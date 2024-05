Mateo Garrido Lecca defiende a Ricardo Mendoza y Jorge Luna de su actitud con sus seguidores: “Es difícil manejar su éxito”

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dicen que no les gusta regalarle su tiempo a los fans. La Linares

Jorge Luna y Ricardo Mendoza han acaparado las portadas luego de que comenzaran a viralizarse unas declaraciones en las que los comediantes expresaban su incomodidad por tener que lidiar con el público en el día a día. Y es que en una pasada entrevista con ‘La Linares’, Mendoza y Luna mencionaron que les parecía molesto atender a sus seguidores en las calles.

En un inicio, Luna, expresó que evita estar en la calle con su familia porque tiene claro que alguien se le acercará. Comentó que solo va a la calle cuando siente que sus hijos ya están muy aburridos en casa, por eso es que prefiere dedicarle enteramente el tiempo a ellos, antes de enviar un saludo o un video a algún fan.

“Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle y dos, si salgo es porque ya mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día”, dijo Jorge Luna.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna conducen el programa 'Chapa Tu Money' en Youtube.| Instagram @ricardoelcomediante

Por su parte, Ricardo Mendoza expresó que no es de su agrado tener que saludar a alguien o mencionarle que los quiere. Una de las cosas que prefiere evitar es detenerse y emitir un saludo que le puedan pedir. “Yo odio los saludos, odio tener que fingir que quiero a alguien, lo detesto. (...)De verdad me quita tiempo, yo quiero ir para allá, me tengo que detener y saludar, yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero. Yo no te quiero, no te conozco”, acotó el comediante.

Sobre esto, Mateo Garrrido Lecca, colega de los integrantes de ‘Hablando Huevadas’, se pronunció y defendió las declaraciones en conversación con El Popular. En sus palabras, el actor aseguró que no le parecen desafortunadas estas declaraciones, sino que entiende la magnitud de la popularidad que tienen y lo difícil que es lidiar con ella.

“No me parecen desafortunadas, yo los conozco y se toman fotos todo el tiempo, lo que pasa es que entiendo que es difícil manejar el nivel de éxito que tienen ellos dos, es abrumador. Los he visto no poder caminar. Sin contexto se entienden mal sus palabras”, expresó al inicio.

Mateo Garrido Lecca defiende a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por su actitud con sus fans.

Además, mencionó que él también ha vivido ocasiones en las que interrumpen su vida diaria por una foto o un saludo, por lo que a comparación de la magnitud de Luna y Mendoza, es entendible a veces solo querer tener una vida normal. “Me ha pasado que me piden foto cuando estoy chapando con mi novia, yo los he visto no poder vivir su vida y es difícil”, sentenció.

Magaly Medina molesta con Jorge y Ricardo

Aunque en más de una ocasión han bromeado de madrina y ahijados, Magaly Medina siempre se ha mostrado muy crítica con los comediantes. Esta vez, también se pronunció y calificó de soberbio al dúo.

“No lo puedo creer, hay un espíritu de soberbia, hay que decírselos, ellos han llegado y se han convertido en personas exitosas, les ha dado rédito su tipo de comedia, la gente hace cola en el teatro para verlos, van a sus presentaciones, los peruanos en el extranjero compran su boleto para verlos, porque les gusta, porque ellos lograron calar en el corazón de la gente y eso es algo para nosotros, los que trabajamos de cara al público, los que buscamos el aplauso, el reconocimiento de la gente, tenemos que estar eternamente agradecidos”, indicó la periodista en su programa de ATV.

Agregó que nunca se debe decir que no hay tiempo para el público, porque ellos son los encargados de hacer que todo lo que muestren se convierta en un éxito.

Magaly Medina reprochó a los conductores de Hablando Huevadas por decir que no les gusta regalar su tiempo a los fans.| Difusión/Captura ATV

“Decir que ‘no tenemos tres minutos de mi tiempo para un autógrafo, para una foto’, la carne sale con hueso. Esto no lo tuviéramos si el público no fuera tan generoso de vernos, eso es algo que tenemos que atesorar, porque además es frágil, mantenernos es muy difícil”, expresó Medina Vela.