Ricky Trevitazo admite haber registrado Skándalo: “Luiggi, Luis y yo tenemos el 50%”

El nombre de Skándalo está nuevamente en las portadas de espectáculos a raíz de los reclamos públicos de Roly Ortiz, fundador de la agrupación. El empresario acusó Ricky Trevitazo de apoderarse del nombre cuando estuvo libre en Indecopi sin siquiera avisarle que lo pondría como su propiedad.

Esto ha desatado diversos dimes y diretes entre Roly y Ricky, cada quien defendiendo su versión de los hechos. En el programa de Carlos Orozco, Ouke, Ortiz mencionó que sintió como una traición lo realizado por Trevitazo y hasta afirmó que tenían comunicación antes de que saliera este tema a la luz. “Después de que fueron a mi casa y me abrazaron, a las dos semanas me entero del gran puñal que me mete. Yo no sabía que Ricky había ido a Indecopi y había patentado Skándalo a su nombre”, mencionó.

Recientemente, Ricky se presentó junto a Luigui y Luis en el programa digital ‘La Casa de la Cumbia’ en donde respondieron sobre este tema. Desde el inicio, el cantante mencionó cómo empezó el camino a registrar Skándalo a su nombre. Contó que fue porque iban a comenzar el proyecto del reencuentro.

Ricky Trevitazo se defiende de críticas de Roly Ortiz.

“En el año 2017 para 2018, nos llama un productor para hacer el reencuentro de Skándalo. Para proteger su inversión, dijo para ir a Indecopi. Luis estaba trabajando con su hermano, Luigui estaba en Estados Unidos y tampoco podía, los me dijeron que vaya. Fuimos a Indecopi y estaba libre”, comentó al comienzo.

Tras ello, mencionó que prefirió también tener Skándalo a su nombre para evitar que el inversionista se lleve todo, por eso hicieron una sociedad. Pero, aparece solo su nombre porque sus compañeros no tuvieron tiempo de hacerlo, pero realmente la mitad les pertenece a los tres.

“El nombre estaba en el aire. Lo que hice, lo protegí. No tengo el nombre al 100%. Patentamos como socios, la sociedad está a mi nombre, pero con el consentimiento de Luigui y Luis que el 50% es de los tres”, acotó. Según revisó Infobae Perú en Indecopi, ‘Grupo Skándalo’ aparece registrado a nombre de Elverht Rodríguez Trevitazzo (Ricky) y Guillermo Breña Jiménez.

Finalmente, resaltó que intentó comunicarse con Roly, pero como estaba fuera del país se le hizo complicado. Además, mencionó que si Skándalo realmente hubiera sido del interés de su creador, debía estar pendiente del vencimiento del nombre.

“Si tanto se queja de una marca, por qué se despreocupó tanto, porque tuvo tanta irresponsabilidad, por qué no lo actualizó, si dijo que era algo para el futuro de sus hijos”, resaltó Trevitazo.

Roly Ortiz manda carta notarial a Ricky Trevitazo para que le pague fuerte suma de dinero. (Foto: Captura de TV)

Ricky Trevitazo difunde audios de Roly Ortiz que lo desmienten

Luego de que Roly se quejara porque Luigui, Luis y Ricky usan el nombre de Skándalo y las canciones de la agrupación sin pagarle regalías, Trevitazo mostró en Radio Panamericana, audios que desmienten la propia versión de Ortiz. En sus palabras, se le oye decir que ‘tiene dinero’ y que ‘pueden vivir de lo que él hizo’.

“No les prohíbo que utilicen mi esto (canciones y nombre del grupo) porque ustedes tienen sus hijos y gracias a Dios a mí no me falta (dinero), supe pensar y tengo ese talento. Yo no necesito en realidad apoyo de ustedes, porque yo ya tengo mi vida asegurada. Yo vivo tranquilo, tengo mi dinero. Si ustedes pueden vivir de lo que yo hice, háganlo, no me afecta. Sigan chambeando. Tengo mi vida asegurada gracias a Dios”, menciona.

En el audio difundido por Radio Panamericana se escucha al productor contradiciéndose de las acusaciones hechas contra los exintegrantes de Skándalo.

Pero, en otro momento, el fundador se molesta porque los músicos no lo llevaron a Europa como parte de su gira, sobre todo porque él es el creador. “No es justo (…) Me ha llegado al p** que se lo lleven a Chikiplum a Europa y que a mí no me hayan dicho a para ir porque una cosa es que chambeen acá, no tengo ningún problema porque gracias a Dios tengo mis monedas (…) Me ha dolido como mi** que no me lleven a Europa y que se lleven a sus músicos y demás y no a mí que soy el creador”, dice Roly Ortiz bastante alterado.