Magaly Medina y la crónica de su encierro en Santa Mónica: “Lo volvería pasar para defender mi verdad” (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 13 de mayo, la conductora Magaly Medina comenzó su programa compartiendo una crónica sobre su experiencia en 2008, cuando fue sentenciada a cinco meses de prisión en el penal de Santa Mónica por difamación al futbolista Paolo Guerrero. Aunque la presentadora solo estuvo encarcelada dos meses y medio, esto se debió a que sus abogados presentaron una acción de amparo.

Medina decidió compartir su historia para que las nuevas generaciones conozcan su verdad, especialmente después de que la actual pareja de Ana Paula Consorte mencionara que ella no podía mencionarlo por mandato judicial. La periodista afirmó: “Todas estas imágenes me han hecho irme hacia atrás en el pasado, faltan tantas cosas que contar en este reportaje. Están las palabras de Jaime Bayly que me defendió en su programa. Una y otra vez mostró los testimonios de la secretaria, de la jueza que indicó y se lo dijo a la OCMA que la jueza había recibido y en qué circunstancias dinero del padre de Paolo Guerrero”, dijo en un inicio.

La figura de ATV quiso que el público joven conociera la historia detrás de su conflicto con Guerrero: “Solo quería que el nuevo público que yo tenga, el público joven que ahora me ve, conozca un poco más de mi historia, de la historia cuando Paolo Guerrero se enoja con mi reportero, sobre todo cuando al día siguiente sabe y se entera de que son de mi programa, para que sepan qué historia hay detrás”.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Asimismo, la conductora sorprendió al ser enfática que no cambiaría su experiencia en la cárcel: “Nunca cambiaré mis días de cárcel por nada del mundo, los volvería a vivir igual si tengo que defender una verdad, aunque la justicia no siempre se incline del lado de la verdad, y eso todos lo sabemos”, acotó.

Medina recordó las dificultades que enfrentó durante su juicio: “No siempre la justicia está del lado de la verdad. Y en ese caso para mí no fue del lado de la verdad. Yo defendí mi verdad, pero mi verdad sin que me permitieran llevar testigos, si anularon los testigos, sin que me dieran las armas, se me negaron todo. Cámaras de seguridad, nadie me las quiso dar. Todas según ellos están mal logradas. La del Friday, la del Chili, todas dijeron, están mal logradas las cámaras”.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina advierte sobre la desaparición de testigos

Incluso, la periodista Magaly Medina lamentó la desaparición de testigos cruciales, pese a que si lo lograban no hubieran sido tomados en cuenta: “Un testigo que apareció, los mozos del restaurante, desaparecieron misteriosamente. Un mesero de Fridays fue a dar su testimonio. Mi equipo de investigación de la revista lo consiguió y lo llevó ante mi abogado y él aseguró haber atendido a Paolo Guerrero hasta las 12 de la noche, cuando lo llevaron al segundo nivel y no sabía ya a qué hora él se retiró”, sostuvo.

“Nuestras fotos publicadas por la revista ‘Magaly TV’ dieron como hora dos de la mañana. Él dijo que no, que había salido a las ocho de la noche. Pero este testimonio que pudo haber de repente ni siquiera lo hubiera la jueza aceptado, pero este testimonio, este mesero, nos quería cobrar por su testimonio, porque iba a ser vital, 80 mil dólares. Plata que por supuesto no íbamos a pagar por alguien que tenía que solo decir”. Medina cerró su relato subrayando su determinación y compromiso con la verdad, a pesar de las adversidades legales y personales que enfrentó durante su conflicto con Paolo Guerrero.