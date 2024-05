San Luis: MML implementará plan de desvío vehicular por obras en la avenida Del Aire

- crédito composición Infobae Perú / Andina

La Municipalidad de Lima anunció que este lunes 13 de mayo comenzará el desvío vehicular por las obras de reparación que se realizarán en la avenida Del Aire, en San Luis. Esta importante vía está conectada con la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Las obras, que comprenden una inversión de más de 2 millones 800 mil soles, constituyen la renovación de 24 mil metros cuadrados de pistas, en el tramo que se encuentra entre las avenidas Javier Prado y Circunvalación. También se restaurará el frontis de la Videna, con el fin de preparar la infraestructura de Lima, que será sede de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Además, se removerá el pavimento dañado de la autopista para colocar la carpeta asfáltica. Así, se reparará y conservará la calzada. Adicionalmente, se dará mantenimiento a la señalización horizontal y se instalará señalización vertical y elementos de seguridad vial.

- crédito Andina

¿Cuál será el plan de desvíos?

De acuerdo con Carlos Peña, gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), se aplicarán estos cambios en la avenida Del Aire:

De Lima hacia Ate : los vehículos tendrán que transitar por las avenidas Nicolás Arriola o Canadá.

De Ate hacia Lima: los autos deberán ir por las avenidas Canadá y San Juan.

La comuna capitalina tiene como objetivo agilizar el tránsito vehicular hacia la Villa Deportiva y el centro comercial La Rambla.

Por otro lado, el municipio informó que, recientemente, ha culminado de refaccionar las pistas de la avenida Isabel La Católica, en La Victoria, y también está realizando los mismos trabajos en la avenida Perú, en San Martín de Porres.

- crédito Andina

Obras de la Línea 2 ponen en riesgo conciertos

Los eventos culturales y conciertos programados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) enfrentan la posibilidad de ser suspendidos a causa de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, indicó la rectora de la Decana de América, Jerí Ramón.

De acuerdo a declaraciones de la autoridad a Canal N, hasta el momento, no se ha comunicado oficialmente cuándo comenzarán las labores ni la duración de estas, generando una situación de incertidumbre dentro de la comunidad universitaria.

El proyecto de construcción implicaría el cierre de vías importantes como la avenida Amézaga, en Ate Vitarte. Ramón sostiene que esto obligaría a la universidad a disponer de autobuses para el traslado de estudiantes y profesores, afectando la logística y realización de actividades.

La rectora solicitó un diálogo con el Ministro de Economía para discutir esta situación y buscar soluciones que permitan continuar con el normal desarrollo académico y cultural de la institución.

- crédito Lima 2019

“Por eso es que estamos hablando, pidiendo el diálogo con el ministro de Economía, porque tenemos que considerar que las universidades necesitan vehículos para trasladar a sus alumnos. Todas las universidades públicas trasladamos a los alumnos de un lugar a otros, todas sin excepción”, explicó.

“La ciudad universitaria es muy grande. Imagínense que un profesor entre por la puerta 1 y se tenga que trasladar hasta este lugar, y los profesores no son tan jovencitos. Así como San Marcos tienen su historia, los profesores tienen su historia”, agregó.

En ese sentido, Jerí Ramón advirtió que los buses que tendrían que implementar sería para ayudar al alumnado que llegue a las avenidas Venezuela y Faucette.

“Dijeron primero mayo y hasta ahora no se define. Mientras ATU no defina su situación, la incertidumbre en San Marcos es crítica, porque cuando nos cierren, cerrarán de año y medio a dos años. A nosotros, como gestión, nos va a cortar dos años, prácticamente, en que no podamos hacer muchas cosas. Ya no habrá conciertos, porque no habrá forma de que entren por amezaga”, añadió.