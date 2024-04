TikTok:  Estudiante desafía a la inseguridad de Lima y se hace viral estudiando en bus con su laptop

Desafiando la inseguridad, un joven limeño captura las miradas al estudiar en su laptop en un autobús público. Su actitud inspira a miles en Internet. (TikTok / @moises.rivera.I)

Lima es una ciudad que ofrece miles de historias y aventuras que la hacen un lugar único en el mundo. Y es gracias a las nuevas tecnologías que muchas de estas son dadas a conocer y generar simpatías por su singularidad.

Tal como ha ocurrido con un video que se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok en la que se muestra a un joven estudiante trabajando en su computadora portátil mientras viaja en un autobús. Este acontecimiento, aunque pueda parecer trivial para algunos, resalta un mensaje poderoso de coraje y perseverancia.

Sin miedo al éxito

El singular momento de un joven estudiando en transporte público en Lima trasciende en TikTok, generando un debate sobre valentía y educación. (TikTok / @moises.rivera.I)

El curioso hecho fue capturado por un pasajero dentro de un medio de transporte público en Lima, y se pudo observar a un joven estudiante dedicado a sus labores académicas mientras utilizaba una computadora portátil colocada sobre sus piernas.

Este hecho, en apariencia común para muchos, adquirió un significado extraordinario debido al contexto de inseguridad que actualmente azota a la capital peruana. El video que registró esta escena se difundió rápidamente en las redes sociales, generando un intenso debate y múltiples reacciones entre los usuarios.

La grabación mostraba al estudiante peruano concentrado en sus responsabilidades universitarias, lo cual desencadenó una avalancha de comentarios y opiniones por parte de los espectadores en TikTok.

Muchos destacaron la valentía del joven al hacer uso de su computadora en medio del transporte público, a pesar de los riesgos asociados con la delincuencia y los robos que suelen ocurrir en todo el país.

El estudio es primero

Un simple acto de estudiar en un autobús destaca el grave problema de seguridad, pero también, el inquebrantable espíritu estudiantil en Perú. (TikTok / @moises.rivera.I)

Los demás pasajeros del autobús observaban con asombro al estudiante, sorprendidos por presenciar a alguien utilizando un dispositivo electrónico en ese entorno poco convencional. Sin embargo, a pesar de las miradas curiosas, el joven continuaba con su tarea, demostrando así su determinación y enfoque en sus estudios.

Para aquel estudiante, esta actividad representaba mucho más que simplemente cumplir con una tarea académica. Es una manifestación palpable de su compromiso con su educación y su firme determinación para superar los obstáculos que se presentan en su camino.

La valentía y dedicación del joven estudiante inspiraron a muchos en las redes sociales, quienes elogiaron su firmeza y perseverancia a pesar de las difíciles circunstancias. Como era de esperarse, esta pequeña producción audiovisual, titulada ‘Los exámenes primero’ y compartido en la cuenta @moises.rivera.I, provocó una oleada de comentarios y reacciones por la audacia del estudiante al sacar su dispositivo electrónico dentro de un autobús público.

Todos con él

Un joven utilizando su laptop en un autobús limeño se convierte en símbolo de dedicación y resistencia ante la adversidad y el crimen en la ciudad. (TikTok / @moises.rivera.I)

Las reacciones en TikTok fueron diversas y variadas. Algunos usuarios expresaron su preocupación por la seguridad del estudiante, señalando los peligros de realizar tales acciones en una ciudad como Lima, en la que la inseguridad parece estar ganando cada vez más espacio entre una población que se siente desprotegida por sus autoridades.

“Si estás en Lima es demasiado peligroso”, “Así estoy por la academia ja, ja, ja, pero con libros”, “Por favor comprendan lo útil que es para estudiar”, “Ni en auto me podría concentrar ja, ja”, “Solito se pone en peligro y de paso a los demás pasajeros”, “No hay forma a las justas saco mi cell y voy a sacar la laptop no hay forma”, “en estos años es normal que cualquiera tenga una laptop”, “hasta un celular cuesta más”, “Debe ser laptop vieja que ya no usa, debe tener otra”, son algunos de los mensajes que se dejan leer en el post original.

Por último, tal ha sido el éxito de este video en las redes sociales, que hasta el cierre de esta nota ya había acumulado más de 29 mil reproducciones. En ese sentido, también sumó más de 1200 corazones rojos de ‘me gusta’ y decenas de otros comentarios.