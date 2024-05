Salsero Jeinson Manuel acepta que le fue infiel a su esposa: “Estoy sumamente arrepentido”

Jeinson Manuel acusado de serle infiel a su esposa. (Foto: Captura de IG)

Un nuevo caso de infidelidad fue presentado en el programa ‘Magaly TV La Firme’. En esta ocasión, el salsero Jeinson Manuel fue acusado de haberle sido infiel a su pareja, con quien tiene varios hijos y una relación de 15 años. La salsera Alexandra Mori fue la que dio a conocer las múltiples infidelidades del músico.

La cantante se animó a dar una entrevista a Magaly Medina, donde presentó mensajes, videos y fotos que comprometen a Jeinson Manuel. De acuerdo a la artista, ella aceptó salir con el cantante pensando que no tenía una esposa, además, él en ningún momento le hizo esta advertencia.

“Él me agregó a Facebook, me pidió el número. Me empezó a hablar por WhatsApp y me dijo para salir. Me vino a recoger y me dijo que estaba soltero y yo no lo vi con pareja ni con familia, como no era nada formal, acepté salir con él”, comentó para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Tras explotar este escándalo, el cantante de salsa decidió salir a pronunciarse, por lo que publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, donde admitió sus infidelidades, por lo que no dudó en pedirle disculpas a su familia por los errores que cometió a lo largo de este tiempo.

“Reconozco los hechos y estoy sumamente arrepentido de mis errores. Pido perdón a mi esposa, mis hijos y mi familia por exponerlos públicamente en una situación vergonzosa”, señaló en un primer momento.

Asimismo, el cantante señaló que no hablará sobre este caso ante los medios de comunicación por respeto a las personas involucradas y salvaguardar a su familia. “Ahora asumo el reto más importante y lo llevaré adelante de manera privada; recuperar lo más que tengo en la vida y que no supe valorar mi matrimonio y familia”, indicó.

Jeinson Manuel admitió que le fue infiel a su esposa. (Foto: Captura de IG)

Sus infidelidades

El intérprete de ‘Manos de tijera’ fue puesto al descubierto por Alexandra Mori y Andrea Smith, quienes contaron con lujos de detalle los encuentros íntimos que tuvieron con el salsero del Callao.

Con la primera salía desde el año pasado y ella admitió que después de sus encuentros en hoteles, él la llevaba a sus conciertos de la mano. Incluso, luego que se enteró que era casado, se dieron sus ‘escapaditas’ en diferentes ocasiones.

La segunda mujer involucrada con este cantante vive en Estados Unidos y reveló que en sus viajes a este país, ella era su pareja ‘oficial’ y también la acompañaba en presentaciones. “Yo sabía que era casado, pero normal para mí”, dijo bastante natural.

Jeinson Manuel es acusado de ser infiel a su esposa. (Foto: Captura de IG)

¿Quién es Jeinson Manuel?

Antes de cobrar fama por una infidelidad, el cantante Jeinson Manuel era conocido como ‘El diamante de la salsa’. Él se impuso en las emisoras de radios a nivel nacional con su versión en salsa de ‘Manos de Tijera’.

Este tema, original del colombiano Camilo, ha conseguido que el chalaco sobrepase a otros referentes actuales en la música peruana y que se consagre cada vez más como uno de los artistas del momento.

“Me la busqué en la pandemia, tuve que recursearme como muchos peruanos para sacar a mi familia adelante. De a pocos tomé fuerza en la música y me ayudó a ganarme el cariño de la gente. ‘Manos de Tijera’ es un tema que llega al corazón, un hombre dolido por una mujer que le pagó mal. Esta vez nos toca sufrir y llorar”, sostuvo a la prensa.