Cristian Rivero admite incomodidad en ‘Esto es Guerra’: “A mí no me gusta meterme en la vida de nadie”

Cristian Rivero, actual conductor de ‘Esto es Guerra’, admitió por primera vez sentirse incómodo al abordar temas de farándula en el reality de competencia, donde comparte el rol de presentador con Johanna San Miguel, Renzo Schuller y Katia Palma. Según dijo en una reciente entrevista, no le resulta agradable tener que comentar los escándalos que involucran a figuras del medio artístico.

Como se recuerda, ‘Esto es Guerra’ fue duramente criticado por dejar de lado la competencia para centrarse en el ampay protagonizado por Christian Domínguez. En una de sus emisiones, Johanna San Miguel instó a Renzo Schuller a contactar al cantante de cumbia para aclarar si había sido infiel a Pamela Franco. Todo esto mientras Cristian Rivero evitaba, visiblemente contrariado, involucrarse en la situación.

'Esto es Guerra' llamó a Christian Domínguez en vivo tras polémico ampay. Captura/América TV

Cristian Rivero prefiere no hablar sobre farándula

En una entrevista en el canal de Youtube de Christopher Gianotti, Cristian Rivero compartió que no se siente cómodo hablando sobre farándula en ‘Esto es Guerra’. Explicó que su incomodidad se extiende más allá del reality de competencia, ya que en general no le gusta tocar esos temas de manera pública.

“No me gusta. Creo que hay gente especialista en eso. Hay que tener un perfil muy específico para hacer farándula o periodismo de espectáculo. Tienes que tener correa ancha y un cuero de este tamaño (grande) porque te va a caer palo, porque tú también das palo. Zapatero a su zapato. Si su especialidad es el periodismo de espectáculo, que se dediquen a esto los que son especialistas. Lo mío es entretenimiento de talentos”, manifestó la figura de América TV.

Por otro lado, Cristian Rivero reconoció que “a veces es inevitable que se pase un video y se tenga que tocar” temas de farándula nacional en ‘Esto Es guerra’. Sin embargo, destacó que prefiere abstenerse de juzgar a los protagonistas y simplemente ofrecer opiniones neutras para no causar daño a ninguno de los involucrados.

Cristian Rivero habló sobre su experiencia en 'Esto es Guerra'. Captura/América TV

“Cuando se da la situación trato de mantenerme lo más neutral posible. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie ni hablar de la vida de nadie porque nadie sabe, realmente, qué pasa en la interna. Es doloroso ver gente, amigo o no amiga, conocida o no conocida, equivocado o no, sufrir en televisión y tener que dar explicaciones de algo que es su vida. Si ellos se arreglan o se amistan, o si no lo hacen, no es mi rollo, brother. No es mi rollo. Lo que yo consumo de esa persona es lo que me da su trabajo”, precisó el presentador de ‘EEG’.

Finalmente, la pareja de Gianella Neyra señaló que todos tienen una opinión sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo, pero por el momento prefiere mantenerse al margen del debate. “En la interna, en una comida, puedes tener tu opinión. Pero para afuera, para el medio, yo prefiero no… No me gusta tocarlo, no me gusta hablarlo. Siento que hay gente que sufre, familias que sufren o que pasan vergüenza, y es doloroso. Entonces, ¿para qué? Que resuelvan”, sentenció.

Johanna San Miguel, Renzo Schuller, Katia Palma y Cristian Rivero son los conductores de EEG 12 años. (Carlos Díaz - Infobae)

¿Cristian Rivero seguirá en ‘Esto es Guerra’?

En conversación con ‘América Espectáculos’, Cristian Rivero informó que su contrato con ProTV, productora de ‘Esto es Guerra’, finaliza el 30 de abril. Hasta el momento, el presentador de TV no ha sido llamado para una renovación, por lo que su futuro en el reality de competencia es incierto.

“La oferta de ‘Esto Es Guerra’ llegó el 18 de enero, y el 23 ya estaba parado (en el programa) y eso es lo que hay ahorita, qué pase más adelante no sé. Yo hasta el 30 de abril tengo con la temporada de verano, lo que venga más adelante no tengo la menor idea”, mencionó Rivero.