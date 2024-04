“Le di los santos óleos a Alan García”: sacerdote arequipeño afirma que vio cadáver al expresidente

A poco más de cinco años de la muerte de Alan García, y con una película sobre la última etapa de su vida aún en la cartelera peruana, el sacerdorte arequipeño Guillermo Oviedo reveló, en un entrevista para un medio digital, que fue la persona a cargo de darle los santos óleos al dos veces presidente de la república (1985-1990 y 2006-2011).

“¿Qué creo que pasó con Alan? No importa lo que yo creo, porque las cosas no son como yo creo, son como son. Y el señor Alan García murió. [¿Pero qué sabe?] Que está muerto, que yo le di la absolución, le di los santos óleos. Y no voy a hablar más porque es un tema privado”, dijo a CanalB.pe.

Ante la insistencia del entrevistador por conocer más detalles del hecho, el padre Oviedo respondió de forma tajante: “Le di los sacramentos y ya está, ahí lo dejamos, porque es parte del ámbito privado de la gente. Sí le di los sacramentos, de la absolución y de la unción de los enfermos. Y sí lo vi muerto”.

De acuerdo al fiscal José Domingo Pérez, el fallecido expresidente Alan García "ya había anunciado que iba a tomar una acción grave". (La República)

“Todo lo que le puedo decir, más no. La gente tiene derecho a su privacidad, sobre todo con un tema de esa naturaleza”, agregó.

Además, argumentó: “Mi profesión es abogado. El sacerdocio no es una profesión, es una vida. Y, por lo tanto, está para servir. ¿Y esa vida para qué es? Le va a sorprender lo que le voy a decir: punto uno, para celebrar el santo sacrificio del altar y la renovación del calvario. Y dos: ayudar a que la gente quiera ser buena. No a decir lo que tiene que hacer”.

En la teología católica, la absolución es el pronunciamiento del perdón de los pecados de una persona que se encuentra arrepentida, otorgada durante el sacramento de la penitencia o en su lecho de muerte. Esto último fue lo que recibió el expresidente Alan García del padre Oviedo.

El padre Guillermo Oviedo fue una de las personas que vio al expresidente Alan García ya sin vida. (CanalB)

En otro momento, el sacerdote contó que conocía al fallecido exmandatario peruano desde hace un tiempo atrás y que coincidían en una universidad de Lima, además de tener un amigo en común, Antonio Kuljevan.