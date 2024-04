Nueva modalidad de robo bancario: joven pierde 13 mil soles en minutos, tras entrar a link de venta de ropa

Nueva modalidad de robo bancario: mujer pierde 13 mil soles en segundos

La ciberdelincuencia sigue al acecho y continúa cobrando víctimas en el país. Presa de una nueva modalidad de robo cibernético, una joven peruana, identificada como María Delgadillo, perdió todos sus ahorros en cuestión de minutos.

Solo bastó que le diera clic, desde su cuenta personal Facebook, a un enlace que supuestamente la direccionaría a una página web de venta de ropa. Su celular inmediatamente empezó a presentar fallas, se le puso la pantalla negra y acabó con su cuenta en cero.

La mujer hizo público su caso a través del noticiero Buenos Días Perú y, a través de este mismo espacio televisivo, denunció una demora del Banco de Crédito del Perú (BCP) para atender su reclamo. El monto que tenía guardado en su cuenta era de 13 mil soles. La entidad financiera, hasta el momento de la publicación de la nota, no emitió ningún tipo de pronunciamiento.

Una joven denuncia que sufrió el robo de 13 mil soles de su cuenta BCP tras abrir un link de Facebook de una página de venta de ropa.

“Me dejaron sin nada. Yo tenía mis ahorros de casi cuatro años. Solamente por ingresar ahí... Era un link de todo lo que es venta y compra de ropa. Estaba desde mi Facebook y entré para ver el cuál era método de cómo se puede hacer con el tema de mercadeo en línea de prendas de vestir”, contó María, entre lágrimas, al programa de Panamericana.

No ingresó datos de su cuenta

De acuerdo al relato de la joven, el link despertó captó su atención porque ofrecía la posibilidad de importar ropa para, posteriormente, venderla en el país y obtener buenas ganancias.

“Ya no le tomé importancia, porque mi celular se estaba ‘lageando’, luego se puso pantalla negra, pero dije será una falla de mi celular. Cuando ingresé solo salía pura ropa, no ingresé ninguna información de mis cuentas ni datos personales. Nada de eso”, detalló.

La agraviada señala que después de abrir el link de la mencionada página, que vendería prendas de ropa importada, su teléfono comenzó a fallar.

Tras el incidente, María se dirigió como lo hace normalmente a su centro de labores y se percató, ya varios minutos después, que se había realizado una transferencia por más de 9 mil soles desde su cuenta bancaria del BCP hacia otra desconocida.

“Cuando a eso de las 11:30 de la mañana, yo llegó a mi trabajo y veo constancia de transferencia de un monto fuerte de 9 mil, pero yo me doy cuenta que cuando ingreso a mi banca móvil caigo en cuenta que han sido tres transferencias. Entonces, digo: ¿Por qué no me llegó la constancia del monto de mil soles y el de 3 mil? Porque fueron tres transferencias”, cuestionó.

“El banco te debe atender al toque”

La víctima del robo cibernético mostró la fecha y hora, además del importe, la cuenta de transferencia y el beneficiario. Los dos nombres que figuran como receptores de los 13 mil soles son Elvis Ramin Mamani Ccanchi y Panama Alvarez Abel.

María jamás pensó que tras esta acción sus ahorros de hace cuatro años terminarían en la cuenta bancaria de dos personas.

“Yo no reconozco ninguna de esas transferencias, si lo hubiese hecho para qué voy a estar sentada acá... Me comunicó con el BCP y se supone que, si es un robo, el banco te debe atender al toque, pero no atiende. Te deriva la llamada, que esto o el otro, espérate. Está saturado, hay muchos clientes, así pasan los minutos y nada. Mando mi reclamo y la respuesta me ponen es que por qué no lo hice en ese instante (del robo). Pero cómo lo voy a hacer inmediatamente, si ellos me ponen bastantes peros”, manifestó.

Según su relato, esta no es la primera vez que tiene problemas con dicha entidad financiera, pues en el pasado le congelaron un monto por venir supuestamente de una ‘cuenta robada’.

“A mí transfirieron 380 soles por un producto y cuando entro a mi banca móvil estaba congelado. Me acerco a la plataforma del BCP y me dicen que el dinero era de una cuenta robada. Pero yo qué culpa tenía y, en ese tiempo, todavía yo pagaba un seguro de poco más de 12 soles”, dijo.

Los ciberdelincuentes están al acecho y no dudan en vaciar las cuentas de sus víctimas. EFE/SASCHA STEINBACH/Archivo

10 consejos para evitar delitos cibernéticos