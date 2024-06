Sergio Armasgo aprueba cambio en el desenlace de Alex Brocca en ‘Chabuca’: “Mensaje conciliador”

Sergio Armasgo habló del cambio en el desenlace del bailarín. | Willax

La reciente película ‘Chabuca’, basada en la vida del popular conductor de televisión Ernesto Pimentel y su romance con Alex Brocca, se estrenó en Netflix el pasado viernes 31 de mayo. Desde su lanzamiento, se posicionó rápidamente como la más vista en Perú. Sin embargo, uno de los aspectos más comentados fue un significativo cambio en los créditos finales.

La historia no solo aborda la vida profesional de la figura de América TV, sino también aspectos más personales, incluyendo su relación con el fallecido bailarín, representado en la adaptación bajo el nombre de ‘André’ e interpretado por el actor Miguel Dávalos.

A lo largo del film, este vínculo sentimental ha resonado con los espectadores, especialmente considerando que el creador de la ‘Chola Chabuca’ fue reticente a hablar públicamente sobre su expareja en los últimos años.

Sergio Armasgo habla del desenlace su personaje

Durante el avant premier de ‘Papá por sorpresa’, el actor Sergio Armasgo fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para que deje su opinión sobre el cambio en los créditos finales de ‘Chabuca’. Respecto a esto, expresó su aprobación, mencionando que considera la modificación como un mensaje conciliador.

“Sí me di cuenta. Me parece necesario porque, para mí, desde mi punto de vista esclarece mucho el mensaje. También, deja en claro algo que es concretamente cierto. El vínculo que ha tenido Ernesto Pimentel con Alex Brocca ha sido... víctimas de una sociedad muy castrante. Qué bueno que haya ocurrido eso porque es un mensaje conciliador. No estuve en esa época, no supe cómo se dieron las cosas. Si es que ha sido una relación que ha tenido un impacto significativo para ellos, si han cerrado bien y ahora lo están aclarando, me parece bien que haya todas rectificaciones posibles. Hay un mensaje modificado, pero no una distorsión de un serio”, indicó.

¿Qué dicen las versiones de los créditos?

La película ha tenido una excelente acogida en Netflix, pero algunos usuarios notaron que existen dos descripciones distintas sobre el desenlace del personaje ‘André’.

En la versión de ‘Chabuca’ estrenada en cines, los créditos mencionaban que el bailarín falleció de cáncer, después de negarse a tomar medicamentos contra el VIH/SIDA, lo que eventualmente hizo que fuese demasiado tarde para salvar su vida.

“André falleció de cáncer hace ya varios años. Ernesto visitó su lecho de muerte, rezaron juntos y se perdonaron. Lamentablemente, no decidió tomar los medicamentos contra el VIH/SIDA a tiempo. Cuando finalmente lo consideró, fue demasiado tarde”, se lee.

Créditos originales sobre el personaje de 'André' en la película 'Chabuca'.

En cambio, en la de Netflix presenta un matiz diferente. En esta versión, se elimina la parte en que Alex Brocca se niega a tomar medicamentos, y en su lugar, se enfoca en el perdón mutuo entre él y Ernesto.

“André y Ernesto se PERDONARON. Antes de que André perdiera la batalla contra el cáncer, rezaron y se abrazaron, reconociendo que ambos fueron víctimas de una sociedad que no respeta la diversidad y estigmatiza injustamente a las personas afectadas por el VIH”, se lee en los créditos de la popular plataforma de streaming.

Este cambio fue bien recibido, principalmente porque, según los comentarios, aporta un mensaje más positivo y conciliador, resaltando el impacto de una sociedad intolerante y la importancia del perdón.

En la versión de Netflix, se evitó comentar que Alex Brocca falleció por no tomar sus medicamentos contra el VIH.

Como se recuerda, Pimentel habló sobre su adaptación y de Alex Brocca tras la polémica desatada por cómo mostró a dicho personaje. “Lamento que no esté. Es muy triste que la gente se atreva ponerle nombre a lo que él no le puso. Hay personas que dicen que es verdad… algo que es una novela. Pero bueno, hay personas que no entienden lo que es la ficción”, contó en su programa.