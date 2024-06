Pamela Franco afirma por primera vez infidelidad de Domínguez, y recuerda: “Con la misma moneda te pagué, infeliz”

Pamela Franco recuerda infidelidad de Christian Domínguez y declara: “Con la misma moneda te pagué, infeliz”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En su programa del 24 de junio, ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina abordó las recientes declaraciones de la cantante Pamela Franco, quien sorprendió a su público al hablar por primera vez sobre la infidelidad de su pareja, Christian Domínguez, durante uno de sus conciertos el pasado fin de semana.

Medina comenzó su crítica, señalando la importancia de las palabras de Franco, y de la nueva indirecta para su expareja: “Empecemos con Pamela Franco, que esto hay que tomarlo bastante en serio. Yo creo que este ha sido un mensaje directo al corazón de Christian Domínguez”, dijo en un inicio la periodista.

Y es que, durante su presentación, la cumbiambera detuvo su concierto para dedicar unos minutos a un tema que hasta entonces había mantenido en silencio: “Por fin habló y dijo que a ella le han puesto los cuernos, no con una ni con dos, sino con cuatro, con cinco, y que ella nunca se había enterado”, se le escucha decir en el video a la cantante.

Pamela Franco recuerda infidelidad de Christian Domínguez y declara: “Con la misma moneda te pagué, infeliz”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Pamela Franco afirma por primera vez la infidelidad de Christian Domínguez

En el clip, se logra apreciar a Pamela Franco que relató con detalle la magnitud de las infidelidades de Christian Domínguez, expresando su frustración y desilusión: “Porque ese hombre no me engañó con una, me engañó con dos, tres, cuatro, ya perdí la cuenta, en todas las provincias…”. Además, pidió al público en modo de broma que la ayudaran a identificar tales comportamientos en el futuro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de Medina fue el contundente mensaje final de la cantante de cumbia que hizo: “Han visto, a mí, lo que más me llama la atención no es que diga que la engañó con cuatro, con cinco, con media docena, porque eso lo sabe todo el país, sino el mensaje final que le manda a Domínguez. Tiene que ser, ¿no? No va a ser a Cueva. No, es a Domínguez.”

Franco, en una interpretación posterior, cantó: “Con la misma moneda te pagué, infeliz, ahora que se rían de ti, que se burlen de ti y que cuando te vean te hagan las señas con los dedos así.”, se le escucha cantar a la expareja del conductor de ‘América Hoy’, y con el gesto de cuernos en la cabeza.

Pamela Franco recuerda infidelidad de Christian Domínguez y declara: “Con la misma moneda te pagué, infeliz”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina considera que fue un mensaje directo a Christian Domínguez

Medina interpretó esta acción como una clara venganza de Franco hacia Domínguez: “Le está diciendo, mira, yo te pagué con la misma moneda, Domínguez. Tranquilo, que tú me habrás engañado, pero de que te la devolví, te la devolví. Claro que, por supuesto, se ampara en la letra de la canción, pero a estas indirectas hay que darle a veces el real sentido y el contexto. Y yo pienso que ella le está diciendo ni siquiera te enteraste de pronto, pero sí te pagué con la misma moneda. Así que parches estamos”, mencionó.

Finalmente, Medina reflexionó sobre la satisfacción que puede traer la venganza en situaciones de infidelidad: “Bueno, debe ser delicioso, de verdad, si alguien te ha ofendido de esa manera, humillado de esa forma, de repente a algunas personas les hace feliz y les hace guardar menos rencor el devolver y pagar con la misma moneda. Bueno, eso dice la letra de la canción, pero nosotros no la tomamos literal lo que ella dijo”, concluyó.

(Captura: Magaly TV La Firme)