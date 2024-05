Pedro Cartolín, juez que Dina Boluarte propuso como contralor, sobre César Hinostroza: “Maestro”

Muestran pruebas de que sí existía amistad entre Pedro Cartolín y César Hinostroza.

El candidato propuesto por el gobierno de Dina Boluarte para ocupar el cargo de Contralor General de la República, el juez supremo provisional Pedro Cartolín Pastor, se dirigía como “maestro” hacia el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Registros de conversaciones telefónicas obtenidas por el diario La República también revelan que el prófugo lo llamaba “hermano”.

Las grabaciones de las conversaciones entre Cartolín e Hinostroza fueron realizadas como parte de las escuchas judiciales llevadas a cabo por un equipo especial de fiscales que descubrió una red de jueces vinculados con políticos y empresarios. Dichas grabaciones tuvieron lugar el 4 y 7 de mayo de 2018, según informaron fuentes relacionadas con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Pese a esta prueba, el pasado 10 de mayo, durante su comparecencia ante la Subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo para el puesto de Contraloría, perteneciente a la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Cartolín negó cualquier tipo de relación con el exjuez supremo César Hinostroza. Respondió lo siguiente: “Ninguna vinculación con César Hinostroza. No tengo ni he pedido favores porque no es mi estilo ni mi forma de vida estar pidiendo favores”.

Como consecuencia, el 13 de mayo, la Subcomisión, con una mayoría de votos, confirmó al candidato propuesto por el Palacio de Gobierno como el nuevo contralor general de la República, un cargo que demanda un historial impecable.

Según fuentes del diario La República, los diálogos entre ambos son cortos, pero evidencian que tienen un vínculo de varios años; además, demuestra que tienen confianza.

Pedro Cartolín es propuesto como nuevo contralor general de la República. Canal N

“Porque si se observa bien, los encuentros entre ambos personas ocurren en el mismo edificio donde despachan como jueces”; “además, se debe resaltar la forma del trato. ‘Maestro’, ‘Pedrito’, ‘hermano’, etc. Aquí tenemos un vínculo permanente, no esporádico. ¿De qué hablaban? ¿Qué acordaban? ¿Revisaban expedientes judiciales? Es un caso delicado porque el señor Cartolín es juez supremo provisional y ahora ha sido propuesto para asumir la Contraloría General de la República”, comentaron las fuentes.

A continuación la transcripción de la conversación entre ambos jueces:

Pedro Cartolín: Aló.

César Hinostroza: Pedrito.

PC: Hola, maestro. ¿Estás en tu oficina?

CH: Sí sí.

PC: Se puede ¿subo?

CH: Sí sí sí. Te espero, te espero...

PC: Subo, subo. Tengo audiencia a las 10 y media.

CH: Ya, vente.

El aspirante a contralor no respondió las llamadas del diario La República para explicar su conexión con César Hinostroza y por qué negó amistad entre ellos ante el Congreso.

César Hinostroza lleva seis años en la clandestinidad. Difusión

¿Quién es Pedro Cartolín Pastor?

Pedro Cartolín Pastor, propuesto por Dina Boluarte, es miembro de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, la cual está presidida por Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana.

En el año 2023, fue considerado para ocupar el cargo de defensor del Pueblo, respaldado por las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú. No obstante, decidió retirarse del proceso, justificando su decisión en motivos personales y profesionales.

Respecto a su formación académica, se sabe que se graduó en derecho en la Universidad San Martín de Porres y obtuvo una maestría en derecho constitucional y procesal en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos como juez supremo provisional y juez superior, además de presidir la Corte Superior de Justicia Lima Sur y el Jurado Electoral Especial Lima Sur en el año 2021.

La carrera de Cartolín no se limita únicamente al ámbito judicial; también ha tenido participación en el ámbito académico y en el desarrollo de habilidades profesionales. Ha destacado por su labor en la Academia de la Magistratura, así como por su contribución en la implementación de sistemas de digitalización judicial. Además, ha ejercido como árbitro en el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y ha brindado asesoramiento en el Congreso de la República.