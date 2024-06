Fiscalía allanó las oficinas del Gobierno Regional de Piura por presuntas irregularidades en contrataciones

Gore es acusado de presuntas contrataciones irregulares. | Fotocomposición: Infobae Perú

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino las oficinas del Gobierno Regional de Piura tras la divulgación de un audio que revelaría presuntas irregularidades en la contratación de personal de la entidad. Integrantes del Ministerio Público solicitaron al área de Recursos Humanos información sobre designaciones en la Procuraduría durante 2023.

“Fiscalía Anticorrupción de Piura (3.ᵉʳ Despacho) realizó diligencias en diferentes oficinas de la sede del Gobierno Regional de Piura (seis unidades de organización) y la Dirección Regional de Transportes, para recabar documentos referidos a contratación de personal”, escribió la entidad en sus redes sociales el viernes 21 de junio.

El personal fiscal solicitó detalles sobre la contratación del administrador Angel Arturo Caicay Ramos y de la exprocuradora Karla Lescano Silva, quienes fueron mencionados en el audio. En la grabación, ambos habrían confesado haber facilitado el ingreso de la pareja sentimental de Caicay Ramos, Sussy Vallejos, al Gobierno Regional, “acomodándola” en diversas oficinas, incluida la Procuraduría.

Además, en el audio, los funcionarios mencionan que la autoridad regional habría estado al tanto de estas acciones, ya que se le consultaba y se obtenía su aprobación previamente. No obstante, Luis Neyra, gobernador regional, se pronunció sobre la intervención de la Fiscalía, expresando su apoyo y solicitando que se realicen las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades: “Yo tengo conocimiento que no solamente dentro de las instalaciones del GORE, sino en todas las unidades ejecutoras, algunas personas utilizan mi nombre, usan y toman mi nombre y esto más bien va a ser un punto de quiebre para que nadie tome mi nombre”, indicó.

Personal del Ministerio Público allanó las oficinas del GORE Piura.| Fiscalía

¿Qué dice en el audio?

En la conversación difundida en redes sociales, se escucha a quien sería el actual jefe de la Oficina Regional de Administración del GORE Piura, Ángel Caicay, increpar a Karla Lescano, exprocuradora anticorrupción de la entidad, por los supuestos malos tratos hacia Sussy Vallejos, quien sería su pareja.

En uno de los fragmentos, quien sería Ángel Caicay dice: “Y si ella (Sussy) va a un lugar aquí o allá, a pagar y dejar (…) es que tiene la libertad de hacerlo, no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Por último, ni a Arévalo y ni a ti, porque tú no le has hecho el favor de llevarla ni nada por el estilo, no, el que ha hablado para que ella vaya ahí he sido yo, porque yo he hablado con Lucho (Neyra León)”.

Lescano responde: “Cuando yo fui a hablar con el gobernador (me dijo) lo único que te pido es que ella no esté perturbando a Ángel (Caicay) (…) Yo siempre he cuidado la imagen de usted, no me gusta que anden diciendo ‘ve allí va la esposa de don Ángel’ (…) Yo apoyé su decisión y lo único que le dije es ‘Sussy, mantente al margen y quédate acá para que a don Ángel lo dejen tranquilo y no ande en boca de todos’ (…) La señora Sussy es una excepción porque el gobernador autorizó por usted”.

Gobierno Regional de Piura acusado de irregularidades en las contrataciones. | El Tiempo

Al respecto, el consejero regional Robert Sánchez declaró que propondrá la creación de una comisión para investigar la difusión del audio. “Podría tratarse de un caso de nepotismo. La señora que estaría siendo contratada y que figura con el nombre de Sussy es mencionada como esposa en el audio. Revisando hemos verificado que ella figura como soltera, pero tengo entendido que tienen un hijo en común (con Caicay) y esto ya complicaría la situación del administrador. No ha sido directamente contratada por él. Hay que tratar el tema con pinzas, pero es algo extraño (…) Él mismo dice ‘yo la he recomendado’”, explicó Sánchez.

Asimismo, indicó que la existencia de este audio amerita una recomendación del Consejo Regional para solicitar la destitución de Caicay. “El funcionario Caicay ya antes había obstaculizado nuestro trabajo fiscalizador (…) A nosotros nos corresponde un porcentaje dentro del presupuesto para fiscalizar. Sin eso tú no puedes contratar vehículos, asesores o profesionales técnicos. En el 2023 no recibimos ni un solo sol. Este año, después de tanto insistir, se logró un presupuesto muy por debajo del que corresponde”, agregó.