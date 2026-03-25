El 27 de marzo vence el plazo final para que los candidatos presenten su informe financiero ante la ONPE

El 27 de marzo es la fecha límite para que los candidatos entreguen a la ONPE sus informes financieros de campaña, requisito obligatorio para todos los postulantes, incluidos quienes renunciaron o fueron excluidos

Los candidatos que participan en las elecciones generales tienen hasta el 27 de marzo para presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su informe financiero de campaña, el cual debe incluir aportes, ingresos y gastos realizados entre el 26 de marzo de 2025, fecha de convocatoria de los comicios, y el 13 de marzo de este año.

De los 7709 candidatos inscritos, 4137, el 54 %, ya cumplieron con esta obligación. Entre ellos, 1379 son aspirantes al Senado, 2509 buscan un puesto en la Cámara de Diputados y 249 compiten por el Parlamento Andino. Sin embargo, 3572 postulantes aún deben entregar su documentación, lo que representa un retraso significativo respecto al total de inscritos.

La Ley de Organizaciones Políticas (Ley n.° 28094) establece que tanto los candidatos como las organizaciones políticas deben reportar sus actividades financieras en dos momentos: antes de la elección y luego dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que declare concluido el proceso electoral.

La ONPE amplió el plazo de la primera entrega hasta el 27 de marzo, sin modificar la fecha límite de la segunda.

Hasta el momento, solo el 54 % de los 7709 candidatos inscritos ha presentado la documentación requerida, mientras que 3572 aspirantes siguen pendientes

Los candidatos pueden presentar los informes personalmente o mediante responsables de campaña acreditados. La ONPE facilita la entrega a través del portal digital de financiamiento CLARIDAD, las mesas de partes presenciales en la sede central en Lima y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el país.

El cumplimiento varía según la organización política. Esta es la información a detalle de los principales partidos y alianzas:

Ahora Nación : 32 de 252 candidatos cumplieron.

Alianza Electoral Venceremos : 35 de 246.

Alianza para el Progreso : 52 de 260.

Avanza País – Partido de Integración Social : 24 de 200.

Fe en el Perú : 19 de 135.

Frente Popular Agrícola FIA del Perú : 66 de 253.

Fuerza Popular : 54 de 256.

Fuerza y Libertad : 34 de 249.

Juntos por el Perú : 33 de 214.

Libertad Popular : 45 de 175.

Partido Aprista Peruano : 38 de 244.

Partido Cívico Obras : 27 de 220.

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú : 14 de 81.

Partido del Buen Gobierno : 53 de 245.

Partido Demócrata Unido Perú : 28 de 136.

Partido Demócrata Verde : 36 de 240.

Partido Democrático Federal : 22 de 166.

Partido Democrático Somos Perú : 42 de 255.

Partido Frente de la Esperanza 2021 : 48 de 221.

Partido Morado : 41 de 203.

Partido País para Todos : 48 de 212.

Partido Patriótico del Perú : 21 de 151.

Partido Político Cooperación Popular : 61 de 253.

Partido Político Integridad Democrática : 54 de 237.

Partido Político Nacional Perú Libre : 53 de 256.

Partido Político Perú Acción : 15 de 169.

Partido Político Perú Primero : 42 de 249.

Partido Político PRIN : 24 de 174.

Partido Sícreo : 24 de 93.

Perú Moderno : 17 de 141.

Podemos Perú : 55 de 246.

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso : 45 de 180.

Progresemos : 26 de 239.

Renovación Popular : 51 de 254.

Salvemos al Perú : 11 de 113.

Un Camino Diferente : 45 de 252.

Unidad Nacional: 44 de 239.

La ONPE habilitó plataformas digitales y oficinas presenciales para facilitar la entrega, y ha extendido el plazo de la primera presentación

Según la nota oficial, la entrega de informes es obligatoria incluso para candidatos que renunciaron, fueron excluidos o recibieron tachas. El incumplimiento puede generar sanciones legales y restricciones en futuras candidaturas.

Con el plazo final acercándose, la ONPE intensifica la supervisión y envía recordatorios a los postulantes pendientes para garantizar transparencia en el financiamiento electoral.