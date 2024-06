Karla Tarazona advierte vivir ‘telenovela’ con Christian Domínguez: “Me siento en ‘Mi amor el wachimán 6’”

Karla Tarazona advierte que vive ‘telenovela’ con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la exmodelo Karla Tarazona y el cantante Christian Domínguez siguen siendo tema de conversación. Recientemente, la expareja ha avivado aún más estos rumores, ya que se les ha visto juntos no solo en su hogar, sino también en sus trabajos, puesto que ambos conducen el programa de ‘Panamericana Televisión’.

En una entrevista reciente, a la conductora de ‘Préndete’ le preguntaron sobre las declaraciones de Domínguez, quien dijo que el público respalda la supuesta ‘telenovela’ que han creado juntos, argumentando que a la gente le encantan los finales felices.

Ante esto, la exactriz cómica respondió con humor y negó rotundamente estar involucrada en algún tipo de juego mediático. Tarazona comparó la situación con su participación en ‘Mi amor el wachimán’, serie en la que fue protagonista junto a Domínguez, asegurando que no se trata de una secuela de la misma.

Christian Domínguez varado en Tacna y Karla Tarazona desata polémica. | Captura/Panamericana TV

“(Christian dijo que lo de ustedes es una ‘novela’ con la que se divierten y divierten al público, pues le pregunté si habrá ‘remember’) Es una novela, ni Corín Tellado se atrevió a tanto, me siento en ‘Mi amor, el wachimán 6′, ja,ja, ja”, expresó Tarazona durante la entrevista a Trome.

Pamela Franco cree que Christian y Karla habrían retomado relación

Hace poco, en una entrevista reveladora con un medio conocido, Pamela Franco, la expareja de Christian Domínguez, sugiere la posibilidad de una reconciliación entre el cantante y Karla Tarazona. Estas especulaciones surgen debido a la reciente cercanía entre ambos, especialmente ahora que trabajan juntos en el programa ‘Préndete’. La relación laboral entre Domínguez y Tarazona ha generado fuertes rumores debido a la historia sentimental que comparten.

Franco fue consultada sobre la creciente interacción entre el padre de su única hija y Tarazona, especialmente a pocos meses de su separación debido a una infidelidad. Con una sonrisa irónica, la conductora respondió, siendo esta la primera vez que se pronuncia de manera directa sobre las especulaciones que sugieren que la expareja podría haber retomado su relación.

“Bueno, quizás le volvió a nacer el amor, ja, ja, ja... es lo que todos creen. Solo te diré que cada quien se protege, ahora más que nunca sé quién es quién, solo diré eso”, expresó la bailarina.

Christian Domínguez habló sobre las últimas declaraciones de Pamela Franco. (Foto: Captura de IG)

Christian Domínguez hace emotiva promesa a Karla Tarazona en su cumpleaños

Hace poco, Christian Domínguez sorprendió a Karla Tarazona al llevar a sus hijos al programa para celebrar en vivo su cumpleaños número 41. La conductora de televisión se emocionó con la presencia de sus tres engreídos, a quienes el cumbiambero presentó como “sus cachorros”.

En el programa, los hijos de Tarazona expresaron su amor por su madre, y luego Christian tomó la palabra para dedicar unas frases a su expareja. “Te lo he dicho ya, estoy muy orgulloso en la mujer que te has convertido, las cosas buenas que has logrado porque las has logrado tú con tu esfuerzo y dedicación, los bebes están cada vez más grandes, más responsables y eso es netamente tu mano, yo siempre te lo voy a agradecer. Que los quieras tanto a los tres, que de verdad ellos sean hombres de bien y buenos”, afirmó Domínguez.

“Siempre estamos a tu lado, la gente que te quiere, que te queremos un montón. Ya sabes, estoy para lo que sea y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos de cierta forma y así va a ser para siempre. Te lo prometo”, concluyó el cantante.

Christian Domínguez y Karla Tarazona pasan la noche juntos, según 'Magaly TV La Firme'. | Composición/Infobae