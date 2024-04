Alejandra Baigorria aclara con firmeza los rumores de crisis en su empresa de ropa: “Tengo ganas de llorar”

Alejandra Baigorria hace contundente aclaración sobre supuesta crisis en su empresa de ropa: “Tengo ganas de llorar”

Fuertes declaraciones. Alejandra Baigorria ha decidido hablar alto y claro ante las especulaciones sobre una supuesta crisis en su firma de ropa que lleva su nombre. La exchica reality, en medio de sus preparativos para su matrimonio con Said Palao, rompió su silencio para desmentir cualquier problema con su emprendimiento, enfatizando que es la única propietaria.

La preocupación surgió tras un emotivo video compartido por Baigorria en sus redes sociales, donde expresaba sentirse afectada por intentos de quitarle lo que había construido con esfuerzo. En el clip, la modelo luce bastante afectada al revelar que estaba pasando por un mal momento. Ante la ola de interpretaciones, la pregunta era inevitable: ¿enfrentaba su empresa dificultades financieras?

“Las personas que me conocen saben que todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo”, afirmó Baigorria en una reciente publicación en Instagram, despejando dudas sobre la salud de su negocio. Aunque reconoció ciertos problemas en un proyecto asociado con terceros, aclaró que no afectaban a su marca de ropa.

La aclaración de Baigorria fue contundente: “ Falso. El inconveniente que tengo es una sociedad que hice no con mi empresa de ropa. Mi marca de ropa es mía y solo mía Totalmente”. Esta declaración apunta a zanjar cualquier debate sobre la propiedad de su negocio con otras personas, reiterando su compromiso y liderazgo en la empresa que lleva su nombre por más de 10 años en el mercado.

Como se recuerda, es importante recordar que, según información compartida por la periodista Magaly Medina, Baigorria habría utilizado su empresa como aval para obtener un préstamo millonario. Este respaldo financiero, según la figura de ATV, refleja la solidez y el buen desempeño económico de la marca.

“Alejandra Baigorria ha dicho a todos de un principio que el departamento dúplex que ha comprado y que lo estrenó ayer (es de ambos), pero su madre y su padre a la hora de felicitar solo lo hacen con ella y no a Said. Porque si tú sabes que tu hija ha comprado con su novio un departamento, los felicitas a ambos. Pero los dos padres ellos han puesto: ‘orgullosos de ti hija querida, Alejandra’, ‘la casa de mi hija,’. Entonces nos dio curiosidad por averiguar cuánto había puesto”, dijo Magaly en aquella oportunidad.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre su empresa de ropa?

En un reciente video en su Instagram que dejó a sus seguidores preocupados, la modelo Alejandra Baigorria compartió un mensaje sincero sobre los desafíos que enfrentaba. La exchica reality reveló estar atravesando un momento difícil y expresó su sentir en un emotivo mensaje.

“Hoy no he estado conectada porque he tenido unos problemas, la verdad estoy súper afectada. He llorado todo el día porque en verdad hay muchas cosas que me parecen injustas”, confesó Baigorria.

Además, la modelo hizo hincapié en sus valores personales, destacando su dedicación y esfuerzo en todo lo que ha logrado. “Todo lo que tengo es por mi esfuerzo y nada más que mi esfuerzo”, afirmó.

Baigorria, conocida por su arduo trabajo y dedicación, enfatizó que su éxito no ha sido producto de la casualidad, sino del esfuerzo constante a lo largo de los años. En cuanto a los rumores sobre una supuesta crisis en su empresa de ropa, Baigorria negó crisis alguna y aseguró que su negocio está en un buen momento.