Perú

El 27 de marzo vence el plazo final para que los candidatos presenten su informe financiero ante la ONPE

De los 7709 postulantes inscritos, solo el 54 % ha cumplido con la obligación. El reporte es obligatorio para todos los aspirantes, incluidos los que renunciaron o fueron excluidos, y su incumplimiento puede acarrear sanciones

Guardar
ONPE
El 27 de marzo es la fecha límite para que los candidatos entreguen a la ONPE sus informes financieros de campaña, requisito obligatorio para todos los postulantes, incluidos quienes renunciaron o fueron excluidos

Los candidatos que participan en las elecciones generales tienen hasta el 27 de marzo para presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su informe financiero de campaña, el cual debe incluir aportes, ingresos y gastos realizados entre el 26 de marzo de 2025, fecha de convocatoria de los comicios, y el 13 de marzo de este año.

De los 7709 candidatos inscritos, 4137, el 54 %, ya cumplieron con esta obligación. Entre ellos, 1379 son aspirantes al Senado, 2509 buscan un puesto en la Cámara de Diputados y 249 compiten por el Parlamento Andino. Sin embargo, 3572 postulantes aún deben entregar su documentación, lo que representa un retraso significativo respecto al total de inscritos.

La Ley de Organizaciones Políticas (Ley n.° 28094) establece que tanto los candidatos como las organizaciones políticas deben reportar sus actividades financieras en dos momentos: antes de la elección y luego dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que declare concluido el proceso electoral.

La ONPE amplió el plazo de la primera entrega hasta el 27 de marzo, sin modificar la fecha límite de la segunda.

Hasta el momento, solo el 54 % de los 7709 candidatos inscritos ha presentado la documentación requerida, mientras que 3572 aspirantes siguen pendientes
Hasta el momento, solo el 54 % de los 7709 candidatos inscritos ha presentado la documentación requerida, mientras que 3572 aspirantes siguen pendientes

Los candidatos pueden presentar los informes personalmente o mediante responsables de campaña acreditados. La ONPE facilita la entrega a través del portal digital de financiamiento CLARIDAD, las mesas de partes presenciales en la sede central en Lima y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el país.

El cumplimiento varía según la organización política. Esta es la información a detalle de los principales partidos y alianzas:

  • Ahora Nación: 32 de 252 candidatos cumplieron.
  • Alianza Electoral Venceremos: 35 de 246.
  • Alianza para el Progreso: 52 de 260.
  • Avanza País – Partido de Integración Social: 24 de 200.
  • Fe en el Perú: 19 de 135.
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú: 66 de 253.
  • Fuerza Popular: 54 de 256.
  • Fuerza y Libertad: 34 de 249.
  • Juntos por el Perú: 33 de 214.
  • Libertad Popular: 45 de 175.
  • Partido Aprista Peruano: 38 de 244.
  • Partido Cívico Obras: 27 de 220.
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú: 14 de 81.
  • Partido del Buen Gobierno: 53 de 245.
  • Partido Demócrata Unido Perú: 28 de 136.
  • Partido Demócrata Verde: 36 de 240.
  • Partido Democrático Federal: 22 de 166.
  • Partido Democrático Somos Perú: 42 de 255.
  • Partido Frente de la Esperanza 2021: 48 de 221.
  • Partido Morado: 41 de 203.
  • Partido País para Todos: 48 de 212.
  • Partido Patriótico del Perú: 21 de 151.
  • Partido Político Cooperación Popular: 61 de 253.
  • Partido Político Integridad Democrática: 54 de 237.
  • Partido Político Nacional Perú Libre: 53 de 256.
  • Partido Político Perú Acción: 15 de 169.
  • Partido Político Perú Primero: 42 de 249.
  • Partido Político PRIN: 24 de 174.
  • Partido Sícreo: 24 de 93.
  • Perú Moderno: 17 de 141.
  • Podemos Perú: 55 de 246.
  • Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 45 de 180.
  • Progresemos: 26 de 239.
  • Renovación Popular: 51 de 254.
  • Salvemos al Perú: 11 de 113.
  • Un Camino Diferente: 45 de 252.
  • Unidad Nacional: 44 de 239.
Material electoral para peruanos en el exterior pasa control de calidad y será enviado a consulados. (Foto: Agencia Andina)
La ONPE habilitó plataformas digitales y oficinas presenciales para facilitar la entrega, y ha extendido el plazo de la primera presentación

Según la nota oficial, la entrega de informes es obligatoria incluso para candidatos que renunciaron, fueron excluidos o recibieron tachas. El incumplimiento puede generar sanciones legales y restricciones en futuras candidaturas.

Con el plazo final acercándose, la ONPE intensifica la supervisión y envía recordatorios a los postulantes pendientes para garantizar transparencia en el financiamiento electoral.

Temas Relacionados

ONPEperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Hoy es la tercera y última fecha de la primera fase del debate presidencial rumbo a las elecciones del 12 de abril. Se espera que sea un debate de ideas y propuestas, y menos puyazos

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Gonzalo Bueno firma una victoria inobjetable en Sao Paulo para avanzar a cuartos de final y quedar a tiro del Top 200 del ranking ATP

El trujillano de 21 años está a una sola victoria de su mejor posición en la clasificación. En octavos, apeó al argentino Juan Bautista Torres, su verdugo en primera ronda de Tigre 2

Gonzalo Bueno firma una victoria inobjetable en Sao Paulo para avanzar a cuartos de final y quedar a tiro del Top 200 del ranking ATP

Programación de las semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Luego de la jornada de ‘extra games’, han quedado definidos los cruces entre los cuatro mejores elencos de la temporada. Conoce los detalles

Programación de las semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Universitario eliminó a Regatas Lima en el ‘extra game’ y jugará las semifinales con San Martín por Liga Peruana de Vóley 2026

El cuadro ‘crema’ se impuso 3 sets a 1 ante las chorrillanas y lograron la clasificación en el tercer partido de cuartos de final. Su próximo rival será San Martín, el domingo 29 de marzo

Universitario eliminó a Regatas Lima en el ‘extra game’ y jugará las semifinales con San Martín por Liga Peruana de Vóley 2026

Debate presidencial: simpatizantes del APRA y Fuerza Popular se enfrentan a las afueras del Centro Convenciones Lima

Personal de seguridad intervino para controlar la situación tras los empujones; afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad y la situación no escaló a mayores

Debate presidencial: simpatizantes del APRA y Fuerza Popular se enfrentan a las afueras del Centro Convenciones Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

“Me ganaron las ansias”: George Forsyth admite que fue un error renunciar a la Alcaldía de La Victoria por ambiciones políticas

Candidata al Senado por Somos Perú denuncia que fue inscrita sin su consentimiento: “Me enteré por la ONPE”

Jorge Nieto Montesinos: trayectoria, patrimonio y perfil del candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno

¿Qué dijo Fernando Olivera? Las graves imputaciones del candidato por Frente Esperanza que motivaron tres querellas en su contra

ENTRETENIMIENTO

Miguel Trauco fue captado con su novia en discoteca luego de escándalo mediático por violencia sexual

Miguel Trauco fue captado con su novia en discoteca luego de escándalo mediático por violencia sexual

Korina Rivadeneira se sincerca sobre su relación con Mario Hart: "Hemos decidido no hablar de nuestra vida privada"

Onelia Molina tras filtración de su audio en ‘Magaly TV La Firme’: “Me quedo tranquila porque dije la verdad”

Paolo Guerrero afirma que “todo está bien” con Ana Paula Consorte y reaviva rumores de reconciliación

La reacción de Pamela López ante Melissa Klug en 'La Granja VIP' sorprende a todos: "Hablen de mujer a mujer"

DEPORTES

Universitario eliminó a Regatas Lima en el ‘extra game’ y jugará las semifinales con San Martín por Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario eliminó a Regatas Lima en el ‘extra game’ y jugará las semifinales con San Martín por Liga Peruana de Vóley 2026

El llanto incontenible de la presidenta de Atenea tras la dura eliminación ante Géminis en cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

Javier Arce será el director técnico del Sport Huancayo B en la Liga 2 2026: “Tenía ganas de volver al club”

Edison Flores brinda su apoyo a Javier Rabanal en Universitario: “Es un entrenador muy bueno, tiene ideas y me gusta el estilo que juega”

Facundo Callejo, convencido de representar a la selección peruana como agradecimiento por apoyo en la Guerra de Las Malvinas: “Los quiero defender”