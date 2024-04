Katia Palma mandó contundente advertencia a Johanna San Miguel tras dejar ‘EEG’: “Que se cuide”

Katia Palma y Cristian Rivero se pronunciaron tras dejar la conducción de 'EEG' | América TV

La noche del lunes 29 de abril, Katia Palma y Cristian Rivero se despidieron de la conducción de ‘Esto es Guerra’ en un emotivo momento. Antes de abandonar los estudios de Pachacamac, la actriz cómica compartió unas palabras con las cámaras de ‘América Espectáculos’, donde lanzó una advertencia dirigida a Johanna San Miguel, con quien estaba enfrentada meses atrás.

En un principio, la expresentadora de América TV indicó que conducir ‘Esto es Guerra’ representó un nuevo inicio para su carrera artística. Además, destacó la calidez de todos los trabajadores del canal. “Hay un gran equipo acá, nos hemos llevado súper bien”, mencionó Katia Palma tras bambalinas, luego de anunciar que no estaría más en el reality de competencia.

A tres meses de su ingreso como conductores de 'EEG', Katia Palma y Cristian Rivero dejaron el programa.

“Estoy contenta porque, seguramente, pronto nos volveremos a ver, de verdad. Mientras que uno se lleve bien… y que el tiempo lime muchas cosas, mientras nos sintamos cómodas en nuestro ámbito, las cosas funcionan para bien”, complementó la artista, en referencia al trabajo realizado con Johanna San Miguel.

Mirando directamente a las cámaras, Palma no dudó en advertirle a su excompañera que no cante victoria tan rápido, pues pronto volverá para defender al equipo rojiverde: “Que se cuide la señora San Miguel porque yo voy a regresar y esa copa al final del año va a ser de los combatientes”.

Katia Palma desea que el equipo de los 'Combatientes' gane la temporada 2024.

Cristian Rivero espera volver a ‘EEG’

Después de emocionarse en vivo, Cristian Rivero comentó con más calma que se siente agradecido con ‘Esto es Guerra’ por brindarle la oportunidad de retornar a la televisión después de un tiempo alejado de las pantallas.

“Soy un llorón. Me he sentido cómodo en el programa. Siempre lo comenté, era una enorme oportunidad entrar a un programa como ‘Esto es Guerra’, volver a los vivos, algo extrañaba. Ha sido un gran reto a nivel personal y un gran aprendizaje. Ha sido todo muy bonito, la generosidad de Renzo y de Johanna, que son los conductores ancla de este programa. Nos enseñaron los juegos y nos enseñaron a ser cómplices, fue increíble”, destacó.

Además, manifestó sus deseos de conducir nuevamente al reality de competencia de América TV. Sin embargo, indicó que su retorno depende únicamente del canal. “El volver no depende de nosotros. Pero como me dijeron en el día uno, en ‘Esto es Guerra’ cualquier cosa puede pasar, así que vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo.

Cristian Rivero también dejó la conducción de 'Esto es Guerra'. Captura/América TV

¿Por qué se pelearon Katia Palma y Johanna San Miguel?

Después de varios rumores sobre una supuesta enemistad entre ellas, Johanna San Miguel reconoció que no mantenía una buena relación con Katia Palma. Durante una conversación con los tiktokers de ‘Hoy es Domingay’, admitió que su relación se volvió tensa cuando trabajaron juntas en ‘Yo Soy’, concurso de imitación de Latina TV.

“Sí fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando estuve en Latina TV. Yo no me sentí cómoda, no me sentí bien. Creo que cuando una persona llega a un lugar, hay que darle un espacio para que se sienta bien. En su caso no fue así. Maricarmen sí, Cristian sí, los demás sí, pero ella no. Sintió como una cierta competencia que no existía. No sé (si tembló por mi presencia). Yo puedo parecer muy divertida en TV, pero en ese formato yo era seria y sacaba mi lado actriz. No se portó chévere y ella lo sabe”, señaló.

Johanna San Miguel, Renzo Schuller, Katia Palma y Cristian Rivero son los conductores de EEG 12 años. (Carlos Díaz - Infobae)

En respuesta, Katia Palma expresó su confusión ante las recientes declaraciones de su excompañera de Latina TV y aseguró que nunca la consideró como competencia.

“No entiendo, ¿qué es tratar mal? Es empujar, no hablarle, eso es tratar mal, ¿no? Entonces yo también estoy con una interrogante, pero bueno cada uno con su rollo. No tengo malos recuerdos de verdad, si dice que yo la trataba mal, ¿por qué se quedó dos años en el canal? Yo en ningún momento la he considerado competencia”, aclaró al programa ‘Amor y Fuego’.