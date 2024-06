Milett Figueroa enfurece luego de que Marcelo Tinelli la invita al partido Perú vs. Argentina: “Por lástima, no”

Milett Figueroa enfurece luego de que Marcelo Tinelli la invita al partido Perú vs. Argentina. América Hoy.

Marcelo Tinelli generó gran polémica en la prensa peruana tras decidir invitar a su primo “El Tirri” a la Copa América 2024 y no llevar a su novia Milett Figueroa. Inclusive antes de ello, viajó a los Estados Unidos para entrevistar al astro del fútbol Lionel Messi y tampoco llevó a la actriz nacional.

Por eso, un reportero del programa de espectáculos argentino LAM abordó a la pareja antes que Tinelli se vaya a USA para presenciar los encuentros deportivos de la selección argentina y le consultó acerca de la molestia de los peruanos de no ver a su compatriota junto a su novio.

“Los peruanos están muy preocupados porque no llevas a la Copa América a Milett, es todo un tema en Perú”, comentó el periodista del programa que conduce de Ángel de Brito.

Marcelo Tinelli explicó que su viaje a cubrir el evento internacional de fútbol no es por un tema de diversión o entretenimiento, sino que es por trabajo.

“Me lo contó anoche, en Perú están preocupados porque Milett no va a la Copa América... pero yo voy a trabajar con ‘El Tirri’, con Hope, llevamos a un filmmaker, vamos a trabajar para las redes, para América, es complicado, ¿no?. No vamos a pasear”, indicó.

Sin embargo, luego se sintió un poco comprometido por el deseo de los peruanos de ver a la exchica reality en la ‘Copa América’, que comentó que podría invitarla al encuentro de la ‘Albiceleste’ con la ‘Blanquirroja’ el próximo 29 de junio.

“Lo que sí le dije es que ya que Argentina juega con Perú en Miami, el día 29, por ahí podemos armar algo (con ella) en Miami para que venga”, detalló ante la sorpresa y alegría de la modelo.

No obstante, lo que parecía una alegre noticia se convirtió en un momento desagradable. Ante la propuesta de Tinelli, el hombre de prensa de LAM hizo un comentario desafortunado que enfureció a Milett Figueroa. “¿Lo sentís como de lástima?, indicó ante la sorpresa de la pareja.

Figueroa expresó su total molestia y señaló que no lo sentía como una propuesta hecha por pena, por el contrario, Tinelli dijo algo que sentía. Además, persistió en que ella también tiene compromisos laborales en Buenos Aires que podrían impedirle acudir a ese partido.

“No, ¿por qué lástima?, no, no, realmente, yo no tengo por qué estar viajando en cada viaje de trabajo que haga él porque honestamente creo que cada uno tiene su espacio, ¿no?... yo también tengo cosas que hacer aquí. Me encanta extrañarlo, además, cada vez que viene, si se va de viaje, claro”, dijo.

Milett Figueroa y por qué no viaja a la Copa América

Luego de que comenzaran los rumores de un posible distanciamiento entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la modelo habló de sus razones por las que no viajó a Estados Unidos a la entrevista a Lionel Messi, a donde su pareja sí llevó a su primo ‘El Tirri’.

La joven modelo mencionó que respeta el espacio de su pareja, por lo que no estaría con él todo el tiempo. “Está bien respetar el espacio de trabajo del otro”, fue su escueta respuesta.

Pero antes, durante una presentación en el Teatro Colón de Argentina, la peruana mencionó que no estaba segura de la posibilidad de viajar o no a Estados Unidos, pero que espera extrañar a su novio también. “No sé sabe, si nos vayamos o no, pero él seguro que se va... no es de hombre o mujeres, pero está bien respetar el espacio de trabajo del otro. Está bueno extrañarse”, dijo.

En medio de toda esta situación, Martha Valcárcel, madre de Milett, se pronunció al respecto. La progenitora de la bailarina defendió a su hija y explicó que no tiene por qué siempre estar detrás de su apreja. Resaltó que Figueroa tiene compromisos laborales

“(Marcelo Tinelli) se va a la Copa América a trabajar y Milett no es su llavero, es su novia. No le gusta el fútbol, ¿te imagina que esté saltando con él por mil sitios en modo trabajo’, uff. Ella tiene muchas cosas que hacer... es imagen de muchas marcas en Buenos Aires y eso es trabajo y se paga también. Gracias a Dios”, finalizó.

