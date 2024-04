Magaly Medina enfureció ante insinuaciones de soborno por no revelar ampay: “A mí no me van a aceitar jamás, tarados”

Magaly Medina enfureció con seguidores que insinuaron que no sacó ampay por pago de los Acuña. (Captura: Magaly TV La Firme)

‘Fuerte y claro. La periodista Magaly Medina utilizó parte de su espacio ‘Magaly TV La Firme’ este 29 de abril para responder a la ola de críticas y rumores sobre un soborno que habría recibido para evitar la difusión de imágenes comprometedoras en su programa.

Todo esto, luego del revuelo generado por el adelanto presentado por ATV, el cual sugería la revelación de un supuesto ampay que remecería a un conocido personaje de la farándula local. La periodista respondió con vehemencia a estas acusaciones, reafirmando su compromiso con la verdad, su integridad profesional, y negando lo dicho en redes sociales.

“Porque comenzaban los comentarios y hasta nombres tenían. No puedes poner este que cosas ponían miren: ‘de quien que suelte la bomba Domínguez y la Tarazona’. Nada. El marido de Ethel, de los Acuña. Ay, no sé. Richard Acuña. Todo el mundo, Richard Acuña, Richard Acuña. De repente yo sé que les cae tan antipático Richard Acuña. Todos los Acuña no nos pueden caer bien, pero eso a aventurarse a soltar nombres con una ligereza es propio de redes sociales, pero nosotros como un medio serio no lo podemos hacer”, dijo en un inicio.

Medina se tomó un momento para abordar dicha situación y expresar su disgusto por los comentarios negativos y las insinuaciones infundadas sobre su ética periodística en las redes sociales. En particular, destacó que algunas personas especulaban que habría sido sobornada por algún integrante de la familia Acuña para ocultar ciertas el supuesto ampay.

La figura de ATV negó rotundamente haber recibido dinero a cambio de no difundir este material, enfatizando que su labor como periodista busca ante todo informar con transparencia y mantener una relación honesta con su audiencia. “El día que tengamos imágenes les voy a decir de quién es y cómo es. No anden aventurando, me parece tan aventurero y luego todavía de ahí ponían cuando yo salí a aclarar que no iba, este es un lunes normal con mis críticas normales”, acotó.

“Pero, salían a decir cuánto, que ‘seguro que le han aceitado’, seguro que los Acuña, le pagaron. Qué atrevidos, qué atrevido jugar con eso. A mí cuando tengo un ‘ampay’ no hay dinero sobre esta tierra que pueda comprar el que yo lo desaparezca o yo no lo pase. Para mí el valor del público, el valor de entretener al público y de satisfacerlo es muchísimo más reconfortante que cualquier cantidad de dinero que me puedan ofrecer por un ‘ampay’”, agregó.

La conductora Magaly Medina lamentó la ligereza con la que se lanzaron estas acusaciones en las redes sociales y criticó a aquellos que se aventuraron a especular sin fundamentos sólidos. Además, resaltó que su compromiso con su audiencia va más allá de cualquier oferta económica, ya que valora el placer de informar y entretener a su público.

En un tono enérgico, Medina dejó claro que no tolerará comentarios irrespetuosos o infundados sobre su integridad profesional. “A mí no me van a aceitar jamás”, afirmó, refiriéndose a las acusaciones de soborno. Subrayó que su compromiso con la verdad y su público es su prioridad, y que nunca permitirá que el dinero influya en su trabajo periodístico.

“Así que nunca puedan dudar. A mí no me van a aceitar jamás. No hay dinero en el mundo. Esto lo hago además por placer el venir todas las noches a sus casas. Lo hago por placer, porque de verdad para algunos yo debería estar tejiendo ropones a los nietos. Así de machista es este país. Pero en fin, así lo queremos.

Es ahí, donde Magaly se indigna por comentario de un seguidor: “Yo le caí, ¿cómo dice? ‘Ya le cayó su platita, pues como se dice, con la plata no sale tu ampay’. No tarados, no brutos que ponen ese tipo de comentarios, gente ignorante que de verdad tiene un móvil en la mano, un dispositivo y se creen dueños del mundo y se creen sabedores de todo y no les interesa. Por eso es que ellos no tienen programas de televisión, están simplemente en las redes sociales, vertiendo su basura. Pero no es así. A mí nada me calla. El día que lo tenga, de quien sea, lo voy a poner con el mayor de los placeres”, concluyó.