⁠Paolo Guerrero vs Magaly Medina: el juicio mediático que llevó a la periodista y Ney Guerrero a pasar dos meses en prisión

La periodista perdió el juicio contra Paolo Guerrero y fue recluida en el penal Santa Mónica.

Magaly Medina y Paolo Guerrero tienen un historial de enfrentamientos mediáticos desde hace varios años; sin embargo, el momento cumbre en el que ambos dejaron en claro su enemistad, fue cuando el deportista le ganó un juicio por difamación a la polémica periodista.

Ahora nuevamente están enfrentados, por unas imágenes que la popular ‘Urraca’ emitirá en su programa del 8 de mayo, en las que se ve al deportista, aparentemente, perdiendo los papeles frente a un reportero de ‘Magaly TV La Firme’, que intentaba entrevistarlo.

En medio de esta polémica, sale a la memoria la vez en la que Magaly Medina llegó a prisión por una información que difundió y que finalmente se declaró errónea.

Todo inició en noviembre del 2007, cuando Magaly Medina, en medio de vender sus exclusivos ampays, mostró en su entonces revista Magaly Te Ve unas imágenes de Paolo Guerrero junto a Fiorella Chirichigno. La periodista acusó al deportista de haber salido de la concentración de la selección en horas de la madrugada.

Magaly Medina difundió fotografías de Paolo Guerrero y Fiorella Chirichigno saliendo de Friday's.

Su información afirmaba que las instantáneas fueron tomadas a las 2 de la madrugada, en una noche en la que el delantero debía descansar previo a un encuentro con Brasil. Un tiempo importante, pues se jugaba un cupo para el Mundial Sudáfrica 2010.

Al ver las imágenes publicadas en la revista de la ‘Urraca’ en su edición del 21 de noviembre, Paolo Guerrero tomó acciones inmediatas y se defendió horas más tarde en una conferencia de prensa donde afirmó que nunca salió a esa hora de la concentración.

“Todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy un tipo tranquilo y correcto. Las fotos que ha mostrado son falsas. Cómo voy a salir un sábado a las 2: 00 de la madrugada, cuando tenía el partido contra Brasil”, expresó

En su programa de esa noche, Magaly Medina salió dispuesta a defender a su fotógrafo y mostró las instantáneas que en ese momento estaban impresas en la revista.

“Yo no tengo por qué mentir, a mí no me interesa de quién se trate. Mis fotógrafos no tienen por qué mentir. ¿Ustedes saben que significa que nos digan que Paolo Guerrero estaba allí? Dios mío, nos despertamos y lo vigilamos porque era el ampay. Nunca he mentido. Mi carrera no está manchada por mentiras. Yo no miento”, expresó en vivo.

Magaly Medina emitió las fotos de Paolo Guerrero en su programa de espectáculos, segura de la verdad de sus reporteros. (ATV)

La carta notarial y la defensa de su versión

Ya en diciembre, el ‘Depredador’ envió una carta notarial a Medina, su entonces productor Ney Guerrero y al gerente general del canal ATV para que se rectifiquen de esta información.

La presentadora hizo caso omiso a esta advertencia y se puso a favor de su reportero Carlos Alberto Guerrero Lozada. De acuerdo a la versión de este hombre de prensa, él recibió una llamada en el ‘Chismefono’ que él indicaba que Paolo estaba en el restaurante Friday’s del Óvalo Gutiérrez, por lo que se estacionó fuera de él para esperar la saluda del deportista. Fue allí donde, aseguró que tomó las fotografías en horas de la madrugada.

Confiando en la palabra de su reportero, Medina hizo caso omiso a la carta notarial y la rompió en televisión nacional.

Durante los meses de juicio, Medina confió en su abogado César Nakasaki, quien en incontables oportunidades afirmaba que iban a ganar este caso.

En las pruebas de la ‘Urraca’ estaban unas declaraciones de un mozo del restaurante que testificaba el horario de entrada y salida del deportista, pero nunca se supo la identidad de este hombre, pues fue grabado en secreto.

Magaly Medina y Ney Guerrero fueron interrogados por la jueza María Teresa Cabrera, la misma que los condenó a la cárcel.

La encarcelación del 16 de octubre

El proceso continuó y Magaly Medina y Ney Guerrero fueron llamados a dos lecturas de sentencia, las mismas a las que no asistieron. Sin embargo, en la tercera oportunidad, si lo hicieron, fue en ese momento que la jueza María Teresa Cabrera informó a la periodista que sería encarcelada.

Magaly Medina fue condenada a 5 meses de prisión efectiva y al pago de 100 mil soles como indemnización al futbolista, pero en la segunda instancia ascendió el monto a 200 mil soles. Ney Guerero fue condenado a tres meses de prisión.

Al poco tiempo de recibir la sentencia, Medina hizo una llamada a Rosa María Palacios en su programa radial, donde informó esta sentencia y pidió calma a sus padres por lo que estaba pasando.

“Me han condenado a pena efectiva a 5 meses de prisión. Le pido paciencia, a través de esta línea, a mi mamá. Mamá, por favor, no te preocupes. Mi papá… Lloro por mis papás, yo soy responsable de mis actos”, expresó llorando.

La periodista recuperó su libertad y fue condenada a prisión suspendida por dos años.

Finalmente, a las 7 de la noche del 16 de octubre del 2008, Magaly Medina fue llevada al penal Santa Mónica, en medio de la presencia de sus seguidores, quienes no dejaban de pedir a gritos su libertad.

La periodista y su productor estuvieron recluidos en prisión por dos meses y medio, fue así que el 31 de diciembre del 2008, pasadas las 6 de la tarde, ambos pudieron abandonar las prisiones en las que estuvieron por este tiempo. Su pena efectiva fue cambiada a prisión suspendida, recuperando así su libertad.