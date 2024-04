Magaly Medina respondió sobre especulaciones de ampay: “Muchos se asustaron, están con la conciencia cochina”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina inició su programa ‘Magaly TV La Firme’ abordando el revuelo generado por el adelanto presentado por ATV, el cual sugería la revelación de un ampay que remecería a un reconocido personaje de la farándula local. Medina se mostró decidida a responder a las especulaciones surgidas tras este comercial publicitario, especialmente después de que algunos medios lo malinterpretaran.

Durante su segmento inicial, la periodista mencionó que muchos ya estaban especulando sobre quién sería el protagonista del supuesto ampay. En un tono burlón, la figura de ATV arremetió contra aquellos que aspiraban a ser el centro de atención en esta situación “deben tener la conciencia bastante sucia”.

Con determinación, Magaly Medina enfrentó los cuestionamientos y la expectativa generada en torno a este tema, dejando claro que su programa abordaría la situación de manera directa y sin rodeos. “Parece que algo ha alborotado por las noticias que aquí vamos a tener una bomba atómica. La bomba es la que los reporteros se meten el fin de semana. Pero de bomba nada. Pero, muchos se asustaron, ¿verdad?”, dijo en un inicio.

“Debe ser que hay tantos con la conciencia cochina, tantos hipócritones, tanta gente que se vende como buenos, pero que; sin embargo, qué travesuras andarán haciendo, al punto que esto además fue como, estamos tan caídos en la farándula de noticias que todo el mundo es como si tuviera la esperanza de que alguno de estos lunes yo apareciera con otros de esos ‘ampays’ que suelen remecer toda nuestra farándula local”, agregó.

Asimismo, Medina mencionó que capturar situaciones comprometedoras con algunos personajes ha sido más difícil debido a cambios en el comportamiento de las personas, como el uso de Airbnb y pasar más tiempo en casa u oficina. Reconoce la creatividad de los “tramposos” para evadir la exposición, pero afirma que su equipo trabaja de manera lenta pero segura para obtener información.

“Dejen que nosotros trabajamos lento, pero seguro, ya no es como antes, les he dicho, ya no es como antes que era mucho más fácil atrapar a los ‘jugadorazos’. Ahora hay Airbnb, ahora hay casas, hay casas, hay gente que no sale ni de su oficina. Claro, ahora hay métodos que los tramposos usan y siempre usarán, pero cada vez se han vuelto más creativos. Pero las portadas de los diarios ya nos daban como y nosotros en ningún momento en esta promoción genérica que hizo a ATV para promocionar a los artistas del canal, en este caso mi programa”, mencionó.

Magaly Medina confiada sobre el contenido que comparte de lunes a viernes

Por otro lado, Magaly Medina expresó su seguridad respecto al contenido que ofrece de lunes a viernes a las 9:45 p.m. Durante una declaración reciente, la periodista destacó que su audiencia permanece fiel a su programa todas las noches, lo que demuestra que no necesitan recurrir a “ampays” para mantener el interés del público.

“Es que nadie se despega de sus pantallas toda la noche de lunes a viernes a las 9:45. No necesitamos tener un ampay”, afirmó Medina. Sin embargo, reconoció que a veces el programa es promocionado de esa manera, lo cual no le agrada. “A mí no me gusta que se me tome como una ‘vende humo’. A mí no me gusta vender humo”, añadió.

Medina destacó su compromiso con la transparencia al compartir información relevante con su audiencia. “Yo cuando les voy a dar un ‘ampay’, yo se los pongo con imágenes. Esto es lo que voy a tener. Yo no estoy diciendo no ‘y el lunes no saben lo que tengo y el’ no, no, no, no, no”, enfatizó.