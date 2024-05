Patricia Benavides se encuentra internada después de una intervención quirúrgica

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encuentra bajo cuidado médico en una clínica local después de ser sometida a una intervención quirúrgica el último martes, confirmó a Infobae Perú el abogado de la magistrada, Jorge del Castillo.

Durante una conversación telefónica, el letrado se reservó la información sobre las causas de la cirugía o la fecha prevista para el alta de la magistrada. “Soy abogado, no médico. No voy a emitir declaraciones al respecto [...] Asumo que sí [se encuentra bien]”, declaró de manera escueta.

La última aparición pública de Benavides ocurrió la semana pasada, cuando acudió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para defender su recurso de reconsideración contra la resolución que la suspendió preventivamente del cargo. Por cerca de una hora, y acompañada por Del Castillo, presentó su caso frente a los consejeros María Zavala y Marco Falconí, quienes no habían participado en la audiencia previa.

Zavala se abstuvo por un conflicto de interés familiar y Falconí no era entonces miembro del pleno de la JNJ.“Que se intente manchar mis más de 28 años de carrera fiscal no lo acepto y rechazo tajantemente, no lidero una organización criminal, lo digo con la frente en alto y rechazo todas las imputaciones en mi contra porque la rectitud de mis actos respalda mi trayectoria en el Ministerio Público”, dijo entonces.

Foto de archivo en la que se ve a la suspendida fiscal general de Perú, Patricia Benavides, hablar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

En diciembre de 2023, la JNJ suspendió a Benavides por seis meses en el marco de un proceso disciplinario fundamentado en la existencia de evidencia suficiente sobre conductas irregulares relacionadas con un supuesto tráfico de influencias.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), alega que Benavides estaría vinculada a una red que buscaba influir en decisiones como la inhabilitación de la exfiscal general Zoraida Ávalos, la elección de un defensor del pueblo y la destitución de miembros de la JNJ.

A pesar de las acusaciones, la magistrada no ha sido formalmente acusada ni se encuentra bajo investigación, gracias al fuero especial que le otorga su cargo, el cual podría perder dependiendo de las determinaciones de la JNJ.

En desarrollo.