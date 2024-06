Oscar Curi, el tiktoker peruano que se volvió tendencia por su supuesta muerte tras comer callejera en India

El mundo de las redes sociales está conmocionado con la historia de Oscar Curi, el influencer peruano que decidió viajar a India para documentar su travesía, pero que terminó en un momento de tensión al punto que se desconoce su paradero. Con tan solo 20 años, Curi se aventuró en este viaje, pero mientras documentaba situaciones extremas, decidió hacer una de ellas,

Uno de sus videos más virales de TikTok fue en el que mostraba la comida callejera de la India. El clip alcanzó más de 23 millones de vistas. En este material audiovisual, el creador de contenido evidenciaba lo insalubre de la comida callejera en ese país, que incluía a los cocineros tirados en el suelo.

En el video se nota cómo es que las herramientas de trabajo, los ingredientes y hasta el agua se ven totalmente contaminados, que incluso al propio Curi no le da mucho apetito poder adentrarse a probarlos. Pero, con fines para el contenido, finalmente se atreve, pero confiesa que no es agradable.

Oscar Curi, el tiktoker que se hizo tendencia por su aparente muerte en India.

Se mostró mal de salud en el hospital

Luego de mostrar situaciones extremas en la India, además de la comida, los hospedajes sumamente económicos y prácticamente como es la vida en ese continente, Oscar Curi pasó un mal momento. A través de su propia cuenta de TikTok, el influencer mostró que la comida que ingirió le causó molestias y terminó en un hospital en busca de mejorar su salud.

En el clip, se le ve con evidente dolor y hasta le estarían poniendo medicamento por las venas para una rápida recuperación. Incluso, el peruano advierte que no hagan lo mismo que él porque todo está con clara contaminación y sus molestias son casi insoportables.

El tiktoker terminó en un hospital por ingerir comida de la calle. | TiKTok

“No vengan a la India, es un país donde la comida es contaminada. Todo es contaminado en serio. Me duele la barriga bien fuerte, bien pero bien fuerte. Bien horrible. ¿Saben lo peor? Es que en este hospital no hay aire acondicionado. Hace un calor”, expresó en el clip.

Ante ello, michos de sus seguidores cuestionaron que haya tomado la decisión de visitar la India y, sobre todo, de ingerir los alimentos que eran claros que no estaban en las mejores condiciones. “No entiendo cómo es que han visto tantos videos de la india y aún así van JAJAJA”, “aquí chinga se le ocurre comer en la india”, “Pero como se te ocurrió comer en esos lugares, Vos también te lo buscaste”, fueron algunos de los comentarios.

Oscar Curi, el tiktoker que se hizo tendencia por su aparente muerte en India.

¿Cuál es el paradero de Oscar Curi?

Luego de la publicación de este video a finales de abril, muchos usuarios se han preguntado por el paradero del creador de contenido. Oscar Curi cuenta con una comunidad de más de 400 mil seguidores en TikTok y más de 28 mil en Instagram.

Desde que compartió el video en el que se le ve completamente mal en un hospital de la India, el peruano no se ha vuelto a pronunciar, por lo que su paradero es un misterio. Los usuarios comenzaron a especular si es que continuaría o no con vida, pues no existe ninguna evidencia que esté en algún lugar.

TikTok de Oscar Curi asegura que falleció junto a su madre

Incluso, ha sorprendido la descripción de su cuenta de TikTok en la que aseguran que Curi y su progenitora perdieron la vida. Sin embargo, se desconoce si es que pudieron ser víctimas de un hackeo de sus redes sociales o realmente esta información es verídica, pues no hay más datos al respecto.

Sus seguidores han expresado su preocupación y esperan pronto tener noticias el joven de 20 años, que ha dado la vuelta al mundo con esta experiencia.

¿Qué es lo que realmente ocurrió con Oscar Curi?

Ante la ausencia del tiktoker peruano en redes sociales luego de su delicada experiencia en redes sociales, varias cuentas de TikTok empezaron a manifestar que en realidad no habría ocurrido una muerte, sino que el influencer de viajes estaría enfrentando un delicado momento familiar por el que ha decidido alejarse de las redes sociales.

En el vivo de ‘Inkahustler’, este menciona que en una ocasión tuvo problemas familiares que lo obligaron a desconectarse por más de cinco años de YouTube.