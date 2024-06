Zoraida Ávalos: “Nunca fui enemiga de la doctora Patricia Benavides, no fue mi amiga tampoco”

Exfiscal de la Nación recurrió al Poder Judicial luego de que el Congreso la inhabilitó, hecho en el que Patricia Benavides influyó, según Jaime Villanueva. Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio

Once meses y un día después de que el Pleno del Congreso la inhabilitara, la fiscal suprema Zoraida Ávalos retornó al Ministerio Público con una sentencia de primera instancia del Poder Judicial que determinó que el Parlamento violó sus derechos en el proceso de acusación constitucional.

En entrevista con Infobae Perú, la exfiscal de la Nación habla de lo que viene en el proceso de amparo que inició contra el Congreso, las declaraciones de Jaime Villanueva donde es mencionada, la relación con Patricia Benavides, el hecho por el que fue inhabilitada y el sistema de elección de magistrados en un contexto en el que se promueve la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Si bien hay una sentencia en primera instancia a su favor, en segunda instancia, en la Corte Suprema, podría haber otro criterio de los jueces.

Efectivamente, conforme a la ley, el Congreso tiene todo el derecho de apelar. Esta sentencia que han emitido a mi favor declarando inaplicable la inhabilitación que se me había dado, es una es una sentencia otorgada por una sala superior, no es una medida cautelar, es una sentencia que resuelve el fondo de la controversia. Esta sentencia, en ningún momento, le cuestiona al Pleno que no puede hacer juicio político, porque eso no está en tela de juicio, ellos pueden hacerlo está dentro de su competencia.

Lo que esta sentencia está diciendo, y se lo dicen basándose en sus propios precedentes vinculantes del TC, es que tú no puedes inhabilitar si no justificas el por qué. Le dice: “No hay conexión lógica entre los hechos, la conducta que le están atribuyendo, y la infracción constitucional que dices que la doctora hubiera hecho”. No basta con decir que Zoraida Ávalos ha infringido el artículo 159, inciso 4. Tienes que decir cómo lo infringió, tienes que argumentar. Eso se llama motivación, eso es debido proceso, es un derecho fundamental. (...) A eso le debes agregar que, cuando me levantaron el antejuicio y dijeron que había infringido la Constitución porque me había demorado y rehusado a abrir una investigación, ese tema en la vida penal ya el vocal supremo declaró fundada la excepción de improcedencia de acción y el fiscal supremo ha sobreseído la acción.

Tanto es así que en la última audiencia que hubo dijeron que ni siquiera habían presentado el recurso de apelación porque consideraban que el hecho era atípico, o sea, no constituye delito. Por lo tanto, tengo fe en que cuando llegue a la Suprema no va a haber elementos como para traer abajo esa sentencia.

La fiscal suprema Zoraida Ávalos retornó a la sede del Ministerio Público (Canal N)

En este tiempo que usted ha estado fuera del Ministerio Público, el Congreso también fue contra dos magistrados, Aldo Vásquez e Inés Tello, a quienes también lograron inhabilitar. Con una media cautelar regresaron unos días a la JNJ, pero luego una decisión del Tribunal Constitucional volvió a reactivar las inhabilitaciones. ¿No teme a usted que el Parlamento haga una jugada similar en su caso?

Para empezar, la sentencia que ha emitido la Tercera Sala Constitucional, la hizo dentro del marco su competencia. Punto dos: es una sentencia que resuelve el fondo de la controversia. Lo cual no quiere decir que yo también considero que no había causa para inhabilitar a los a los señores Inés Tello y Aldo Vázquez. Pero, centrándome en mi caso, no cabe una competencial porque está en el Código Procesal. Lo único que cabe acá es que se agote lo que dice la norma, o sea que se vaya la apelación vaya a la Sala Suprema Constitucional y ahí hay dos posibilidades: si es estimatorio, ahí queda, o si es desestimatoria, llego hasta el Tribunal Constitucional.

En relación al hecho por el que usted fue acusada por el Congreso, ¿sigue considerando que un presidente en funciones no puede ser investigado?

Cuando yo saqué ese pronunciamiento, que fue en el 2020 y en el 2022 primero con el presidente expresidente Vizcarra y luego con el exmandatario Castillo, di un paso gigante porque todos los fiscales de la Nación, 39 años atrás, archivaban de plano. Yo di un paso que permitió que después el doctor Pablo Sánchez diera el otro paso. Él dio el paso de dar una preliminar y ahora esa posición jurídica ya quedó sentada con un recurso de apelación de la Corte Suprema, que dice que no estuvo mal lo que hicieron los primeros fiscales de la Nación que archivaban de plano. Tampoco estuvo mal cuando, como en mi caso, abríamos investigación para que todo el hecho se siga investigando, pero con respecto al presidente lo reservamos por el 117 de la Constitución. Y dice que tampoco está mal lo que están haciendo ahora porque los tiempos pasan, porque los escenarios cambian. Entonces, si tú me preguntas, a la luz de lo que está pasando, creo que sí hay que investigar, sobre todo cuando son temas de corrupción y de violación a derechos humanos. Lo que también sostengo es que ese artículo 117 necesita hacer precisiones y esperemos que el TC haga las precisiones correspondientes

¿Se refiere a la demanda competencial que va a plantear la presidenta Dina Boluarte?

Me refiero a que el artículo 117 de la Constitución solamente habla que se le puede acusar a un presidente por traición a la patria y otros temas más que son administrativos. Considero que ese artículo tiene que precisarse dos supuestos más: también se le podrá acusar cuando hay temas de corrupción y cuando hay temas de violación a los derechos humanos.

Pero, déjame precisar otro detalle: muchos consideran que la Constitución dice que una cosa es que no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar. Lamento decirles que, en el tema del 117, el término acusar no está en función al Código Procesal Penal, está en función al artículo 99 de la Constitución. Pero eso es un tema que seguro el Tribunal Constitucional debe precisar.

Zoraida Ávalos: "La destitución de la doctora Patricia Benavides se ha dado en el campo disciplinario, no en el campo penal"

A raíz de unas declaraciones de Jaime Villanueva, el Área de Denuncias Constitucionales le abrió unas indagaciones previas por este supuesto dicho de “no hacer nada” respecto a las investigaciones contra Martín Vizcarra, ¿en qué está se encuentra ese caso?

Sí, en una declaración que da en enero o febrero, Jaime Villanueva me señala, o sea, pero él no dice que me vio. Él primero refiere que Pablo Sánchez le ha dicho que a mí me han nombrado con ayuda y lo segundo es que dice que Rafael Vela le comentó que yo le dije que en el caso de la investigación de Vizcarra ya no haga nada. Yo aclare eso en su tiempo (...) (ver nota del 10 de febrero de 2024).

No se me ha abierto a mí una investigación preliminar, solamente un previo. Yo salí en su oportunidad a aclarar ese detalle porque Jaime Villanueva no dice que él es testigo, sino que a él Rafael Vela y Pablo Sánchez le dijeron. Tú eres testigo de lo que tú ves, de lo que tú percibes, no de lo que otros te dicen

Considera que estas declaraciones de Villanueva reavivaron estos señalamientos en su contra sobre una supuesta simpatía con Martín Vizcarra

No, yo no creo eso porque lo único que está diciendo es que él escuchó que Rafael le dijo eso y Rafael tendrá que decir (lo que pasó). Cuando le digo ‘ya no hagas nada’ no me refiero a que no investiguen porque días antes había ordenado que eso se investigue por el sistema Anticorrupción. Además, a mí me parece que fue una gran mentira lo que dijo un sector de la prensa y de la oposición de que yo era amiga de Vizcarra. Fui la primera fiscal que le abrió investigación a un presidente en funciones y lo hice con Vizcarra. Si fuera vizcarrista, ¿no te parece que lo primero que hubiera hecho es hacer lo que hicieron mis colegas y archivar de plano? Yo no hice eso, abrí investigación para perennizar la prueba y para ver a todas las personas que habían estado en el caso de Richard Swing. Todo ese caso comenzó a girar. Solamente con respecto a él (Vizcarra) se reserva porque hay una figura presidencial que lo protege que es el 117 de la Constitución, pero el caso siguió girando en mi despacho y en otros despachos. Por lo tanto, no pueden decir que yo era vizcarrista. Asimismo, acuérdate que cuando a él lo vacan al mes siguiente, ya la investigación estaba ahí porque yo ya había avanzado.

Además, hay otro caso, el caso Vacunagate que la doctora Patricia Benavides presenta después. Toda esa investigación, si tú la revisas, fue hecha por mí. Así que no pueden decir que no investigue a Vizcarra. ¿Qué elemento de juicio tienen para decir que yo era vizcarrista? ¿Alguna vez tuve una foto con Vizcarra tomando lonche o almorzando? Nada, las únicas reuniones que yo tuve con el expresidente fueron temas de trabajo, como el Consejo de Estado, el Consejo de Reforma, temas para el presupuesto, para la puesta en marcha del Código Procesal Penal. Porque un fiscal de la Nación tiene que reunirse no solamente con el presidente, sino también con ministros, con embajadores. Esa es la labor de un fiscal de Nación.

No hay ningún elemento que diga que me vincule a mí con el Vizcarra. Durante mucho tiempo, desgraciadamente, las personas que me inhabilitaron se encargaron de hacer una campaña de desprestigio y una narrativa mentirosa porque algo tenían que decir, como no me encontraban en temas de corrupción.

Fuente: RPP

Hay una percepción en la ciudadanía y ciertos sectores de que la Fiscalía es la casa de los cuchillos voladores...

Ese es un tema de la gente que nos quiere hacer daño. Eso es parte de la mafia. Quieren decir que estamos divididos, que estamos enfrentados. Somos más de 8 mil fiscales y en toda institución se cuecen habas. Cuando salimos al exterior nos felicitan porque en ningún país tienen tantas altas autoridades con sentencia e investigados como tenemos acá en el Ministerio Público. Es parte de la de la narrativa mentirosa de que estamos enfrentados.

En este momento, por ejemplo, en la Junta de Fiscales Supremos ninguno está enfrentado, el doctor Juan Carlos Villena, la doctora Delia, el doctor Pablo Sánchez y yo no estamos enfrentados. Podemos tener algunas diferencias de criterio, por eso es normal. Eso es democracia, pero no estamos enfrentados. Entonces dicen que estamos enfrentados, que hay que reorganizar el Ministerio Público porque salen ganando. No es así.

Es más, yo puedo decir, con tantos años en la institución, que en la Fiscalía hay gente muy valiosa, gente honesta, idónea, trabajadora, que hacen un trabajo a veces silente, no salen a prensa, pero exponen cada día la vida porque en el Ministerio Público se ven casos emblemáticos casos de delincuencia.

Los abogados de la doctora Benavides decían que usted tenía una enemistad con ella.

Sí lo he escuchado eso en el doctor Jorge del Castillo. Yo nunca fui enemiga de la doctora Patricia Benavides, no fue mi amiga tampoco. Pero no era enemiga. Es más, yo voto por ella (para que sea fiscal de la Nación) porque éramos cuatro, nada más. Yo ya había sido, Pablo también. El doctor Juan Carlos Villena la propuso. Yo me pregunté por qué no darle la oportunidad.

Es más, y me doy cuenta recién ahora que ella juramenta en julio del 2022 y, a la luz de lo que ha salido en el caso Valkiria, me doy cuenta de que ella desde agosto ya estaba tramitando mi inhabilitación. Entonces, ¿quién era la enemiga? ¿Yo? Yo he salido después a defenderme. Lo que yo he dicho son hechos objetivos, que se pueden probar.

Por ejemplo, el tema de lo que dije el 24 de mayo en la Junta de Fiscales Supremos sobre su hermana y ha desaparecido los audios. O sea, no estoy mintiendo, son hechos que tienen que ser investigados. ¿Por qué no me entregan esos audios, con los que compruebo lo que dije? Pero no hemos sido enemigas porque no hemos tenido nunca amistad. Ella es otra generación, yo no he trabajado con Benavides. Esa sí que es la gran mentira y yo no sé por qué el doctor Jorge del Castillo se mata diciendo que yo era su enemiga. Nunca lo fui. En todo caso, de repente, ella hacia mí por todo lo que hizo. Ahora ya se ha visto lo que hizo desde Valkiria I a Valkiria XI cómo actúa contra mí. Entonces, ¿quién es la que era enemiga?

De izquierda a derecha: Jorge Chávez Cotrina, Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena. Foto: Fiscalía

¿Considera proporcional y justa la destitución de Patricia Benavides?

La destitución de la doctora Patricia Benavides se ha dado en el campo disciplinario, no en el campo penal. Es una destitución que se ha hecho en base a las pruebas obtenidas durante todos estos casi dos años que ha durado esa investigación desde el 2022 por la remoción de la doctora Bersabeth Revilla, que fue removida llevando ella la carpeta fiscal de la hermana de la doctora Patricia Benavides (Emma Benavides), por lo tanto, había ahí un conflicto de intereses. Tengo entendido también que haciendo uso de un informe que no condice con la verdad porque la doctora tenía una carga de éxito. Entonces, esa ha sido la razón. Yo creo que es una resolución con arreglo a ley

Desde que se activó la Junta Nacional de Justicia se han destituido a cinco fiscales supremos: Pedro Chávarry, Luis Arce Córdova, Víctor Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez y ahora la doctora Benavides. ¿Qué está fallando con los fiscales supremos? ¿Por qué hay más fiscales supremos destituidos que jueces supremos destituidos?

No sé si más porque también hay varios jueces que han sido destituidos. ¿No será que el sistema de elección está fallando? ¿no será que tenemos que ahí mejorar? Como siempre digo: tú puedes medir, por ejemplo, la parte cognitiva de un magistrado por sus libros, por sus tesis, pero cómo mides su honradez, ¿cómo mides eso? Un poco difícil, pero no imposible. Yo creo que hay que darle una mirada más centrada al tema de cuando te hacen, por ejemplo, esas pericias psicológicas psiquiátricas para que vean que qué tipo de persona eres, porque una persona miedosa tampoco puede ser magistrado, una persona temerosa no puede ser magistrada. Yo creo que está fallando el sistema de elección, no se está eligiendo bien

¿El sistema de elección o la Junta Nacional de Justicia?

El sistema porque las personas que llegan a la Junta son elegidas. Habría que hacer algunos ajustes para ver el tema de la honestidad. De qué vale que la ley sea hermosa si quien la aplica tiene zonas oscuras, si quien la aplica no se mueve por principios y valores, sino se mueve por intereses. De qué vale

Le preguntaba si cree que funcionaba la Junta porque en el Congreso otra vez se quiere cambiar el órgano de la Judicatura por una Escuela Nacional de la Magistratura y desaparecer la Junta en su primer periodo, ¿cuál sería su posición respecto a eso?

Te voy a contestar con lo que siempre he dicho: desde que yo estoy en la carrera, a mí me inhabilitaron con 41 años 7 meses de ejercicio, toda la vida ha habido cambios. Pero todo sigue igual porque no falla el sistema, fallan las personas que integran el sistema, por lo tanto, hay que darle más interés al recurso humano. Hay que ver qué recurso humano estás llevando a la Magistratura. Vimos cómo fue el examen de la doctora Benavides y la nota que algunos de ellos le pusieron. Y a todas luces, no reflejaban el examen que ella había dado.