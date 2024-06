‘Cuto’ Guadalupe hace revelaciones sobre su encuentro con Yahaira Plasencia: “Ha madurado”

Cuto Guadalupe da detalles sobre encuentro con Yahaira Plasencia en su podcast. América Hoy

Después que Luis ‘Cuto’ Guadalupe se viera cara a cara con Yahaira Plasencia después de haberse enfrentado mediáticamente, el exfutbolista no dudó en contar detalles sobre este encuentro, el cual fue inesperado para muchos.

El siguiente episodio del podcast de Yahaira Plasencia, ‘Hablando con la Yaha’, contará con la presencia del tío de Jefferson Farfán. Como se sabe, las figuras de televisión estuvieron enfrentados por mucho tiempo.

‘América Hoy’ se comunicó con el exfutbolista y le preguntó sobre esta entrevista. “Que bueno que se dio, ella hizo algo que sinceramente no pensé que iba a ser tan rápido. Ella me llamó después de ver el programa de ustedes. Yo veo mi teléfono y me dice, ‘señor Cuto. Soy Yahaira Plasencia’. Le dije, ‘qué rápido te llegó el mensaje’”, contó ‘Cuto’ Guadalupe, refiriéndose a la última entrevista que brindó a América Hoy, donde señala que si la salsera tiene la humildad de llamarlo para ir a su espacio de entrevistas, él va sin problemas.

“Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no? Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé. Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy”, expresó el pasado mes de mayo al espacio de América Televisión.

‘Cuto’ Guadalupe aceptaría invitación de Yahaira Plasencia para ir a su podcast. 'América Hoy'.

El exdeportista indicó que fue la propia cantante quien le dijo que nadie le hizo llegar ningún mensaje. “Yo misma lo he visto”, indicó la cantante, dejando sorprendido al tío de Jefferson..

“Me encantan cuando me encaran, en el buen sentido de la palabra”, añadió Guadalupe.

La figura de televisión detalló que se estrechó las manos y abrazó con Yahaira Plasencia en este primer encuentro después de años. “Le he saludado con beso. Al principio, yo la veía un poco nerviosa, pero después que agarre confianza, porque es normal, que me vea así frente a frente después de cuántos años. Ella estaba más jovencita”, indicó.

‘Cuto’ Guadalupe habla de su encuentro con Yahaira Plasencia.

‘Cuto’ también recordó cuál fue el origen del enfrentamiento. El exfutbolista cuenta que el día que Yahaira negó que lo conociera, le causó mucha molestia, pues era mentira. Guadalupe cuenta que ambos asistieron a la fiesta de la madre de Jefferson Farfán, cuando Plasencia era pareja del popular ‘Foquita’.

“Ella dijo, yo no lo conozco al señor, ahí empieza. Ella ahí me declara la guerra”, dijo el hermano de doña Charo.

‘Cuto’ resaltó que no vio a la joven inmadura que recordaba. Al contrario, este encuentro le sirvió para cambiar el concepto que tenía de ella. “He visto una mujer madura. Ojo, la Yahaira de antes no es, y ella reconoce también”, sentenció.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminaron su relación a causa de una infidelidad de parte de la cantante.

Consultado por si le hubiera gustado que la cantante continúe su relación con Jefferson Farfán, Gudalupe confesó que sí y explicó sus razones.

“Mira, yo te puedo decir que cuando Jefferson estuvo con ella, él estaba bien, él estaba feliz. O sea, él me lo comentaba a mí, ¿Me hubiera gustado? Claro, porque es la felicidad de mi sobrino”, manifestó.

‘Cuto’ Guadalupe encara a Yahaira Plasencia

En el adelanto que se puede ver del podcast ‘Hablando con la Yaha’, ‘Cuto’ Guadalupe luce tranquilo. Sin ningún problema y frente a Yahaira Plasencia explica cómo nació sus dimes y diretes.

“Tú dices, a ese señor yo no lo conozco. Ni lo conozco a ese señor, entonces ahí tú me declaraste la guerra. Lo dijiste despectivamente. Quién es ese señor, no lo conozco”, menciona el empresario ante la atenta mirada de la cantante.

La conversación completa saldrá a la luz el viernes 7 de junio a las 8:00 p.m. en el canal de YouTube de Yahaira Plasencia. De esta manera, las figuras de televisión hicieron las paces, dejando en claro que las rencillas quedaron en el pasado.

La salsera tendrá como tercer invitado de su podcast al tío de su expareja, Jefferson Farfán. Ambos han tenido enfrentamientos públicos que estarían dejando atrás. | Instagram