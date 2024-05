Usan el nombre de Cuna Más en falsas ofertas laborales para acosar a jóvenes: “Violaron mi intimidad”

El acoso sexual llega disfrazado de una falsa oferta de trabajo con supuestos buenos sueldos.

A través de falsas ofertas laborales, y suplantado el nombre de Cuna Más, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), una presunta red de pervertidos viene contactando a mujeres jóvenes para acosarlas sexualmente con chats y llamadas de WhatsApp, de acuerdo a la reciente denuncia de una usuaria peruana.

Mediante la plataforma X (antes llamada Twitter), la joven víctima relató de forma detallada el mal proceder de este grupo de acosadores sexuales y mostró las capturas de la conversación que sostuvo con uno de estos sujetos.

“Hace unos días me llegó este mensaje a WhatsApp, el cual me pareció raro, pero haciendo memoria pensé que era la convocatoria real, por lo que dejé mis datos. Claramente uno podía pensar que es raro por el sueldo, pero como decía Cuna Más decidí creer, me pidieron DNI, CV, fotos y mandé”, escribió la joven.

El mensaje de WhatsApp parecía serio en un inicio, pero luego la conversación se tornó muy rara.

A la denunciante la pareció raro las varias faltas ortográficas en el mensaje, pero contó que lo pasó por alto por estar interesada en la supuesta oferta laboral. “Ya se me hacía raro que un personal escriba mal (aremos y no haremos), pero lo pasé por alto”, agregó.

Hasta este punto la conversación, más allá de las llamativas faltas ortográficas, parecía ir de lo más normal. Luego de intercambiar más mensajes, la persona al otro lado del celular le preguntó a la usuaria si había tenido “un chequeo con un sexólogo”. Aquí es cuando todo se empezó a tornar extraño.

“Me llamó. Al principio fue normal, me habló de Cuna Más y los puestos. Hasta que me dijo: ‘te haré preguntas de tu intimidad, no te sientas incomoda’. A lo que respondí: ‘¿es necesario?’ Y me dijo que sí, que se tenían que saber esos antecedentes, a lo que otra vez creí”, relató.

La joven denunciante pasó un muy mal momento al formulársele una serie de inoportunas preguntas, relacionadas al ámbito sexual.

“Me pregunto cosas que ni al caso, obviamente no respondí con la honestidad que me pedían, quería saber a qué punto llegaban, porque no es normal, creo yo, que un sexólogo te pregunté si te gusta el sexo oral o cuándo te depilaste”, detalló la joven.

En este punto, la víctima de acoso refirió que ya se sentía bastante incómoda con las preguntas y solo atinaba a responder que no a todo.

“Me dijo que el sexólogo te hace un chequeo. A lo que respondí que, por lo que sé, el único que te examina es el ginecólogo, pero me insistió que el sexólogo también. Que se está en una habitación con él, desnuda... Ya no continúe más y colgué, sentí que violaron mi intimidad, sentí algo fuerte en el pecho y claramente culpa”, señaló.

Las cifras de acoso en el país son cada vez más preocupantes. (Andina)

Tras colgar la llamada, la denunciante puso al tanto de los hechos a su madre y buscaron a través de una conocida billetera digital el nombre de la persona a la que estaba afiliado el número del celular.

“Luego de colgar le dije a mi mamá que me vieron la cara y buscamos el nombre del supuesto sexólogo en Yape, que obviamente no era el que me habían dicho por WhatsApp”, dijo.

“No sé si le habrán hecho lo mismo a más chicas, si algunas cayeron o lo seguirán haciendo, pero que situación para más horrible y espero que con los números y datos del hilo, pueda llegarle a alguien que estos sin vergüenzas hayan contactado. El sentimiento de asco y cólera que tengo ahorita no se me quita”, añadió.

Cuna Más lamentó la experiencia negativa de la usuaria. - crédito TrueCaller

Desde la cuenta institucional de Cuna Más se pronunciaron por el hecho y lamentaron la experiencia negativa de la usuaria.

“Lamentamos la experiencia negativa que has pasado. Cuna Más nunca se comunica a través de Whatsapp o algún medio digital que no sea la página web o las redes sociales institucionales. Tampoco pide evidencias de ningún tipo, ni dinero. Ya estamos tomando acciones al respecto”, precisaron.

Canales de ayuda

Si eres mujer o formas parte de un grupo familiar y te encuentras en situación de violencia, puedes solicitar apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en todo el territorio peruano, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley n.° 30364.

La Línea 100 Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso. La llamada es gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. La Línea 100 funciona las 24 horas, todos los días de la semana.