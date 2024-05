Yarita Lizeth ya no tiene comunicación con el Dr. Fong tras la muerte de ‘Muñequita Milly’: “Me atacaron feo”

Yarita Lizeth es una de las artistas vernaculares más reconocida por los últimos años y ha ganado gran popularidad con su público nacional e internacional. Sin embargo, fue conocida su amistad con el mediático Dr. Fong, quien además de intervenirla quirúrgicamente, también la acompañó en algunos videoclips y conciertos, por lo que en algún momento se creyó que entre ambos había algo más que una amistad.

Es por ello que, cuando se dio a conocer la muerte de la ‘Muñequita Milly’ a manos de una mala praxys por parte del Dr. Fong, muchos señalaron a Yarita por su marcada cercanía con el cirujano y hasta mencionaban que ella pudo ser el nexo entre ambos.

Luego de poco más de un mes de esta noticia que enlutó al Perú, la cantante se presentó en el ‘Reventonazo de la Chola’ en donde se quebró al hablar de todo lo que vivió durante este suceso. Aunque no tenía nada que ver directamente, mencionó que le dolió mucho lo que le escribieron en redes sociales acusándola.

“Me duele mucho, me duele por todas las cosas que me han escrito. Soy una persona muy sensible, soy llorona y lo que le pasó me afectó mucho. Decía, ‘¿por qué pasó esto, Dios mío? ¿Por qué tuvo que descuidarse?’”, mencionó en un inicio entre lágrimas.

Yarita Lizeth habla de su amistad con el Dr. Fong.

Por otro lado, contó que a raíz de este escándalo, ha dejado de tener comunicación con el Dr. Fong, incluso aseguró que nunca hablaron de este tema.

“Yo no sé lo que pasó en realidad, yo no sé por qué yo no conversé con el doctor desde ese problema, ya no hay comunicación (con el Dr.Fong) como antes”, mencionó.

Finalmente, le dio la razón a la familia de ‘Muñequita Milly’ y aseguró que si estuviera en la misma situación también habría tomado las mismas decisiones. “La verdad no sé qué pasó, pero con justa razón su familia pide justicia, yo lo haría si fuera mi hermanita, mi familia yo lo haría. Eso lo dejo en manos de la justicia, en manos de Dios, pero a mí me afectó porque de la nada por ser amiga del doctor Fong me atacaron muy feo”, sentenció.

Yarita Lizeth es amiga del Dr. Fong. (Foto: Captura de IG)

Yarita Lizeth negó haber recomendado a ‘Muñequita Milly’ operarse con el Dr. Fong

En una entrevista con un medio de comunicación local, la reconocida artista del sur aclaró que nunca sugirió al cirujano como una opción para su colega. “No, lo bueno es que no me preguntaron, no les recomendé al doctor”, dijo enfáticamente, desvinculándose de cualquier insinuación que la conecte con el desafortunado suceso.

Yarita Lizeth, a pesar de sus esfuerzos por distanciarse de cualquier recomendación de Víctor Fong a la ‘Muñequita Milly’, admitió tener una relación de amistad con el médico, situación que complica su posición ante la opinión pública. “Me siento muy triste por Flor (Muñequita Milly) porque deja a su bebé y familia, y también por el doctor, imagino cómo debe estar, es mi amigo. No quiero ni pensar en el problema que se va a dar, conozco a sus papás, en algún momento van a decir que por mi culpa porque como el doctor es mi amigo”, declaró al medio Trome.

Yarita Lizeth se defiende de acusaciones por su amistad con el doctor Fong. | Composición/Infobae

La desafortunada muerte de ‘Muñequita Milly’ resalta una serie de interrogantes acerca de la práctica médica del Dr. Víctor Fong, marcando un antes y un después en la percepción pública sobre los riesgos asociados a las cirugías estéticas sin las adecuadas medidas de seguridad. Este incidente ha conmovido a la comunidad artística, dejando a una familia en duelo y generando un amplio debate sobre la responsabilidad médica y las decisiones personales en cuanto a procedimientos estéticos se refiere.