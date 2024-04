El desaparecido cine ‘Balta’ de Barranco: por qué dejó de ser el lugar preferido para las familias y qué negocio se encuentra ahora en este local

Antes de que se llame cine ‘Balta’, los vecinos de la zona y visitantes lo llamaban ‘Progreso’. (Fátima/munibarranco.gob.pe)

Cada fin de semana, las salas de cine en diferentes lugares del país se llenan de espectadores ávidos de descubrir nuevas historias que los conmuevan y cambien su perspectiva. Sentados en sus butacas, observan las películas con emoción, rodeados de desconocidos que comparten sus alegrías y tristezas con los demás cada vez que un personaje triunfa o fracasa.

Durante la función, desconocidos se unen bajo la magia del séptimo arte y experimentan juntos emociones y perspectivas que trascienden lo individual. Historias de amistades que nacen al compartir asientos, de familias que fortalecen sus lazos en tardes de cine, y de parejas que recuerdan su primer encuentro entre esas mismas paredes, son testimonios de cómo el cine, más que un entretenimiento, es un vehículo para la conexión humana.

La costumbre de ir al cine en familia todavía no ha desaparecido; sin embargo, hay peruanos y ciudadanos extranjeros que asisten solos a las salas de proyecciones. Ellos eligen ir sin compañía a este centro de entretenimiento por diversas razones, entre las que destacan la libertad de elegir el filme que más les interesa sin tener que conciliar gustos con otros, la flexibilidad de acudir en horarios que mejor se adaptan a su rutina personal, y la oportunidad de disfrutar de una experiencia íntima y reflexiva con el arte cinematográfico.

Las familias suelen ir a estos cines para ver películas y comer en el patio de comidas del centro comercial.

Ahora bien, no todos los habitantes de Lima cuentan con un cine en su distrito. Esta situación los obliga a tener que desplazarse a jurisdicciones colindantes en las que no solo hay cines, sino también centros comerciales. Pero, ¿cuál es el distrito donde no hay ningún cine? Se trata de Barranco.

Antaño, este distrito sí ostentaba varios cines. Por ejemplo, el cine ‘Premier’ se encontraba ubicado a unos cuantos metros de las sangucherías el ‘Mostro’ y el ‘Macuito’; el cine ‘Barranco’ quedaba en la avenida El Sol; el cine ‘Raimondi’ se hallaba en la calle Salaverry; y el cine ‘Zenith’, de la avenida Grau. De todos estos cines, el cine ‘Balta’ destaca con creces.

¿Qué pasó con el cine ‘Balta’ de Barranco?

Antes de que se llame cine ‘Balta’, los vecinos de la zona y visitantes lo llamaban ‘Progreso’ desde 1939, año en el que fue inaugurado. Este lugar se encontraba ubicado en la intersección de la avenida República de Panamá y el Óvalo Balta.

Lima Gris publicó un artículo en el que da cuenta los servicios que ofrecía. “En el cine Balta se exhibió de todo, desde estrenos prestados (los motorizados salían disparados de sala en sala con sus grandes rollos de películas atadas a la parrilla trasera), y filmes de Bruce Lee, hasta convertirse finalmente en cine porno continuado”, se lee en el portal web.

Donde se encuentra el local de Metro, antes funcionaba el cine 'Balta'. (Barranco Vintage)

Debido a que se convirtió en un cine que proyectaba películas para adultos, las familias dejaron de asistir a estos centros de entretenimiento. Sin embargo, durante un período de apogeo fue el favorito entre los vecinos debido a su accesibilidad económica.

Es sabido que este lugar enfrentó problemas, como la exhibición de películas cortadas y mutiladas. A pesar de sus atractivos como gran tamaño, excelente pantalla y sonido, el orden y la limpieza dejaba mucho que desear, especialmente en la cazuela del primer piso.

Hacia finales de los ochenta, problemas de abastecimiento de energía en Lima provocaron interrupciones en las funciones, contribuyendo a una disminución gradual de la audiencia.

Así lucía el Óvalo Balta a mediados del siglo XX. (Barranco Vintage)

¿Qué negocio hay en el local donde funcionaba el cine ‘Balta’?

Los negocios que se establecen en locales donde antes funcionaban otros reflejan la dinámica natural de cambio y evolución en el ámbito comercial y urbano. En Lima existen varias empresas que se han instalado en salones donde se desarrollaban actividades que no guardan relación con la compañía anterior.

Tal es el caso del supermercado Metro, que se instaló en el local donde funcionaba el cine ‘Balta’. Este hecho se suscitó a mediados de la década del noventa, tiempo en el que se realizaron pocas modificaciones a la fachada. Es menester señalar que antes de que ocurra esto, el predio permanecía abandonado y cerrado por algunos años.