Paolo Guerrero le recuerda a Magaly Medina el juicio que tuvieron y advierte: “Tiene prohibido tocar mi nombre”

El deportista usó sus redes sociales para dirigirse a Magaly Medina por las imágenes que emitirá esta noche. | Instagram

Paolo Guerrero vuelve a ser protagonista de portadas de espectáculos, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ mostrara un adelanto de su edición del 8 de mayo, en la que se ve al deportista perdiendo los papeles frente a un reportero de Magaly Medina.

En el video, se ve al ‘Depredador’ aparentemente molesto por las preguntas del hombre de prensa, por lo que sale a hacerle algunas advertencias y su rostro evidencia su total incomodidad del momento. Ante estas imágenes, el integrante del Club César Vallejo se pronunció en sus redes sociales y se defendió, asegurando que no dejará que le falten el respeto.

Sin embargo, en su descargo, aprovechó la oportunidad de dirigirse a Magaly Medina y lanzarle una advertencia. Al inicio, mencionó que por su condición de futbolista no tiene un espacio en donde expresarse para defender su versión, por lo que decidió usar sus redes sociales.

Paolo Guerrero advierte a Magaly Medina.

“Quiero recalcar que no tengo un lugar donde me pueda expresar y desmentir y piensan que no lo voy a hacer, pero es hora de hacerlo”, expresó al comienzo.

Tras ello, comentó que las imágenes podrían estar editadas a favor del programa y omitirían las faltas de respeto contra él. Advirtió que reaccionó a una acción, por lo que trataba de justificar su actuar. “Ustedes editan muy bien los videos, no van a poner lo que tu trabajador me dijo y cómo me faltó el respeto, la forma como se rió y una acción tiene una reacción, de loco no estoy actuando y es por algo que me sacó de mis casillas”, agregó en su descargo.

Paolo Guerrero le pide a Magaly Medina que ‘sepa comportarse’

Seguido, se dirigió directamente a Magaly Medina, a quien le recordó el juicio que tuvieron años atrás y en el que él salió ganador. “Quería decirte que teniendo el problema que tuvimos en el que me difamaste, sacaste imágenes de un horario que no era, que no coincidía con lo que presenté y todo el problema de su momento”, comentó.

Paolo Guerrero advierte a Magaly Medina.

Recordó que siempre ha sido muy condescendiente con los periodistas de su programa, pese a que pueda haber estado incómodo, por lo que le pidió que se comporten mejor con él. Incluso, insinuó que Medina Vela estaría dolida por el juicio perdido.

“Después de eso se me acercaron tus reporteros y siempre los traté bien, siempre les respondí muy bien, educadamente, entonces yo sé señora, yo entiendo que está dolida, tiene odio, hacia mi persona, pero yo no por usted y espero que usted sepa comportarse conmigo”, advirtió el delantero de la selección peruana.

El deportista señaló que no quiere continuar con más procesos legales con la presentadora. | Instagram

Finalmente, recordó una vez más el juicio perdido y le hizo notar que como parte de esa resolución, la figura de ATV tiene prohibido hablar de él. En ese sentido, pidió que lo cumpla para evitar ‘más problemas’.

“Quería recordarle a la señora que ella, judicialmente, está prohibida de tocar mi nombre, mencionarme en su programa. Si se olvidó, le hago recordar para no tener más problemas”, finalizó en su descargo a través de Instagram.

Cabe señalar que, desde la emisión de este adelanto en las redes sociales del programa de Magaly Medina, la conductora no se ha pronunciado. Sin embargo, como siempre suele hacerlo, se espera a que en su programa de la noche haga su descargo y muestre las imágenes completas de lo que pasó entre su reportero y el futbolista. Como es costumbre, la popular ‘Urraca’ saldría en defensa de su equipo y criticando la actitud del deportista, quien en más de una oportunidad ha tenido alguna actitud similar. El espacio de Medina Vela inicia a las 9:45 pm.