César Vallejo vs Medellín EN VIVO HOY: con Paolo Guerrero, minuto a minuto por la Copa Sudamericana 2024

Cómo llega César Vallejo

El presente de la Universidad César Vallejo aún es de cuidado. A pesar de que hace no mucho hubo un relevo en la zona técnica con la llegada de Guillermo Salas , el plantel todavía no despega y sigue rozando los últimos lugares de la clasificación en el Apertura 2024 .

Hay que precisar que con Salas como entrenador, la UCV no ha podido ganar. Encadena dos empates en la Liga 1 (0-0 vs Universitario de Deportes / 2-2 vs Unión Comercio) y en su estreno en la Copa Sudamericana 2024 perdió 0-1 a manos de Defensa y Justicia, en el Mansiche.