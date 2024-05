Cassandra Sánchez desmiente crisis matrimonial con Deyvis Orosco y se refiere a Andrea San Martín

Casssandra Sánchez niega crisis matrimonial con Deyvis Orosco | América Hoy - América TV

Cassandra Sánchez de Lamadrid ha decidido poner fin a los rumores que han circulado en los medios en las últimas semanas sobre una posible crisis matrimonial con Deyvis Orosco. En el programa ‘América Hoy’, la empresaria afirmó que su relación con el cantante de cumbia está en un buen momento, a pesar de la aparición de sus exparejas, entre ellas Andrea San Martín.

Las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja surgieron a raíz de una extraña publicación que compartió la hija de Jessica Newton en sus historias de Instagram, que decía: “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia y termina dándote risa, así se cierran las etapas”.

Pronto, tanto usuarios como medios sugirieron que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco podrían estar enfrentando problemas en su relación. Sin embargo, la directora de franquicias nacionales del Miss Perú aseguró que tales rumores son infundados.

Cassandra Sánchez de Lamadrid asegura que no se ha separado de Deyvis Orosco.

“Siento que las personas no se deben dejar llevar por el clickbait que usan las diferentes plataformas sociales, en general, para poder generar tráfico a sus redes o webs”, expresó en un principio.

Acto seguido, la hija de Jessica Newton elogió abiertamente a Deyvis Orosco, con quien contrajo matrimonio civil en diciembre de 2023.

“Actualmente estamos ambos enfocados en nuestra hermosa familia y en nuestras metas profesionales. Será un año lleno de proyectos para ambos, pero tengo la suerte de estar en una relación con un hombre que no solo me motiva con sus acciones para siempre trabajar por mis sueños, sino que me da la seguridad para poder salir a comerme el mundo. Por eso, me resultan tan curiosos estos titulares sin fundamentos”, sentenció.

Cassandra Sánchez negó crisis con Deyvis Orosco. Captura/América TV

Su respuesta para Andrea San Martín

Cassandra Sánchez de Lamadrid aprovechó la oportunidad para abordar las recientes expresiones de Andrea San Martín, quien afirmó en una entrevista que todas sus exparejas, incluido Deyvis Orosco, le fueron infieles en algún momento.

“Creo que Deyvis es una persona pública y es parte de ello que, tanto el presente como el pasado, siempre sean comentados”, contestó muy tranquila, demostrando así que las declaraciones de Andrea San Martín no le generan inseguridades sobre su matrimonio con el cumbiambero.

Cassandra Sánchez respondió a Andrea San Martín | América Hoy - América TV

Deyvis Orosco no creía en el matrimonio

Después de celebrar su unión matrimonial el 21 de diciembre, Deyvis Orosco junto a Cassandra Sánchez de Lamadrid compartieron aspectos de su vida de pareja en ‘El Reventonazo de la Chola’. Se reservaron los detalles sobre el inicio de su noviazgo, pero el cantante hizo una revelación impactante.

Deyvis Orosco confesó que inicialmente era escéptico sobre el matrimonio, sin pensar en contraer nupcias, influenciado por el modelo de relación de sus padres, quienes fueron felices sin estar casados.

“Le he sido honesto, fue algo que yo no imaginé nunca, fui honesto desde el primer instante cuando la conocí. No imaginé nunca dar un paso así, porque mis padres fueron felices sin haber hecho algo así”, indicó el músico, mostrando su inicial renuencia a comprometerse matrimonialmente.

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco contrajeron matrimonio civil en una ceremonia íntima y elegante, que tuvo lugar en el hotel Belmond de Miraflores.

No obstante, su romance con Sánchez de Lamadrid alteró sus percepciones. A pesar de que inicialmente el deseo de casarse era exclusivo de Cassandra, Orosco eventualmente adoptó este deseo. “Pero me di cuenta de que el tiempo cambia y que uno empieza a construir su propia historia con su familia. Era una ilusión grande que comenzó siendo solo de ella y terminó siendo de ambos”, comentó el cantante.

Por su parte, la hija de Jessica Newton confesó que el cantante sí le había hecho esta ‘advertencia’ cuando comenzaron a frecuentarse. Incluso, que le explicó la razón de esta decisión. “Él me dijo: ‘Yo no me quiero casar. Mis padres fueron muy felices, mi casa siempre fue unida y el matrimonio nunca fue parte de eso’”, expresó.