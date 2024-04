“¿Por qué no le pueden dar regalos a una presidenta?”, cuestiona abogado de Wilfredo Oscorima (Vídeo: Punto Final)

Los relojes y joyas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, siguen dando de qué hablar. Tras presentarse ante la Fiscalía y declarar que estos accesorios fueron un préstamo de su amigo y gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el abogado de este último salió a declarar para confirmar esta versión.

En una entrevista para Punto Final, dominical de Latina Televisión, el Humberto Abanto precisó que su patrocinado tuvo la intención de regalarle en particular un reloj Rolex a la mandataria, pero como esta no se lo aceptó, insistió en que se lo quedara y luego se lo devolviera sin compromiso alguno. Lo mismo sucedió con una costosa pulsera de una marca de lujo.

“El señor Oscorima a mí me ha dicho que le prestó los relojes y una pulsera (Bangle) a la señora presidenta. El relato completo es que en realidad él quiso regalarle, pero la señora Boluarte no quiso aceptó el regalo”, precisó el defensor.

“Dijo que no puede porque tenía que declararlo e iba ser un problema ponerlo en mi declaración de bienes y rentas. Entonces, (Oscorima) le dijo que ya, que puede usarlo y se lo devuelva cuando quiera. En ese acuerdo quedaron”, agregó.

Pulsera está valorizada en más de 9 mil dólares. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

En esa línea, Abanto cuestionó que se haga escarnio de las intenciones del gobernador de Ayacucho por intentar darle presentes a la jefa de Estado. Según explicó, el asunto no tiene relevancia jurídica.

“Esta es la primera vez que un mandatario recibe un préstamo o un obsequio de una persona en toda la historia de la República, comencemos a hablar en serio. ¿Cuál es la imputación? Oscorima ha pagado eso con su dinero y Oscorima goza con los recursos suficientes para hacer ese regalo u otros mayores”, mencionó.

“¿Por qué no le pueden dar regalos a una mandataria? El problema es que esto no se haya declarado de inmediato. En mi opinión el problema está en una zona política, no en la zona jurídica, no hay ninguna relevancia”, acotó.

Surgen más dudas en el caso Rolex

En cuanto al incremento de presupuesto que logró recibir para la región de Ayacucho desde el gobierno central, el abogado manifestó que las gentilezas que tuvo Oscorima con Boluarte no están relacionadas con las gestiones públicas realizadas por parte de las autoridades.

“(El préstamo de los relojes) ocurre en mayo del año pasado, el decreto de urgencia (para el incremento de presupuesto) se acaba de dictar hace algunas semanas. No hay ninguna correspondencia, cómo va a haber una relación de causalidad entre dos cosas que están separadas por medio año”, indicó para el mencionado medio.

“Wilfredo Oscorima es muy buena persona, lo que pasa es que no lo conocen, solo ven lo que se proyecta. Le corresponde al Ministerio Público probar que hay alguna correspondencia entre esos préstamos y el decreto”, continuó.

En la víspera, la jefa de Estado confirmó su cercanía a Wilfredo Oscorima. | Fotocomposición: Infobae Perú ( Camila Calderón) / Presidencia

Oscorima no mintió, guardó información

El medio en cuestión planteó dudas sobre la estrategia legal de Oscorima, ya que había negado haber entregado o regalado algún reloj a la presidenta. No obstante, Abanto resaltó que su cliente no mintió, sino que optó por no revelar esa información.

“Se reserva una información por referencia a la presidenta de la República. (...) Él se guardó la información. (...) Podemos admitir que no fue exacto en lo que dijo”, reiteró

Cabe destacar que el gobernador ayacuchano compró un Rolex en la Casa Banchero el mismo día en que la presidenta cumplía años, según información alcanzada a la justicia por el gerente de la joyería, Héctor Banchero.

La adquisición fue registrada con la boleta de venta N.º BI/B002-0003701 el 31 de mayo de 2023 y quedó archivada con el documento de identidad del comprador —06825885—, que pertenece a la autoridad regional y aliado político de Boluarte.

El modelo del artículo es el Datejust 36, que destaca por el brazalete Jubilee, los números romanos con un VI engastado de diamantes y la combinación del oro rosa y cristal de zafiro. Su precio exacto es de 18 mil 250 dólares.