Quién era Alex Brocca, de qué murió y la relación que tuvo con Ernesto Pimentel

Alex Brocca murió hace dos décadas y fue pareja de Ernesto Pimentel.

A raíz del estreno de la película ‘Chabuca’, que relata la trayectoria artística de Ernesto Pimentel y su famoso personaje ‘La Chola Chabuca’, ha despertado poderosamente el interés en Alex Brocca en el público y los medios de comunicación.

El personaje en cuestión fue la pareja de Ernesto Pimentel. Su nombre sonó fuerte en aquellos tiempos, lanzó un libro sobre su vida donde mencionaba al humorista,’Canto de dolor. No repitan la canción’, y fue entrevistado por la prensa. Sin embargo, no existe rastro en el internet, hecho que ha llamado la atención de muchos.

Ernesto Pimentel recordó a su expareja Alex Brocca y lamentó su fallecimiento.

¿Quién era Alex Brocca?

Alex Brocca, oriundo del Callao, era un destacado bailarín peruano en los años 90. Su pasión por el arte le permitió, participando activamente como bailarín en diversos programas de televisión. Se destacó no solo en la danza sino también en la literatura y el canto.

Su vida personal también capturó el interés público por su relación de 10 años con Ernesto Pimentel, una figura prominente en el medio. En el año 2000, Brocca incursionó en el mundo literario con la publicación de ‘Canto de dolor. No repitan la canción’, una obra testimonial donde relataba de manera conmovedora su viaje de autodescubrimiento, la aceptación de su orientación sexual, y las difíciles realidades enfrentadas en el Perú de los años 90, incluyendo la violencia y el impacto del VIH en su vida y la de su pareja. Además, nos revela los detalles más íntimos de su vínculo con Pimentel.

“Me dieron la nefasta noticia. ‘Sus dos últimas pruebas de tamizaje para ver una posible infección viral salieron reactivas (o positivas, que es lo mismo), lo que significaría que posiblemente esté infectado con el virus del Sida’”, se puede leer en un extracto del libro de Alex Brocca.

Alex Brocca siendo entrevistado por Magaly Medina. Archivo: Magaly TV

Alex Brocca y su relación con Ernesto Pimentel

La culminación de la relación entre Brocca y Pimentel estuvo marcada por periodos de conflictos y reconciliaciones. Ernesto Pimentel admitió, después de la publicación del libro de ‘Canto de dolor. No repitan la canción’, haberse reconciliado con él antes de su muerte, prometiendo cumplir su último deseo en un gesto de paz y cierre entre ambos. Sin embargo, no dio más detalles al respecto.

El 15 de abril del 2024, el programa ‘Amor y fuego’ difundió una entrevista con las hermanas de Alex Brocca, quienes, desde Chile, se mostraron muy fastidiadas con la película de Ernesto Pimentel. Ellas recordaron el romance del conductor con el fallecido bailarín.

“De repente en su momento sí le ha podido ayudar con la operación de la nariz, en su momento ambos han compartido penurias, que no tenían ni para comer. Iban a la casa de mi mamá. A veces, cuando Alejandro (Alex Brocca) iba solo, le llevaba su táper de comida para Ernesto, yo creo que todos han tenido momento de vacas flacas y ellos también se han apoyado”, aclaró una de las hermanas.

Además, señaló que la pareja se apoyó mucho en su momento. “No hay que tapar el sol con un dedo, sí lo ha apoyado varias veces, pero el mismo señor también le cerró varias puertas”, sentenció.

Hermanas de Alex Brocca revelan que Ernesto Pimentel lo denigraba. | Willax

¿De qué murió Alex Brocca?

El deceso de Alex Brocca ocurrió en septiembre de 2004, cuando tenía 39 años, en el Hospital San José del Callao debido a una bronconeumonía que complicó aún más su estado de salud, ya debilitado por el Sida y un cáncer de ganglios. Su autobiografía documenta de manera cruda y honesta los devastadores efectos de la enfermedad en su cuerpo y espíritu, dejando un testimonio conmovedor de su lucha y resistencia ante el avance del VIH.

Desaparece información sobre Alex Brocca

Son muchos quienes han buscado en Internet información sobre Alex Brocca y las entrevistas que ha tenido. La propia Magaly Medina, quien conversó con el fallecido bailarín en dos ocasiones cuando trabajaba en Latina Televisión, señala que ha indagado sobre aquellas entrevistas, pero no ha tenido resultados.

“La entrevista yo la he buscado, claro, ¿cómo no?, no está acá en ATV porque eso fue cuando yo pertenecía a ‘Latina’, que en esa época se llamaba ‘Frecuencia Latina’. Yo empiezo mi programa aquí en noviembre de 1997 y en julio de 1998 empiezo a trabajar en Latina. Me voy de este canal, me voy porque tengo muchas diferencias en este canal y me voy a trabajar a Latina dos años, del 98 al 2000″, aseveró.

‘Peluchín’ insta a Magaly Medina a emitir entrevista de Alex Brocca en medio de controversia por película de Ernesto Pimentel. (Composición: Infobae)

“Esta entrevista tampoco existe en Google, en YouTube, no está. La hemos buscado en todos lados y parece que hubiera desaparecido del mundo virtual. Bien raro, ¿no? Casi todo lo que tienen que ver con Ernesto Pimentel y Alex Broca ha desaparecido. A mí de verdad me huele raro. Porque, claro, hay personas que, si es cierto, se manda a borrar eso de los historiales de YouTube, de Google, se manda a borrar. Hay personas que se dedican específicamente a hacer eso, hackers especializados en eso.”, sentenció la periodista, quien no dudó en ofrecer una recompensa para quien le haga llegar la entrevista.

“Ahora, si alguna persona tiene la entrevista, la grabó por A, B o X circunstancias, por favor, llamen al 99442-1210, que es el ‘chismefono’, que habrá una recompensa para quien nos haga llegar esa entrevista si es que la tienen. Yo la he buscado, como dije, acá en este canal. No lo tenemos porque yo no trabajaba en ATV. De lo contrario, me hubiera involucrado inmediatamente en el tema”, agregó.

Magaly Medina habló sobre la entrevista que le hizo a Alex Brocca | Magaly TV La Firme - ATV

¿Qué dijo Ernesto Pimentel sobre Alex Brocca tras estrenar película?

Ernesto Pimentel señaló que no ha sido fácil contar su vida, sin embargo, “al final yo he decidido abrir mi corazón y todos somos el malo de la historia de otro, a veces sin querer”.

“Somos una sociedad completamente hipócrita, no es fácil contar mi historia por todos los prejuicios que representa”, indicó el conductor, quien lamentó la muerte de Alex Brocca, reafirmando que decidió perdonarlo.

“El rencor es un vínculo y yo no quiero tener vínculos con nadie. (...) Creo que tú estás tratando de evidenciar o de evitar mencionar a Brocca, yo lamento enormemente que no haya seguido (vivo) hasta esta época. Yo siento que el perdón no es solo dar perdón, sino que también es perdonarte y siento que eso pasó en mi vida”, dijo.