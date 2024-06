Christian Domínguez responde a las indirectas de Pamela Franco hacia él y Karla Tarazona. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. El cantante de cumbia Christian Domínguez ha decidido romper su silencio respecto a los recientes videos de su expareja Pamela Franco en la red social TikTok, los cuales se han interpretado como indirectas dirigidas a la conductora de ‘Préndete’ Karla Tarazona, también expareja del cantante.

Como se recuerda, la conductora Magaly Medina expuso en su programa ‘Magaly TV La Firme’ los videos que Pamela ha compartido en redes sociales, generando especulaciones sobre su intención detrás de estas publicaciones.

En una entrevista reciente con un medio local, el exconductor de ‘América Hoy’ abordó la situación, inicialmente negando que los videos fueran dirigidos hacia él o que se haya sentido aludido. Sin embargo, al ser cuestionado específicamente sobre Karla Tarazona, su respuesta fue más reservada.

Christian Domínguez expone a Karla Tarazona en vivo.

“Ella ha estado grabando videos desde hace varios meses. Me han preguntado desde qué comenzó y siempre respondo lo mismo: no son para mí”, afirmó Domínguez en un primer momento.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los videos sean dirigidos a Karla Tarazona, Christian optó por no hacer mayores comentarios y enfatizó en que prefiere hablar únicamente por sí mismo. “No tengo nada que opinar al respecto, yo hablo por mí”, señaló, indicando que cualquier interpretación adicional debería venir de la propia Karla Tarazona.

Magaly Medina critica a Karla Tarazona por exponer la Vida de sus Hijos como una telenovela

En una reciente emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina lanzó duras críticas hacia Karla Tarazona por la manera en que expone la vida de sus hijos en los medios. La presentadora se refirió a las acciones de Tarazona, quien recientemente llevó a sus hijos a la televisión para felicitar a Christian Domínguez por el Día del Padre, luego de haber hecho lo mismo con Rafael Fernández en el pasado.

“Eso sí está mal, porque hay que estar jugando con sus aspiraciones, con lo que esos niños quieren, cuál va a ser el grado de frustración que van a tener esos pequeños que siempre quieren ver a su familia junta”, expresó Medina, visiblemente preocupada por el impacto emocional en los hijos de Tarazona.

Medina recordó cómo Tarazona ha utilizado repetidamente la televisión para mostrar aspectos de su vida personal, comparando esta exposición con un formato de reality show. “A Rafael también lo llevaba a la TV, así que no me diga que no, porque este es un patrón que Karla recurrentemente hace. Miren, miren esas imágenes, ponme las imágenes de Rafael”, comentó mientras mostraba clips de las apariciones televisivas de los hijos de Tarazona.

La conductora de televisión acusó a Tarazona de irresponsabilidad al exponer a sus hijos a situaciones inestables con figuras paternas cambiantes. “Yo creo que es una gran irresponsabilidad. Esta es una opinión personal de lo que nosotros estamos viendo. Ella está poniéndolo todo al aire como si fuera un reality y una telenovela”, concluyó Medina.

Magaly Medina cuestiona a Karla Tarazona por ‘lavada de cara’ a Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Christian Domínguez habla sobre la “novela” con Karla Tarazona

Hace poco, Christian Domínguez ha vuelto a abordar públicamente el tema de su relación con Karla Tarazona, destacando que ambos han jugado con la idea de una posible reconciliación debido al interés del público en su historia. El reconocido cantante de cumbia subrayó que, a pesar de los rumores y especulaciones, su relación se centra exclusivamente en mantener una buena convivencia por el bienestar de su hijo en común.

“Ya hemos respondido esa pregunta muchas veces ambos y fuimos claros al señalar cuál es nuestra relación y cómo nos llevamos en bien de nuestro hijo e hijos. Nos llevamos súper por el bienestar de ellos, lo que hacemos es para divertirnos y divertir al público que sigue ‘nuestra novela’, pues a la gente le gustan los finales felices”, comentó Domínguez en una entrevista para Trome.

Christian Domínguez enfatizó que tanto él como Karla han establecido límites claros respecto a su relación, optando por mantener una dinámica cordial enfocada en el cuidado y la felicidad de sus hijos. La declaración del cantante pone de relieve cómo la percepción pública y el entretenimiento mediático pueden influir en la narrativa de sus vidas personales, aunque su prioridad sigue siendo la estabilidad familiar.

Karla Tarazona le juega pesada broma a Christian Domínguez. (Foto: Captura de TV)