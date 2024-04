Más de 20 escolares de un colegio en Cajamarca se intoxicaron: Qali Warma investiga caso

Escolares se intoxican con productos de Qali Warma| Latina Noticias

Un nuevo caso de intoxicación se reportó el último viernes 5 de abril en un colegio, así informó el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Esta vez, la institución educativa Señor de los Milagros, ubicada en el distrito de Chota, de la región Cajamarca, fue escenario de un nuevo reporte.

Al menos 20 escolares mostraron molestias luego de aparentemente haber consumido alimentos del programa mencionado. Es así como fueron trasladados de inmediato al Hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota para su respectiva atención. Los síntomas presentados por los alumnos incluyeron cefalea, dolor abdominal, dolor en el pecho, adormecimiento de extremidades y dificultad respiratoria, por lo que generó preocupación en el grupo estudiantil.

De acuerdo con el comunicado de Qali Warma, al reportarse el hecho se procedió con la activación de los protocolos de manera inmediata. Hasta el momento, se conoce que los menores se encuentran en recuperación.

Qali Warma: nuevo caso de intoxicación se reportó en un colegio de Cajamarca.

Menores fuera de peligros

A través de una misiva, el programa adscrito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mencionó que los menores se encuentran fuera de peligro. Asimismo, representantes del Ministerio Público han acudido al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes del caso.

“El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la PNP por nuestro representante en la región. Las investigaciones sobre lo ocurrido ya se encuentran en curso”, se lee en el comunicado.

Además, señalaron que una de las menores, que en su mayoría fueron mujeres, no habría consumido el alimento del programa ese día en el colegio, según acta fiscal. No obstante, el caso se encuentra en investigación para conocer la situación de los otros estudiantes.

Escolares de colegio en Cajamarca se intoxicaron con alimentos repartidos por QalI Warma| QalI Warma

Investigación del caso

Por otro lado, precisaron que de acuerdo con las declaraciones de las madres de familia, no todos los escolares consumieron los productos que brinda el programa. Mientras tanto, los fiscales hallaron restos de ensaladas que no han sido brindados por ellos, como también “recipientes de agua no aptas para consumo humano”.

Tras el evento, Qali Warma activó sus protocolos de respuesta enviando a un equipo, encabezado por su directora ejecutiva y un profesional de la salud desde Lima, para supervisar la recuperación de los estudiantes afectados y evaluar la situación en el colegio. También, se viene coordinando con la Dirección Regional de Salud de Cajamarca para conocer las muestras de los lotes que habrían utilizado para la alimentación de los estudiantes.

La comunidad educativa y las autoridades locales están en alerta, esperando los resultados de las investigaciones en curso. Este incidente ha suscitado preocupaciones sobre la alimentación alimentaria en las instituciones educativas y la importancia de garantizar que todos los alimentos proporcionados cumplan con los estándares de calidad adecuados para prevenir futuros eventos adversos. Cabe precisar que no es el primer caso de intoxicación en el último mes.

Qali Warma ordena no consumir leche 'Estrella del Sur' de Gloria tras detectar grumos en las latas| Andina

Qali Warma dispone no consumir leche ‘Estrella del Sur’

Hace semanas, la directora ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Mónica Moreno Saavedra, reconoció que en diversas oportunidades presentan problemas con los alimentos que son repartidos. No obstante, ante un reporte se procede a cancelar la distribución de los productos para iniciarse una investigación.

“Día a día enfrentamos diferentes aristas. [...] Si nosotros detectamos alguna falla en la planta que procesa alimentos, no liberamos. Inmediatamente, al darnos cuenta de este problema que hayan podido tener, son pequeñas y medianas empresas que han apostado por el programa”, indicó a Canal N.

Luego de ello, se conoció que los inspectores de la Unidad Territorial encontraron defectos en un lote de leche evaporada de la marca Estrella del Sur, producto proporcionado por la empresa Gloria. El análisis identificó grumos en la leche, lo cual llevó a clasificar el producto como “no conforme” debido a sus características, según el diario La República.