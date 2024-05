Explosión en grifo de VMT: Bomberos advierten riesgo de un segundo estallido por fuga persistente

Una explosión en una estación de servicio en Villa María del Triunfo (VMT) causa al menos una muerte, 40 heridos y graves daños materiales, desatando el pánico entre los residentes. (Exitosa)

El distrito Villa María del Triunfo (VMT) vivió momentos de pánico la tarde de ayer, cuando una explosión en una estación de servicio sacudió el lugar. El incidente dejó un saldo de una persona fallecida y 48 heridos, además de causar graves daños materiales en las inmediaciones. Los vecinos, conmocionados por la tragedia, fueron evacuados mientras los bomberos trabajaban arduamente para controlar la situación.

Ángel Castro, oficial de los bomberos, informó que un tanque de 2.500 metros cúbicos de gas natural vehicular (GNV) presentó una fisura interna. Según técnicos especialistas, el proceso de liberar el gas de manera controlada podría extenderse de tres a cuatro horas. “Nadie puede estar en sus casas, todavía la emergencia no está controlada, corremos riesgo de una segunda deflagración”, advirtió Castro, añadiendo que el perímetro de seguridad fue extendido a 500 metros.

La alarma continua

Una explosión en una estación de servicio en Villa María del Triunfo (VMT) causa al menos una muerte, 40 heridos y graves daños materiales, desatando el pánico entre los residentes. (Composición: infobae / capturas)

En entrevista con Exitosa, el día de hoy a las 6:15 a.m., el teniente brigadier Félix Sánchez del Cuerpo General de Bomberos, destacó que la fuga de gas sigue activa, lo que impide a los peritos recolectar los restos de la víctima. “No pueden entrar los peritos porque la fuga está activa. Está controlada, pero sigue saliendo gas. No se puede restablecer el servicio de alumbrado y los peritos no pueden ingresar”, explicó el experto. Hasta que la situación no esté completamente bajo control, no se podrá proceder con las diligencias correspondientes.

El Cuerpo General de Bomberos desplegó 15 unidades y un total de 100 bomberos para contener el accidente. La explosión en el grifo “Primax”, ubicado en la intersección de las avenidas Pachacutec y Lima, ocurrió minutos antes de las 5 p.m. Vecinos reportaron que el olor a gas era tan fuerte que se percibía a varios kilómetros de distancia.

¿Qué ocurrió en VMT?

(Foto: Agencia Andina)

La onda expansiva causó estragos en casas, tiendas y vehículos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran ventanas destrozadas, puertas arrancadas de sus marcos y objetos volando por los aires. Una motocicleta quedó completamente destruida por la fuerza de la explosión.

Los buses de transporte público, como los de la línea El Chino, resultaron afectados con vidrios rotos. Otros negocios, como un hotel, un establecimiento de comida y una peluquería, también fueron impactados. Ante la magnitud del desastre, se suspendió el suministro eléctrico en la zona, hasta las primeras horas del día de hoy martes 21 de mayo, para facilitar las labores de control.

La explosión generó una respuesta inmediata de las autoridades. La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un contingente para asegurar el área y colaborar con la evacuación de los vecinos. Las ambulancias llegaron rápidamente para trasladar a los heridos a hospitales cercanos, mientras los bomberos trabajaban incansablemente para contener la fuga de gas.

Así lo vivieron los vecinos de VMT

Toma panorámica de lo ocurrido en Villa María del Triunfo.

Los residentes de VMT aún intentan asimilar la tragedia. Aquellos que vivían cerca del grifo relatan que la explosión fue tan fuerte que parecía un terremoto. Muchos salieron de sus casas solo para encontrar sus barrios envueltos en humo y escombros.

La investigación sobre las causas exactas de la explosión está en marcha. Las autoridades buscan determinar si hubo negligencia en el mantenimiento del grifo o si la infraestructura de la estación de servicio cumplía con las normas de seguridad vigentes. Hasta el momento, no se ha señalado a responsables específicos, pero la fiscalía abrió un expediente para esclarecer los hechos.

Los bomberos y personal especializado continúan trabajando en la zona del desastre, monitoreando la fuga de gas y asegurando que no haya riesgos adicionales. Las labores de limpieza y reconstrucción apenas comienzan, y se anticipa que tomará tiempo antes de que la normalidad regrese a Villa María del Triunfo.