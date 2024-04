Jugador de Always Ready, rival de Paolo Guerrero que denunció soborno si era amonestado, recibió amarilla y así reaccionó en Copa Sudamericana 2024

Robson Matheus había señalado que le ofrecieron 10 mil dólares por ser amonestado ante Defensa y Justicia. Y al final sí ocurrió. (Video: DIRECTV)

El pasado lunes 8 de abril se desató una polémica previo al Defensa y Justicia vs Always Ready luego de que el futbolista Robson Matheus revele que lo llamaron para ofrecerle dinero con la condición que se haga amonestar en el duelo por la Copa Sudamericana 2024. Esta noticia repercutió en el Perú, pues la Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero forma parte de su grupo en el certamen Conmebol.

“Recibí una llamada ayer (el domingo pasado) ofreciéndome 5 mil dólares para que me saquen una tarjeta amarilla contra Defensa y Justicia. Le dije que no, que eso no va conmigo porque estoy empezando recién en el fútbol. Ahí me ofrecieron 10 mil dólares y le respondí que no, que juego al fútbol porque lo amo y no lo hago por dinero”, denunció el nacionalizado boliviano ante la prensa.

Robson Matheus fue amonestado en Always Ready vs Defensa y Justicia

Hoy, miércoles 10 del presente mes, el mediocampista se ganó la tarjeta amarilla a los 27 minutos de juego en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. El jugador ‘albirrojo’ intentó frenar el ataque de Nicolás Fernández, lo pisó y lo terminó derribando. El árbitro, que se encontraba cercana a la acción, decidió mostrarle la cartulina.

El volante de 21 años se llevó las manos hacia su rostro al escuchar el pitazo del referí como símbolo de sorpresa y lamento. En seguida, hizo otro ademán de rechazo y se alejó de la acción. Instantes después, volvió a acercarse al juez y le dijo un par de cosas. Claramente, no estaba de acuerdo con su decisión. Solo le quedó sonreír.

Robson Matheus se ganó la tarjeta amarilla en Always Ready vs Defensa y Justicia luego de denunciar soborno para ser amonestado.

Así se renaudaron las acciones. Desafortunadamente para el conjunto de Bolivia llegó el tanto de Defensa y Justicia tres minutos después. ‘Uvita’ Fernández recibió un servicio de Nicolás Tripichio dentro del área y la mandó a guardar. El guardameta Alain Baroja no pudo hacer mucho para evitar el 1-0 en el coloso argentino.