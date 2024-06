Pamela Franco afirma acercamiento entre Christian y Karla: “Le volvió a nacer el amor, ahora sé quién es quién”

Pamela Franco reconoce acercamiento entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez, ha brindado una reveladora entrevista a un medio conocido en la que se refirió a la reciente cercanía entre el cantante y Karla Tarazona, ahora que trabajan juntos en el mismo programa ‘Préndete’. Esta relación laboral ha generado especulaciones debido a la historia sentimental que ambos comparten.

Franco fue abordada respecto a la creciente interacción entre el padre de su única hija y Tarazona, especialmente a pocos meses de su separación por haberle sido infiel. Con una sonrisa irónica, la conductora no titubeó en responder, ya que esta es la primera vez que se pronuncia de manera directa sobre las fuertes especulaciones que sugieren que la expareja podrían haber retomado su relación.

“Bueno, quizás le volvió a nacer el amor, ja, ja, ja... es lo que todos creen. Solo te diré que cada quien se protege, ahora más que nunca sé quién es quién, solo diré eso”, dijo la bailarina para el diario Trome.

Pamela Franco y Christian Domínguez llegaron a acuerdo en centro de conciliación. (Foto: Captura de IG)

Por otro lado, la cantante de cumbia también aprovechó la ocasión para aclarar que los Tiktoks que grabó recientemente no están dedicados a Christian Domínguez, como muchos especulan.

“Si quiero decirle algo a él, se lo digo de frente y hasta el momento nunca me he sentado a hablar mal de él a pesar de todo”, subrayó la cumbiambera, dejando claro que prefiere mantener la comunicación directa en lugar de utilizar las redes sociales para enviar mensajes subliminales.

Al parecer, Pamela ya volteó la página, pues vale indicar que en el programa ‘Amor y Fuego’ se compartió imágenes de la intérprete disfrutando de una salida con una amiga el fin de semana. La cantante, visiblemente alegre, no pudo evitar arremeter contra Christian cuando fue abordada por un reportero. “(Pamelita: qué le dirías a Christian) Que se vaya a la…”, se le escucha decir en un video mientras se encontraba en un vehículo, mostrando así su descontento.

Pamela Franco niega que Christian Domínguez duerma en su casa.

Christian Domínguez aclara su relación con Karla Tarazona: “Mi prioridad son mis hijos”

Durante una entrevista en el programa ‘Todo se filtra’, Christian Domínguez despejó las dudas sobre su relación con Karla Tarazona. Niega rotundamente haber retomado un romance con ella, enfatizando que su prioridad son sus hijos.

El exconductor de ‘América Hoy’ explicó que su presencia en las casas de Karla y Pamela se debe únicamente a su deseo de estar cerca de sus hijos y mantener una relación cordial con ambas por el bienestar de los pequeños. “Puedo quedarme a dormir en las casas de Karla y Franco para estar con mis hijos. Mantenemos una relación cordial por su bienestar”, afirmó Domínguez.

Estas declaraciones surgen tras especulaciones generadas por un informe en ‘Magaly TV La Firme’, donde se afirmó que Domínguez había pasado la noche en la casa de Tarazona. Sin embargo, él negó haberlo hecho esa noche específica, aunque reconoció haberlo hecho en otras ocasiones. “No me he quedado. Mentira, no se han quedado (los ‘Urracos’) toda la noche esperando. Me he quedado otros días, pero esa noche no”, explicó.

Christian Domínguez tuvo accidente de tránsito. (Foto: Captura de IG)

Pamela Franco establece límites con Christian Domínguez: “No se queda a dormir en mi casa, no está bien”

Hace poco, Pamela Franco dejó en claro que no mantiene una relación estrecha con el padre de su hija, Christian Domínguez, más allá de la crianza de su menor. En una declaración reciente, destacó que ha dejado atrás cualquier sentimiento de traición proveniente de su expareja.

“Christian nunca se queda a dormir en mi casa, no está bien”, enfatizó Franco, marcando una diferencia clara con la situación que podría existir entre él y Karla Tarazona, con quien comparte la crianza de otro hijo. La artista subrayó que su relación con Domínguez se limita al cuidado y bienestar de su hija, descartando cualquier tipo de cercanía más allá de eso.

Christian Domínguez recoge a su hija con Pamela Franco en el carro de Karla Tarazona: "No creo que le haga gracia". (Captura: Magaly TV La Firme)