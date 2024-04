Sicarios amenazan de muerte a jefe policial en Chincha: “Esto no me va a intimidar”

Sicarios amenazan de muerte a jefe policial en Chincha (Vídeo: Latina Noticias)

A raíz de capturar a más de una treintena de organizaciones criminales, el coronel Daniel Elías, jefe policial en Chincha, ha comenzado a recibir una serie de mensajes que amenazan con atentar contra su vida y la de su familia.

“Acá nosotros hemos venido a trabajar para bajar el índice criminal en la provincia de Chincha. En estos tres meses, hemos capturado 33 bandas acá, de las cuales son como 5 o 6 resaltantes, ya que tienen sicarios. Ellos tienen 8 o 9 carpetas fiscales por muertes. El año pasado, en Chincha, han habido más de 33 asesinatos”, declaró para Latina Noticias.

“Ahora, hemos capturado a estos delincuentes y los hemos puesto tras las rejas, con 18 meses de prisión preventiva en el penal. Hemos desarticulado a los ‘Malditos de Chincha’, ‘Los Sanguinarios de Chincha’, entre otros que estaban dedicados al sicariato”, agregó.

El coronel Daniel Elías, jefe policial en Chincha, es amenazado de muerte.

Las amenazas no solo lo han alcanzado a él o a su familia, sino también a su grupo de trabajo en la Policía Nacional del Perú (PNP). Precisamente, todos los mensajes en que los conminan a “alinearse” solo provocan que quieran acabar con la delincuencia en Chicha.

“Quien les habla, y todo mi personal, hemos sido objetos de amenazas. Me mandan a mi celular (fotos de) armamento con una serie de frases (amenazas) para que yo entre a su ritmo de ellos, que me alinee, pero jamás lo vamos a hacer”, manifestó Elías.

“Esto no me va a intimidar, contrariamente, me hace trabajar más proactivamente para capturar a esos sujetos. Mano firme a esta delincuencia organizada”, sentenció.

Sicariato en Chincha. Foto captura: PNP

Más policías amenazados

Hace unos días, se informó desde Trujillo, capital de la región La Libertad, que el coronel Víctor Revoredo, líder del Grupo Especial contra la Criminalidad de la Policía Nacional, ha sido nuevamente objeto de amenazas de muerte mediante mensajes en Facebook y WhatsApp.

Individuos identificados como parte de ‘Los Felpas’ han manifestado su intención de acabar con su vida, mostrando su respaldo a Jhonsson Smith Cruz, cabecilla de la banda criminal Los Pulpos, conocida por participar en asesinatos por encargo, secuestros y extorsiones. La policía confirmó la veracidad de estas amenazas y ha reforzado las medidas de protección para Revoredo y su entorno familiar.

“Tras analizar los mensajes que han circulado, un grupo de inteligencia concluyó su veracidad y elevó el nivel de riesgo del coronel Revoredo”, dijo una fuente al diario. Uno de los mensajes, presuntamente escrito por Anderson Giussepe Dávila Bastos, cabecilla de ‘Los Felpas’, señaló directamente al equipo policial de Trujillo.

Banda de Trujillo amenaza de muerte a coronel Víctor Revoredo. RPP

“Oye, Revoredo, quién te crees. Te habla Anderson Giussepe Dávila Bastos, jefe criminal de Los Felpas, del barrio 10 de Alto Salaverry, soy la mano derecha de mi patrón Jhon Smith Cruz Torres, somos los chalecos de ‘Los Pulpos’, te vamos a matar, a ti y a toda la comisaría”, se lee en parte del texto.

Mientras que otro mensaje afirma: “Somos expertos en matar a policías de quinta. Búscame en el barrio 10 y nos agarramos a ‘plomazos’. Atentamente, ‘Los Felpas’. Tengo tu foto y datos de tu familia e hijos. Te voy a matar en mi barrio, ven si eres hombre, búscame en el barrio 10 y 11 para ‘plomearnos’, Jhon es el patrón. Plomearte por 80.000 soles. Somos unidos con ‘La Jauría’. Te espero en el Alto Salaverry”, apuntó otro mensaje.