en la elección de sus parejas, pero destacó que estas experiencias le han enseñado valiosas lecciones. “Soy una amante del amor, creo en esa magia. Igual siento que todas esas cosas terribles que me han pasado en la vida me han enseñado”, confesó Soifer a Trome.

Durante la entrevista, Michelle Soifer compartió un consejo dirigido a otras mujeres, basado en sus propias vivencias. “Una se da cuenta, hay señales, mi mamá no se equivoca, pero a veces uno no escucha. Siento que enamorada de esos tres ex, que no fueron buenas experiencias, nunca estuve”, explicó la cantante, sorprendiendo a más de uno.

Al ser preguntada sobre sus relaciones con Guisseppe Benignini (conocido como ‘Principito’), Erick Sabater y Kevin Blow, Soifer admitió que, en su momento, creyó estar enamorada, pero ahora reconoce que estaba más bien ilusionada y confundida. Ella confesó que la presión mediática influyó en sus decisiones personales y en las polémicas creadas tras sus separaciones. “En su momento siento que estuve enamorada, pero ahora entiendo que no, que estaba ilusionada, confundida, tenía temor del qué dirán, la presión mediática porque hubo un momento en mi vida que los medios tenían poder sobre mí, no quería terminar para no hacer escándalo”, reveló Michelle.

Respecto a su relación con Erick Sabater, la excantante de cumbia fue especialmente franca, describiéndolo como “el menos peor de los peores”. Aunque inicialmente pensó que el modelo podría ser el padre de sus hijos, con el tiempo se dio cuenta de que la relación no tenía futuro. “Él se fue el mismo día que me operan de las cuerdas vocales y perdí mi voz”, recordó Michelle Soifer, señalando un momento especialmente doloroso y significativo en su vida.

Michelle Soifer también se sinceró sobre los problemas de autoestima que enfrentó durante estas relaciones. Reveló que no tenía confianza en sí misma cuando vivía estos romances. “Andaba con una autoestima por el suelo. Crean inseguridades que van desarrollándose, sientes que te están haciendo un favor en estar contigo, que se merecen todo, es horrible”, comentó. Sin embargo, con el tiempo y la introspección, Soifer ha logrado reconocerse como una mujer valiosa y digna de amor verdadero. “Luego te vas dando cuenta, soy un partidazo, un mujerón y te empiezas a valorar”, añadió.

En otro momento, la cantante sorprendió al público al confesar que fue infiel a una de sus exparejas. En sus declaraciones, la cantante expresó: “Sí, pero no te voy a decir cuándo, pero sí, les ha tocado”. Michelle también reflexionó sobre sus acciones, señalando que nunca fue descubierta en su infidelidad: “No. A mí todos me han engañado y en un momento dije ‘Ah, ¿quieres jugar así? ¡Vamos!’ (...) pero luego pensé, ‘¿Qué gané?’”, comentó a Trome.

