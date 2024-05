Johanna San Miguel revela proyecto con Katia Palma tras su salida de ‘Esto Es Guerra’: “Es muy talentosa”

Johanna San Miguel revela proyecto con Katia Palma tras su salida de ‘Esto Es Guerra’. | América TV

Johanna San Miguel expresó recientemente su tristeza por la salida de Katia Palma del reality de competencias ‘Esto es Guerra’. A pesar de haber tenido desencuentros con ella en el pasado, ambas celebridades de la televisión han demostrado que la amistad puede superar viejas rivalidades.

La recordada Queca de ‘Pataclaun’, quien fue parte del jurado de ‘Yo Soy’ junto a la actriz en Latina, había tenido momentos de tensión con su compañera antes de su incorporación al espacio de América TV. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias les permitieron limar asperezas y construir una relación de respeto mutuo.

Durante una entrevista con ‘América Espectáculos’, la presentadora comentó sobre lo inesperado de la salida de Katia y de Cristian Rivero, otro de los integrantes del reality, señalando que pensó que su permanencia sería más extensa y manifestó su pesar ante la noticia.

Johanna San Miguel y Katia Palma se convirtieron en mejores amigas en 'EEG'. | Captura/América TV

“Ha sido una sorpresa porque pensábamos que se iba a quedar. Cuando dijeron que no, fue inesperado. Habíamos hecho un cuarteto interesante”, explicó Johanna, subrayando el impacto que tuvo esta salida en el equipo.

Johanna San Miguel y Katia Palma ya son amigas

Uno de los aspectos más destacados de esta transición fue la oportunidad de reconciliación que se presentó entre Johanna San Miguel y Katia Palma. Esta última etapa les permitió superar diferencias pasadas y enfocarse en el potencial de proyectos conjuntos a futuro.

“Limar asperezas con Katia Palma fue espectacular. Es algo positivo que me llevo de esto. Tenemos un proyecto por ahí, vamos a hablar”, reveló la conductora, insinuando la posibilidad de una colaboración fuera del programa.

Katia Palma

La despedida de Palma del reality se vio marcada por un emotivo momento entre las dos, cuando al final de la entrevista se dieron un abrazo, demostrando públicamente que han dejado atrás cualquier tipo de animadversión y se encuentran en un buen momento de su relación.

El afecto mutuo y el reconocimiento del talento de la otra fueron evidentes. “Ella es muy talentosa, siempre lo ha sido. Estoy triste, estamos tristes (que se vaya)”, comentó Johanna, resaltando la mezcla de emociones que este adiós ha generado.

Katia, por su parte, respondió con humor y optimismo sobre su relación con su compañera y la perspectiva de futuras colaboraciones. “¿Ya ves como me quieres? ¡Quién tenía razón!”, bromeó, agregando esperanzada: “Ojalá que salgan cositas”, en referencia al proyecto que tienen en mente realizar.

Katia Palma, Renzo Schuller, Johanna San Miguel y Cristian Rivero son parte de 'Esto es Guerra', temporada de verano.

Así fue la salida de Katia Palma y Cristian Rivero

Este anuncio se llevó a cabo durante la más reciente emisión del programa, donde ambos aprovecharon para expresar su agradecimiento tanto al equipo de producción como a la audiencia que los ha seguido durante su estancia.

En el transcurso de su despedida, Renzo Schuller y Johanna San Miguel, también presentadores, prepararon un emotivo homenaje con un vídeo resumen de los momentos más significativos de Palma y Rivero en el show, lo cual desató expresiones de emoción entre los presentes. “Renzo gracias, Johana gracias por tremenda acogida y esperemos que nos volvamos encontrar nuevamente”, dijo la improvisadora.

“Gracias a todos. Me llevo un gran recuerdo, gracias Esto es Guerra por devolverme esas ganas de hacer televisión, de hacer un vivo”, añadió el esposo de Gianella Neyra.

Por otro lado, en una reciente participación de Katia Palma en ‘Cristian Rivero: El Podcast’, la comediante compartió experiencias personales sobre su lucha con la imagen corporal y cómo su sentido del humor le sirvió como mecanismo de defensa en situaciones sociales.

La dupla llegó para acompañar en la conducción por la temporada de verano y fue momento de decir adiós. | América TV

Estas declaraciones personales brindan una mayor profundidad al perfil público de Palma, revelando sus desafíos personales más allá de su carrera en el espectáculo. “Me veía bonita, pero llegó un momento en mi vida que me vi en el espejo y ya no me gustaba cómo era físicamente”, reveló.