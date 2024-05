María Grazia Gamarra resta importancia a video de su esposo con otra mujer: “Confío en él, no ha hecho nada malo”

María Grazia Gamarra resta importancia a video de su esposo con otra mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora Magaly Medina compartió el audio de la reconocida actriz María Grazia Gamarra, quien ha decidido hablar luego de que su esposo, Heinz Gildemeister, fuera captado en una situación comprometedora con otra mujer en una discoteca de la capital, generando un revuelo mediático.

A través de una llamada telefónica con el programa ‘Magaly TV La Firme’ este 8 de mayo, la integrante de ‘Al Fondo hay sitio’ restó importancia a video de su esposo con otra mujer, y confirmó que tenía conocimiento de que el padre de sus hijas había salido el fin de semana pasado a divertirse con amistades.

“Sí, sabía, mi esposo salió, lo tengo absolutamente claro”, afirmó. Aunque en un primer momento aseguró no reconocer a la mujer involucrada y defendió a su esposo, posteriormente reconoció que se trataba de una instructora deportiva que sí conocía. Sin embargo, la actriz restó importancia al incidente, afirmando: “Pero no pasó nada, puede ser una amiga, de repente del colegio”. Además, destacó que las imágenes captadas no revelan ninguna traición concreta.

María Grazia Gamarra resta importancia a video de su esposo con otra mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

Cuando la periodista de ‘Magaly TV La Firme’ le informó que la mujer era una instructora deportiva, María Grazia ahí reconoció conocerla: “Ah, sí, es una instructora, sí, claro, si la conozco, pero bueno, si no ha pasado nada malo, no ha hecho nada malo, no tengo nada de que preocuparme”, sostuvo la actriz.

Además, Gamarra afirmó su confianza en su pareja y enfatizó que, en caso de cometer algún error, estarían dispuestos a separarse y seguir caminos diferentes. Sin embargo, aseguró que esta situación no aplica en el presente y reiteró su confianza plena en su esposo, a pesar de las imágenes junto a la instructora.

“Todo bien, todo más que bien. Más bien muchas gracias por avisarme, cualquier cosa les contaré, pero por ahora todo más que bien”, concluyó Gamarra, cerrando así su declaración ante la polémica situación.

María Grazia Gamarra resta importancia a video de su esposo con otra mujer. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina sobre el ampay de Heinz Gildemeister con su instructora: “¿Qué hace un hombre casado en esa situación?”

La periodista Magaly Medina ha ofrecido un análisis detallado del reciente ampay que involucra al esposo de María Grazia Gamarra, Heinz Gildemeister, en una situación comprometedora con su instructora. Durante su programa, Medina también aprovechó para comentar sobre las imágenes captadas en una discoteca de Barranco, donde se observa al empresario en una conversación íntima con la mujer.

“Estas imágenes, por si acaso, nos llegaron al chismefono. Pero las imágenes son claras. La persona que está grabando lo hace con total soltura. Nadie se da cuenta. Ellos están en lo suyo. El marido de María Grazia Gamarra con la amiga están en lo suyo, en una conversa que no les interesa el resto del mundo”, comenzó Medina.

La periodista se cuestionó la presencia de Gildemeister en la discoteca, especialmente siendo un hombre casado y con hijos, mientras su esposa está más dedicada al hogar. “¿Qué hace un hombre casado con dos hijos, con esposa, que ahora ya no está haciendo la novela, ya no tiene grabaciones, está más dedicada a su casa que él solo en una discoteca, en un ‘afane’ con esta chica?”, se preguntó la periodista.

Esposo de María Grazia Gamarra es captado en cariñosas actitudes con otra mujer. | Magaly TV La Firme.

La conductora continuó analizando las imágenes, señalando la actitud coqueta y cercana entre Gildemeister y la instructora. “Como si realmente le estuviera contando algo muy interesante. Le permite examinar sus tatuajes del brazo, el toqueteo”, describió Medina.

Medina concluyó su análisis cuestionando la conducta del empresario en esa situación: “Hombre casado, comprometido, ¿qué tendría que estar haciendo solo en una discoteca? ¿Qué tendría que estar haciendo solo en una discoteca? Y habla que te hable en un tono bastante confidente y muy personal y muy cercano a esta chica”, sentenció la periodista.