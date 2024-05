Exintengrante de La Joven Sensación niega vínculo con Ernesto Pimentel: “Dejen de hablar de mí, tengo hijos”

Exintengrante de La Joven Sensación niega vínculo con Ernesto Pimentel | TikTok/@

Jorge ‘Coco’ Vallejos, exintegrante de la famosa banda ‘La Joven Sensación’, ha salido al frente para desmentir los rumores recientes que lo vinculan sentimentalmente con Ernesto Pimentel, quien hace poco estrenó su película autobiográfica ‘Chabuca’. Desde Europa, el artista negó tajantemente haber mantenido un romance con el reconocido conductor de televisión.

“Soy Jorge Vallejos, conocido por muchos años como Coco, cantante de La Joven Sensacion. Quiero aclarar un tema que muchas personas están hablando y poniendo comentarios en TikTok. Yo recién me enteré ayer, que están hablando cosas acerca del señor Ernesto Pimentel y que yo tenía algo que ver con él. Eso es totalmente mentira. No tengo absolutamente nada que ver con ninguno de esos temas”, mencionó en la plataforma.

En ese sentido, el recordado exintegrante La Joven Sensación pidió al público que no lo relacionen más con la ‘Chola’ Chabuca, pues ya no pertenece al mundo de la farándula y quiere proteger su imagen. “Dejen de hablar de mí. Soy una persona de familia, tengo tres hijos, estoy casado, no tengo ninguna enfermedad, estoy sano”, sostuvo.

“En mi época yo me retiré de La Joven Sensación por motivos personales, por progresar y venir a Europa. Por favor, no me conecten más con estos temas, muchas gracias”, sentenció Jorge Vallejos.

Jorge Vallejos pide no ser relacionado con Ernesto Pimentel.

El artista nacional, quien vive en Inglaterra, tomó la iniciativa de esclarecer públicamente ciertas confusiones surgidas tras la viralización del libro ‘Canto de dolor: no repitan la canción’, escrito por Alex Brocca, donde el bailarín relata experiencias personales dentro del ambiente de la farándula.

¿Qué es Joven Sensación y quiénes fueron sus integrantes?

Joven Sensación fue un grupo musical peruano de salsa y tecnocumbia, formado originalmente en 1996. Lograron éxito con las canciones: ‘Qué será de mí', ‘La playa’ y ‘Tic tic tac’. El grupo se oficializó en el año 1997 logrando gran fama, presentándose en numerosos conciertos y sets de televisión.

A lo largo de su trayectoria, contó con distintos vocalistas como Guillermo Cubas, Christian Domínguez, Jonathan Aguilar, Iván Andia, Jorge ‘Coco’ Vallejos, Franco Cortés y Érick Elera. Fueron conocidos no solo en Perú, sino también en países sudamericanos como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia. Por su popularidad entre jóvenes, es considerada una de las primeras boy band del Perú.

Jorge ‘Coco’ Vallejos se hizo especialmente conocido por interpretar el tema romántico ‘Solo a ti’.

¿Quién era Alex Brocca?

Alex Brocca, proveniente del Callao, se destacó como bailarín peruano en la década de los 90. Además, se formó en actuación en el Instituto de Bellas Artes, participando en variadas obras teatrales destinadas tanto a niños como a adultos. Fue parte de varios programas de televisión como danzante, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Coco Marusix y también tuvo el placer de encontrarse con Naamin Timoyco. Su vida personal atrajo la atención de la prensa debido a su relación amorosa de una década con Ernesto Pimentel, un reconocido personaje del espectáculo.

En el 2000, Brocca hizo su debut en el ámbito de la literatura con el lanzamiento de ‘Canto de dolor. No repitan la canción’, un texto autobiográfico en el que narra de forma emotiva su proceso de autoconocimiento, su aceptación hacia su orientación sexual y los desafíos enfrentados en el Perú de los noventa, tales como la violencia y la influencia del VIH en su existencia y en la de su compañero. Además, descubre los aspectos más privados de su relación con Pimentel.

Alex Brocca fue pareja de Ernesto Pimentel en los años noventa. Captura/Panamericana TV

Alex Brocca falleció el 29 de septiembre de 2004 a los 39 años, en el Hospital San José del Callao, a causa de una bronconeumonía que agravó su ya comprometida salud, debilitada anteriormente por el Sida y un cáncer linfático. Su cuerpo fue cremado y entregado a sus padres.