Paola Gallegos, la tiktoker que te enseña el antiguo arte de la caligrafía

Paola Gallegos, bajo su nombre artístico Calligraphilic, aprovecha la plataforma TikTok para enseñar caligrafía, adaptándose a la era digital (TikTok / Calligraphilic)

En un mundo dominado por la tecnología y las pantallas, Paola Gallegos, conocida en el ámbito artístico como Calligraphilic, se destaca como una ferviente defensora del arte de la escritura a mano.

Aunque es licenciada en Turismo, su verdadera pasión siempre han sido las letras, una vocación que la ha llevado a especializarse en caligrafía y lettering, dos disciplinas que combinan la precisión y la creatividad de las artes gráficas.

Desde muy joven, Paola se sintió atraída por la elegancia de las cursivas, y su interés la llevó a profundizar en la caligrafía inglesa, también conocida como Copperplate. Fue en este camino donde descubrió el fascinante mundo de las florituras, adornos que embellecen aún más la escritura.

Del turismo al arte de las letras

Paola Gallegos, también conocida como Calligraphilic, ha ganado fama en TikTok por sus clases de caligrafía que combinan creatividad y precisión de las artes gráficas. (YouTube / Calligraphilic)

Oriunda de Cusco, Paola estudió Turismo, pero su amor por el arte la llevó a un cambio de rumbo. A los 20 años, creó Calligraphilic, un emprendimiento dedicado a la caligrafía y el lettering.

Ofrecía talleres y personalizaba regalos, esferas navideñas, y partes de boda. Sin embargo, la pandemia de 2020 puso en pausa sus actividades presenciales, obligándola a reinventarse.

“Un día caminando por Lima vi un anuncio que ofrecía un curso de caligrafía. Aunque era avanzado y yo no sabía nada, decidí inscribirme. Me fue excelente y mi profesora me dijo: ‘eres bastante buena, tienes mucho potencial’.Desde entonces no paré de aprender”, comenta Paola para el diario Ojo. Con esto quedó reflejado su dedicación y talento innato que, con el tiempo, la convirtieron en una verdadera maestra de la caligrafía.

Adaptarse en tiempos de pandemia

Oriunda de Cusco, Paola Gallegos dejó su carrera en turismo para dedicarse al arte de la caligrafía y el lettering, creando un emprendimiento exitoso. (calligraphilic.com)

La pandemia no detuvo a Paola; más bien, le dio una nueva plataforma para expandirse. En marzo de 2020, lanzó su cuenta en TikTok bajo el nombre Calligraphilic.

“Mientras todos bailaban, yo usé la red para enseñar caligrafía a través de videos cortos. Fue un éxito. Llamé mucho la atención porque la gente podía aprender conmigo mientras estaban en casa,” explica.

Este enfoque innovador no solo mantuvo vivo su negocio, sino que también le valió una nominación a los TikTok Awards en la categoría Lo aprendí en TikTok en 2023. Su habilidad para aprovechar una plataforma popular para enseñar un arte tradicional demostró ser una estrategia ganadora.

Enseñando al mundo

En medio de la pandemia, Paola Gallegos lanzó Calligraphilic en TikTok, donde enseña caligrafía mediante videos cortos, alcanzando gran popularidad. (YouTube / Calligraphilic)

Paola no se limita a TikTok; también imparte clases en línea a través de una plataforma web donde ha alcanzado a estudiantes de todo el mundo, desde Polonia hasta Corea del Sur. “Mis alumnos van desde los 7 hasta los 70 años. Trato de adaptarme a ellos, les enseño las reglas para que luego las rompan y creen un estilo propio”, afirma.

Sus clases no solo se centran en la técnica, sino también en los beneficios terapéuticos de la caligrafía. Y es que, según la influencer, la caligrafía combate la ansiedad.

Sus alumnos dicen que los relaja, que es como meditar porque se olvidan de los pensamientos negativos y se enfocan en el arte, confiesa Paola, destacando cómo esta práctica ayuda también a personas con artritis al fortalecer los movimientos de las manos.

Sin arrepentimientos

Foto 5

Paola Gallegos destaca los beneficios terapéuticos de la caligrafía, ayudando a sus alumnos a combatir la ansiedad y mejorar la capacidad motriz. (YouTube / Calligraphilic)

A pesar de los desafíos, Paola nunca se ha arrepentido de su elección. “Cuando uno trabaja en lo que más le apasiona, no hay ningún arrepentimiento. A los 20 años encontré mi motivo para vivir, que es el arte y qué mejor si puedo inspirar a otras personas,” expresó con orgullo al medio.

Para ella, la caligrafía no es solo un trabajo, sino una forma de vida que le permite conectarse con otros y compartir su amor por el arte. Y es cuando uno hace algo con todo el amor del mundo, no se puede considerar trabajo. “Obviamente, no es fácil emprender, hay riesgos, pero cuando a uno le gusta hacer algo, la vida te va premiando”, concluyó.

Paola Gallegos sigue inspirando a muchos con su habilidad y dedicación, reviviendo un arte antiguo y dándole nueva vida en la era digital. Con su enfoque moderno y didáctico, demuestra que la caligrafía tiene un lugar significativo incluso en nuestro mundo digitalizado.