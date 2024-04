“Dina Boluarte miente”: reacciones a la versión de la presidenta sobre Rolex y joyas prestadas por Wilfredo Oscorima

Dina Boluarte afirma que los relojes Rolex fueron un préstamo de Wilfredo Oscorima. TV Perú

Luego de responder por más de cinco horas ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la presidenta Dina Boluarte emitió un pronunciamiento público. Desde Palacio de Gobierno, la mandataria rompió su silencio sobre el caso Rolex e indicó que los relojes fueron dados en calidad de préstamo por parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

“Están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas. La verdad es solo una, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano [...] ya los he devuelto”, mencionó.

Asimismo, indicó que los juegos de joyas que utiliza no son de marcas lujosas. En lugar de utilizar objetos lujosos de empresas como Cartier, sostuvo que utiliza bisutería fina de Unique. Su declaración generó un gran impacto en redes sociales, siendo el rechazo la posición más compartida.

Reacciones de congresistas

Congresista Jaime Quito critica que Dina Boluarte haya tardado tanto para su declaración. Canal N

En entrevista con Canal N, el legislador Jaime Quito calificó de “mentira” lo expresado por la jefa de Estado. “Yo no sé si reír o llorar. [...] ¿Por qué si tan simple era resolver esto se han demorado casi tres semanas en responder? Es evidente que aquí ha habido toda una construcción de una historia”, mencionó.

“Esta verdad se va a ir cayendo a pedazos porque no va a tener ningún sustento. [...] ¿Cómo se lo va a dar con todas las facturas? Nuevamente, se están burlando de nosotros y creo que de todas maneras esto tiene que continuar. Lamento que desde el Congreso se esté blindado, eso me parece un tanto preocupante. No se sostiene todo lo que está diciendo porque vamos a ver que cada una de las cosas que ha planteado no tienen ningún sustento”, culminó.

Otro de los congresistas consultados fue Carlos Anderson. El economista cuestionó el “cinismo” de la sucesora de Pedro Castillo y la presunta intención de burlarse de los peruanos, al recordar que antes de llegar al Ejecutivo ya trabajaba en el Estado, por lo que conoce qué puede o no hacer.

Carlos Anderson señala que hay cinismo por parte de Dina Boluarte por versiones por el caso Rolex. Canal N

“Me hierve la sangre. Qué tal cinismo, a uno lo deja helado. Creo que Martín Vizcarra ya tiene con quién competir en términos de sangre fría por tratar a los peruanos como si fuéramos todos unos retrasados mentales que vamos a creernos las historia de que son regalos prestados... Dina es una funcionaria pública que ha trabajado toda la vida en el Estado. [...] Que venga con aires revanchistas, molesta con los periodistas, ofendidísima ella, ¿qué es esto? Una persona con este grado de incapacidad no puede seguir gobernando en el Perú”, declaró al medio mencionado.

“No le creemos porque siendo tan facil [como un préstamo] podría haberlo explicado el primer día, pero ha jugado a tratar de obstaculizar la declaración de la verdad, demorándose y sobre todo con una actitud de hacerse la víctima y maltratar a quienes le hacen las preguntas. El país no le va a creer”, sentenció.

A ello se le sumó Ruth Luque, quien anteriormente escribió en su cuenta oficial de X que la jefa de Estado “se burla en la cara de todos los peruanos”. “Los Rolex que dijo que había comprado con su plata, que eran de antaño, ahora resulta que son préstamos del gobernador regional de Ayacucho ¿Alguien le cree? Es una presidenta que niega su responsabilidad política en las muertes y heridos que enlutaron su gobierno y que ahora huye de toda responsabilidad sobre sus propias declaraciones. Tenemos una presidenta que por lo visto se cree una inimputable. Que quienes la sostienen en el poder se hagan responsables del blindaje a este gobierno”, publicó antes de ser entrevistada.

Ruth Luque tilda de mentirosa a Dina Boluarte y señala que no es digna del cargo presidencial. Canal N

En conversación con Canal N insistió en que “estamos ante una presidenta mentirosa, que quiere confundir a los peruanos y utilizar la mentira para eludir su responsabilidad en un hecho que pudo esclarecer, pero nos teje un relato mirándonos de tontos”.

“Yo quisiera preguntarle si le creen esta nueva historia que evidentemente es una mentira. Queda claro que la señora Dina Boluarte no es digna para este cargo. Nunca lo estuvo ni debería seguir siéndolo. Se ha negado en varias oportunidades, si ella quería ser transparente, lo habría hecho”, expresó.

El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, fue más cauto con sus declaraciones. No obstante, rechazó decir si le creía. “Tenemos una versión que contradice la hipótesis fiscal con la que se inició esta investigación. La presidenta se ha equivocado garrafalmente al esperar para hablar. Yo he señalado en más de una oportunidad que ha sido un grave error que la presidenta no responda de manera oportuna”, indicó.